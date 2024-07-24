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Дмитрий Плотников
Авокадо и красная икра. Названы лучшие продукты, спасающие нас от депрессии

Клубника, малина и шоколад поднимут нам настроение

3:40
Еда

Не секрет, что от питания во многом зависит не только наше физическое, но и наше эмоциональное состояние.

Клубника, малина и шоколад поднимут нам настроение
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

А существуют ли продукты, которые помогают человеку справиться с плохим настроением и депрессией? На этот вопрос в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответила доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Анна, скажите, какие продукты тут нам в помощь?

"Лучший антидепрессант — это авокадо с красной икрой. Уникальное сочетание триптофана (кстати, незаменимой аминокислоты — прим. Pravda.Ru) и других белков, которые способствуют синтезу собственного серотонина и дофамина, подарит вам способность противостоять унынию, как сейчас модно говорить, депрессии в течение всего дня. А так же они насытят ваш организм полезными микроэлементами, клетчаткой, растительными жирами и легкоусвояемыми белками".

А ещё?

"Вторым всем известным компонентом, который улучшает настроение, являются клубника и малина, которые положительно влияют на настроение из-за "ингредиентного" состава и запаха. Плюс привычным пониманием, что и клубника, и малина являются и афродизиаками и великолепными поставщиками энергии для организма, они легкоусвояемы, положительно влияют на организм в целом.

Кстати, клубника и малина прекрасно сочетаются с шоколадом. О том, насколько шоколад поднимает настроение, рассуждать дополнительно не будем. Это общеизвестный факт.

Из других полезных продуктов давайте отметим сметану натуральную высокой жирности, которая влияет как на репродуктивную систему мужчин и женщин, сперматогенез, повышающая активность яйцеклетки, так и за счет уникального содержания животных жиров, белков и практически не содержит углеводов. Она будет являться тоже чудесным средством для восстановления наших психологических и затратных физических сил. Поэтому сметана и 4-5 вареников или сметана с творогом будут прекрасным завтраком, а также салат, заправленный сметаной.

Мужчины едят икру рыб и селёдку вместе со сметаной. Те продукты, на которые мы иногда забываем обратить внимание, но они нужны и важны.

Третье, Киноа — более редкая крупа, но содержащая уникальный набор растительных белков и микроэлементов, точно так же положительно влияет на настроения именно за счет белкового состава как строительного материала для наших нейромедиаторов и нейропептидов.

Однако самое главное — конечно, это регулярный приём пищи, не голодание, если вы только не находитесь сознательно на интервальном голодании, не делать больших промежутков между приёмами пищи, помнить, что все мы разные — кто-то хорошо переносит большие промежутки между питанием, у кого-то начинаются снижение настроения, агрессия, головные боли, которые связаны с чувствительностью рецепторов центра голода к снижению уровню глюкозы в крови даже в пределах нормальных значений.

Чаще мы реагируем на скорость снижения, чем на истинно низкий уровень. Поэтому прислушиваемся к себе. И для тех, для кого целесообразные двухразовые приёмы пиши и интервальное голодание, это хорошо. Но для тех, кто плохо переносит такие промежутки в приеме пищи, конечно, нужно кушать каждые 2,5-3 часа. Повторюсь, надо прислушиваться к себе!".

Ешьте гуакамоле регулярно! Польза авокадо и не только
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы анна гончарова
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