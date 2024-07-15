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Дмитрий Плотников
Токийский дрифт. Опасно ли теперь есть одно из любимых лакомств россиян — суши и роллы?

В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности

4:05
Еда

Истории с некачественными готовыми блюдами стали угрожающе частыми.

В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

То россияне травятся шаурмой, то подхватывают ботулизм от отравленного ингредиента.

А ранее Pravda.Ru писала о таком "полюбившемся" нашим дельцам от продовольственного бизнеса — "мясном клее", который так часто стал встречаться в продуктах, что его даже запретили.

А накануне "Известия" опубликовали некое расследование, где выявила ряд производителей, которые предоставляют якобы не очень качественные услуги.

Например, в роллах "Калифорния" от компании "Тануки" норма по по содержанию бактерий (общее микробное число) была превышена на порядок, пишет издание.

Неужели теперь и одно из любимых лакомств россиян — суши и роллы нужно покупать с опаской? На этот вопрос в беседе с корреспондентом Pravda. Ru ответила операционный директор TanukiFamily Наталья Винтайкина.

По словам эксперта, журналисты с нарушениями провели проверку продукции данного общепита.

"Рестораны японской кухни "Тануки" опровергли результаты лабораторных исследований роллов "Филадельфия" и "Калифорния", опубликованных в газете "Известия". В публикации значатся результаты лабораторных анализов, где в роллах "Филадельфия" и "Калифорния" якобы были обнаружены превышения по нормам содержания кишечной палочки.

Мы (представители ресторанов) провели внутреннее расследование, в ходе которого выяснили, что в протоколах испытаний № 5519 и 5520 от 03.07.2024 года указаны неверные данные по месту отбора проб, а значит — результаты указанного исследования не могут быть признаны объективными и достоверными.

Например, в протоколах местом отбора проб указан адрес город Москва, Земляной вал, 26, стр. 1 TanukiFamily, а по факту роллы были приобретены самовывозом из нашего ресторана в городе Химки. Что важно — и сам отбор проб также был произведен с нарушением порядка, установленного ГОСТ 31904-2012".

Также она отметила, что дополнительно в компании инициировали собственное исследование в сертифицированной лаборатории с соблюдением установленного порядка, которое не обнаружило нарушений. В ресторанах данного производителя внедрены элементы системы безопасности ХАССП — защиты производственных процессов и пищевой продукции от биологических (микробиологических), химических, физических и других рисков загрязнения. Надзорные органы, регулярно проводящие проверки, нарушений также не находили".

В данным момент "Тануки" планируют обратиться в суд в целях защиты своих прав и репутации, подытожили в компании.

Справка

Суши и роллы — это два популярных вида японской кухни, часто упоминаемых вместе, но они имеют свои отличия как в приготовлении, так и в подаче.

Суши — это блюдо японской кухни, которое обычно состоит из риса, заправленного уксусом, в сочетании с различными ингредиентами, такими как рыба, морепродукты, овощи и водоросли нори.

Роллы, или маки-суши, — это подкатегория суши. Они состоят из риса и начинки, завернутых в водоросли нори, а затем нарезанных на кусочки. Они могут быть простыми или сложными, включающими разнообразные ингредиенты и способы приготовления.

Суши подаются на плоских тарелках, чтобы выделить каждый кусочек.
Роллы обычно подаются нарезанными на порционные кусочки, чтобы их было удобно брать палочками.

Суши и роллы представляют собой разнообразие вкусов и текстур японской кухни, предлагая множество вариантов для любителей морепродуктов и овощей.

Ролл ФИЛАДЕЛЬФИЯ. Рецепт ИДЕАЛЬНЫХ роллов в домашних условиях
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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