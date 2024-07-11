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Дмитрий Плотников
Выбираем полосатую ягоду. Звук спелого арбуза должен быть сравним с хлопком по ягодице ядрёной буфетчице

Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется

Еда

Приближается долгожданный сезон арбузов.

Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется
Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han, PDM

Многие любители этой ягоды могут съесть за один присест половину среднего плода.

А чём польза и вред этой ягоды, а также на другие вопросы по этому лакомству в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова.

Какова же норма "скушанного арбуза" в сутки?

"Про арбузы вы начали, конечно, рановато. На самом деле, несмотря на то, что они появились в продаже, сейчас арбузы покупать — это действовать на свой страх и риск. Ведь на территории России для арбузов время — это август, причём, конец августа. И самые популярные у нас астраханские арбузы сейчас лучше не покупать. Потому что там на бахчах сидят фермеры, использующие много азотистых удобрений. Поэтому на сегодня лучшими арбузами считаются волгоградские.

Но сейчас ещё ничего не созрело. Середина июля — это никоим образом не арбузное время. И поэтому ждём сезона, а сейчас небезопасно это всё покупать.

А по поводу того, сколько его можно съесть, существует два мнения: более старое классическое и более современное. Всё же в арбузах очень много сахаров. Сахара представлены смесью глюкозы, фруктозы и сахарозы, практически растворённые в воде. Клетчатка арбуза достаточно нежная и учитывается, если человек действительно арбуза съедает реально много.

Раньше говорили о том, что людям, страдающим диабетом и лишним весом, арбуз есть нельзя. На сегодня мнение поменялось, арбузы есть можно и когда диабет, и когда лишняя масса тела. На самом деле, диабетики первого типа свои арбузы обсуждают с врачом обязательно, потому что там нужна, может быть, коррекция сахароснижающей терапии, а люди с сахарным диабетом второго типа и люди с лишним весом могут себе позволять арбузы. Потому что как ни крути, калорийность у них небольшая. Если мы хотим, чтобы от арбуза вообще не было никаких неприятностей, то его можно съесть после объёмного приёма пищи. Это делается, чтобы гликемический индекс не очень сработал.

С другой стороны, на арбузах, когда начнётся сезон, можно сделать даже разгрузочные дни. Делаются они для людей, страдающих ожирением, для людей, страдающих сахарным диабетом второго типа. И это достаточно полезно людям с почечными заболеваниями и даже с заболеваниями печени.

В разгрузочный день берётся большой-большой арбуз и в течение дня надо есть только арбуз. Даже пить нежелательно. Пить можно воду или чай, но буквально после того, как арбуз съеден, несколько глоточков, чтобы сладость во рту не мешала человеку. 1,5-2 арбуза на разгрузку можно брать совершенно свободно".

А ещё какая-то польза есть помимо разгрузочных дней?

"Польза как раз именно в сочетании сахаров и воды. Но это не сахар, разболтанный в воде, а всё же плюс немного клетчатки. Если говорить о витаминах и минералах, то в этом отношении арбуз — конечно, не суперягода. Но, с другой стороны, это очень здорово выручает людей с почечными заболеваниями, которым нельзя белковую нагрузку.

Людям с заболеваниями печени в той стадии, когда им нужны серьёзные ограничения по питанию, а хочется чего-то вкусного. Здесь арбуз очень хорошо выручает. Потому что это такой детокс, но детокс не голодный, потому что арбуз сладкий. С заболеваниями кишечника или при хронических запорах арбуз тоже очень даже полезен. Опять-таки он полезен изолированно, то есть не после еды уже, а просто отдельно, а иногда даже как на разгрузке практически в течение дня".

Почему для печени это плохо? Съела и было однажды плохо после арбуза. С чем связано?

"Было плохо, потому что вы, скорее всего, наткнулись на нитратный арбуз. Именно арбуз с нитратами для печени особенно опасен, потому что она вынуждена это все инактивировать. И если печень больная, если она и так пашет из последних сил, то вот такая нагрузка токсическими веществами для неё действительно опасна. И если гепатит есть или какие-то более серьёзные поражения печени, им арбузы выбирать нужно очень аккуратно.

Единственное, внешне арбуз выбирать мало, кто умеет. А продавец, естественно, хочет продать, он продаст всё, что угодно. На что обращать внимание надо? Если внешне, то когда стучим, чтобы там было звонко. Не культуристку по попе хлопнули, а буфетчицу размера 50-56 по попе жахнули. Вот такой должен быть звук!

Хвостик должен быть сухой обязательно. Если вдруг на боку арбуза светлое пятно, это нестрашно, это он на этом месте лежал. А если как раз светлого пятна нет, это означает, его вертели просто. Так тоже, в принципе, можно. На самом деле, светлое пятнышко природное. Вся красота выявляется, когда мы арбуз разрезаем. Резать арбуз можно только хорошо мытым. Ни в коем случае не взрезать арбуз при покупателе, чтобы показать, какой он хороший. Потому что с ножом вся инфекция и вся грязь пошли внутрь.

Соответственно, не покупаем половинки. Разрезаем и смотрим. Разрезать для того, чтобы посмотреть, арбуз качественный или некачественный, лучше поперек полосок. И если в серединке арбуза идут такие тяжи белесового или, что еще хуже, желтоватого цвета, этот арбуз выращен с применением нитратов. И он будет немножечко припахивать жидкостью для снятия лаков. И такой арбуз мы не едим, говорим, "ах, как жаль", и выкидываем. Потому что вот это как раз опасно".

Как выбрать ИДЕАЛЬНЫЙ арбуз
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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