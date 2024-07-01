Баранина, свинина, рыба. Открыт секрет лучших маринадов для разного шашлыка

Маринад для шашлыка: соблюдайте меру со специями

4:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Наступил второй месяц лета. Это значит, что сезон шашлыков в самом разгаре.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова, CC BY-SA 3.0

Сезон шашлыков — это время, когда люди собираются с семьёй и друзьями, чтобы провести время вместе на природе. Это отличная возможность для общения и укрепления отношений.

Один из ключевых аспектов вкусного шашлыка — правильный маринад. Рецептов маринадов множество, и каждый может выбрать тот, который ему по душе. Используются такие ингредиенты, как уксус, лимонный сок, кефир, майонез, различные специи и травы.

"Самое популярное у россиян мясо для шашлыка — свиная шейка. Благодаря прослойке жирка в шейке, мясо из неё получается очень нежным и при этом достаточно сочным. Интересный факт: свиная шейка благотворно влияет на нервную систему: в ней содержится большой число витаминов группы В, которые успокаивают нервную систему. Сама по себе шейка при готовке на костре получается ароматной, поэтому добавлять специи при маринаде не обязательно", — в разговоре с корреспондентом Pravda. Ru рассказал шеф-повар ресторана "Ерш" Алексей Разбоев.

Маэстро кулинарии рекомендует мариновать шейку самым простым способом — с луком.

"Его необходимо нарезать тонкими колечками. А после этого мясо надо основательно промять руками. Маринованное мясо нужно оставить в холодильнике минимум на 2 часа, но лучше на ночь. Мясо хорошо пропитается луком и станет более мягким", — подчеркнул Разбоев.

А вот баранину рекомендуется употреблять при диетах, ведь этот вид мяса как раз считается именно диетическим и способствует снижению веса, говорит эксперт.

"Для приготовления баранины на огне рекомендуется использовать в качестве маринада вино. За счет содержания в нём кислоты, смягчатся белковые волокна баранины и в ходе запекания мясо станет нежным. Также вино способствует более быстрому времени приготовления самого мяса. Рецепт у меня весьма прост: баранину нарезаем небольшими кусочками, добавляем щепотку соли и специй, затем вливаем 700 мл. белого сухого вина. Рекомендуется дать этому мясу 2-3 часа промариноваться", — утверждает Разбоев, переходя к последнему "сорту" шашлыка — рыбному. "Рыба — один из продуктов, в котором содержится большое число полезных для организма человека микроэлементов: фосфор, кальций, магний, железо, цинк, калий, натрий, магний и др. Для рыбы лучший маринад — соевый соус. Он раскрывает вкус рыбы и придает ей пикантные нотки. Рыбка на гриле готовится быстро и получается сочной, а не пересушенной. Такой маринад можно дополнить стружкой свежего имбиря, медом и лимоном", — подытожил шеф-повар.

Справка

История шашлыка уходит корнями в древние времена. Шашлык, как способ приготовления мяса, является универсальным и встречается в различных кухнях мира.

Первобытные люди готовили мясо на открытом огне, нанизывая его на палки. Это был один из самых ранних способов приготовления пищи. В Древней Греции и Риме существовали аналогичные методы приготовления мяса. Греки называли такие блюда "обелискос" (от греческого слова "обелиск" — шпажка, палочка), а римляне использовали термин "иска" для обозначения мяса, жаренного на вертеле.

В средневековой Турции и Персии (Иран) широко распространился метод приготовления мяса, называемый "шиш кебаб". Термин "шиш" означает шпажка, а "кебаб" — жареное мясо. Эти традиции были перенесены на территории современных Кавказа, Средней Азии и Балкан.

На Кавказе шашлык стал неотъемлемой частью культуры. Каждый регион имеет свои рецепты и методы маринования мяса, что придает уникальные вкусовые особенности каждому блюду.

В России и Восточной Европе шашлык получил широкое распространение в XVIII-XIX веках, особенно среди казачьих и горных народов.