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Дмитрий Плотников
Еда Страны восходящего солнца. В чем уникальность и популярность японской кухни? 

Уникальность японской кухни в её простоте и полезности

3:43
Еда

Мода на японскую кухню продолжает расти, привлекая внимание людей по всему миру.

Уникальность японской кухни в её простоте и полезности
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Это связано с несколькими ключевыми факторами:

Компактность и эффективность использования пространства.

Японские кухни отличаются компактностью и продуманным использованием пространства, что актуально для многих современных жилищ.

Минимализм и натуральные материалы.

Дизайн японских кухонь, основанный на минимализме и использовании натуральных материалов, таких как дерево и камень, создает атмосферу уюта и гармонии.

Многофункциональность.

Японские кухни часто служат не только местом для приготовления пищи, но и местом для семейных встреч и общения.

Внимание к деталям.

Японские кухни известны своим вниманием к деталям, начиная от выбора материалов и заканчивая оформлением интерьера.
Использование свежих и сезонных ингредиентов. Японская кухня акцентирует внимание на употреблении свежих и сезонных продуктов, что соответствует современным тенденциям здорового питания.

Эстетика подачи.

Японская кухня известна своей эстетикой подачи блюд, что делает ее привлекательной для многих людей.

Все эти факторы делают японскую кухню не только вкусной, но и современной, что объясняет ее популярность и влияние на мировую кулинарную культуру.

Вот и выходит, что это здоровая, вкусная и уникальная кухня.

"Японская кухня — это не просто набор блюд, а целая философия, которая стремится к гармонии. Она поражает простотой в приготовлении, простотой и свежестью продукции. Один из главных особенностей японской кухни — это использование только свежих продуктов, в Японии не принято замораживать еду или использовать консервированные продукты, так как тогда теряется вкус блюда. Так и во многих японских ресторанах Москвы — всё готовится с ножа.

Неважно сколько у нас будет гостей, мы можем немного запоздать со временем приготовления блюда, но оно будет только свежим. В этом заключается уникальность нашей кухни", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал бренд-шеф ресторана "Тануки" Олег Чакрян.

Он подчёркивает, что ещё одна из особенностей японской кухни — это использование только полезных продуктов. Продукция, которую используют уважающие себя рестораны для приготовления своих блюд, проходят тщательный отбор, что может гарантировать их качество и полезность блюд. Кстати, полезность тут — главное качество продукта.

"Вы знали, что водоросли — это очень полезный продукт? Это кладезь витаминов! Морепродукты — это всегда витамины. Да даже те же лосось и тунец — это очень полезно", — уверен Чакрян.

Также собеседник особо отметил, что в японской кухне делают немалый упор на эстетичность.

"Время трапезы, в первую очередь, — это ритуал, мы задействуем почти все органы чувств: любуемся красотой блюда, слушаем приятные ароматы. В наших ресторанах заостряют внимание и на обстановку ресторана, чтобы гости получили максимум удовольствия от японской кухни.

Всё это и делает уникальным японскую кухню. Японцы имеют свою культуру, которая основывается на духовности, утонченности и деликатности. Мы старательно подходим к приготовлению своих блюд, чтобы каждый посетитель ресторана мог прочувствовать философию кухни и побывать в "маленькой Японии", — подытожил собеседник

Лайфхаки японской кухни, которые я выучила за 9 лет в Японии
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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