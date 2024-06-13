Колбаса — убийца или источник наслаждения? Ответ нутрициолога Натальи Лазуренко

Нутрициолог Наталья Лазуренко: наш организм — уникальная система детокса

13:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Колбаса и майонез провоцируют ожирение. Это известно даже любителям бутербродного перекуса. А как насчёт йогурта? Что такое калораж? Сколько надо есть мяса в день? Всё о пользе и вреде знакомых нам продуктов в интервью Pravda.Ru рассказывает диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт клиники экспертной медицины "Медгород" Наталья Лазуренко.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

— Согласно новым исследованиям, йогурты, майонез, кетчуп названы более опасными для организма продуктами, чем колбаса. Во-первых, почему колбаса так вредна? Ведь это самый любимый наш продукт, который мы употребляем на завтрак, на перекус...

Вред колбасы

— Действительно, колбаса занимает одно из первых мест в топе перекусов. Однако, помимо прекрасных вкусовых качеств, она содержит ряд продуктов, которые при неконтролируемом потреблении могут оказывать большой вред.

Начнём с того, что колбаса содержит большое количество насыщенных жиров, а также трансжиров. Это продукты, которые образуются при гидрогенизации жидких масел, потом их добавляют в продукт для улучшения их консистенции, для увеличения срока годности. Казалось бы, что тут страшного? Но, к сожалению, при большом употреблении в рационе они будут оказывать негативное влияние на реологию нашей крови и конкретно на наш липидный обмен.

Что они делают?

Во-первых, они повышают уровень плохого холестерина, который по-другому называться липопротеины низкой плотности, и при этом снижают количество хорошего холестерина, который называется липопротеины высокой плотности. Если этот процесс продолжается в течение длительного времени, в итоге он может привести к атеросклерозу, к повышению рисков закупорки сосудов и развитию сердечно-сосудистых патологий. Во вторых, колбаса имеет пряный, солёный вкус, и эта солёность, с одной стороны, будоражит наши рецепторы, с другой стороны, обусловлена высоким содержанием натрия. Этот микроэлемент, безусловно, важен для нашего организма, поскольку он принимает участие в нормализации водно-электролитного баланса. Но, попадая в организм в больших количествах, он смещает осмотическое давление, провоцирует застой жидкости и отёки, негативно влияет на развитие гипертонической болезни или усиливает уже существующее заболевание.

Поэтому важно следить за количеством потребления продуктов, содержащих этот микроэлемент.

Кроме этого, производитель может положить в колбаску нитриты, нитраты. Эти вещества придают колбасе специфический розоватый цвет, приятный для нашего глаза, но при большом употреблении они негативно влияют на нашу реологию, на организм в целом, провоцируя неинфекционное воспаление. А именно это воспаление лежит в основе огромного количества заболеваний современности:

ожирение,

сахарный диабет,

атеросклероз,

остеопороз.

Все эти заболевания берут свой исток из неинфекционного воспаления. Безусловно, такое негативное воздействие колбаса оказывает при употреблении её в больших количествах.

Хочу отметить ещё один элемент в составе колбасы — это сахар. Сахар — это достаточно токсический продукт для нашего организма и конкретно для гладкого эндотелия сосудов, который есть внутри сосудиков. При большом потреблении сахара глюкоза в нашем организме работает фактически как наждачная бумага для полированной поверхности: изъязвляет, изрыхляет эту поверхность, внутренние стенки сосудов становятся рыхлыми, и туда устремляются и избытки плохого холестерина, и клетки крови. В итоге, это провоцирует образование тех самых пресловутых бляшек, которые являются фактором риска для развития грозных сердечно-сосудистых патологий.

Вот, вкратце, о вреде колбасы.

— Наталья Львовна, вы очень подробно рассказали про магазинную колбасу. Если можно, два слова о колбасе домашней, фермерской. Она и выглядит немножко по-другому, там больше мяса, и хранится она намного меньше. Домашняя колбаса более полезна или её потребление приводит к таким же рискам?

— Конечно, домашняя колбаса более полезна, потому что мы точно знаем, что туда положили, в какой пропорции, какие добавили или не добавили "усилители" вкуса. Поэтому и срок годности у домашней колбасы короткий.

О вреде йогурта

— Эксперты говорят, что одними из самых вредных продуктов для нас являются майонез, кетчуп, заправки для салатов и даже магазинный йогурт. Какие вещества, содержащиеся в этих продуктах, наносят вред нашему организму?

— Я согласна с этим мнением о вреде магазинного йогурта. Мы приходим в магазин и покупаем тот йогурт, который стоит на полочке в ожидании нас. Обязательно надо обращать внимание на состав продукта и срок годности. Чем дольше ждёт нас йогурт в магазине, тем меньше его функциональная польза для нашего желудочно-кишечного тракта и организма в целом.

Кроме этого, обязательно надо обращать внимание на добавки. Любые ягодки, злаки, все эти красивые добавочки, которые можно увидеть на этикетке, всегда, хочу это особо подчеркнуть, содержат сахар. С одной стороны, сахар — консервант, который удлиняет срок годности йогурта, но, с другой стороны, мы с йогуртом получаем огромное количество дополнительного сахара, а значит, пустую энергетическую массу, которую, скорее всего, даже не потратим, и наш организм с удовольствием отложит её про запас в жировую ткань. При неумеренном употреблении таких йогуртов возникает провокация роста жировой ткани, увеличение веса, предожирение, ожирение и дальше уже каскад тех патологических изменений, которые произойдут.

О вреде майонеза и кетчупа

— Очень странно, ведь женщины едят йогурт как раз с целью похудения. А какие проблемы с майонезом, с кетчупом? Почему они такие опасные?

— Я очень удивляюсь, как наш человек любой продукт щедро мажет майонезом или кетчупом. Значит то, что под этим слоем, совершенно невкусно? Впрочем, это дело вкуса.

Понимаете, наша еда выполняет две очень важные функции. С одной стороны, это источник белков, жиров, углеводов, с другой стороны, это именно донатор вкуса, получения удовольствия. Соусы: майонез, кетчуп, — как раз и заставляют наш организм усиленно получать вот это удовольствие, причём удовольствие, по сути, пустое.

— Какие последствия для организма в итоге могут наступить? Какие органы и системы органов страдают или могут пострадать при длительном употреблении таких вредных продуктов? Какие заболевания могут возникнуть?

— Мы добавляем соусы, усиливающие вкус блюда. Человек, естественно, поддаётся этому искушению и съедает больше, чем нужно организму. Соответственно, происходит переедание: одну порцию съел больше, другую порцию съел больше. Стенки желудка растягиваются. Информация о сытости в головной мозг приходит с задержкой. Организм не наедается и старается добрать чем-нибудь ещё. Как правило, это уже десерт.

Употребление соусов с основным блюдом ведёт к увеличению суточного калоража, повышая количество глюкозы и насыщенных жиров, которые организм не всегда может потратить здесь и сейчас. Скорее всего, он их отложит про запас в жировую ткань.

В итоге мы имеем нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Тяжесть, урчание в животе — это достаточно высокая нагрузка, так называемое несварение. Наш желудочно-кишечный тракт будет испытывать повышенное напряжение.

Наш живот, наш кишечник — это второй мозг. Он передаёт информацию о том, что что-то не так, в центральный офис — наш головной мозг. Это повышает общий уровень стресса.

А как организм реагирует на стресс? Он провоцирует увеличение жидкости, чтобы разобраться с проблемной зоной. Появляются отёки, пастозности, нарушение реологии крови и целый каскад реакций, которые затрагивают абсолютно все отделы нашего метаболизма: как белкового, так и жирового, и, конечно, углеводного обмена. В целом, если говорить о том, к чему такое переедание может привести, помимо избыточного веса и ожирения, а также инсулинорезистентности, — это к развитию гипертонической болезни, а также сахарного диабета. Это бич современности.

Как составить сбалансированное питание

— Это, конечно, опасные хронические заболевания. Вы очень интересно и подробно рассказали о вреде плохих продуктов. А как составить себе сбалансированное питание, чтобы уменьшить плохой холестерин?

— Это очень важный вопрос. Для того чтобы снизить уровень холестерина, нам нужно сделать организму несколько предложений.

Первое — это сбалансированный рацион питания, в котором обязательно должно быть достаточное количество белка, соответствующее потребностям организма, но не меньше, чем один грамм на килограмм массы тела.

Второе — стараться трансформировать качество и количество жиров, которые потребляет организм, от насыщенных к полиненасыщенным или малонасыщенным.

Сливочное масло, например, можно заменить на растительное. Добавить в рацион льняное масло, льняное семя, авокадо, орехи — те продукты, из которых мы получаем полезные масла.

Третий очень важный момент — добавление клетчатки, которая очень хорошо себя зарекомендовала именно для снижения уровня плохого холестерина. В виде бонуса мы получаем хорошую работоспособность нашего желудочно-кишечного тракта, тем самым он будет помогать нам выводить из организма токсические продукты.

Четвёртый момент — это адекватный питьевой режим.

У нас все процессы происходят по градиенту концентрации электролитов. Чем чаще мы пьём, тем больше организм даёт нам ответ в виде нормализации реологии крови, что очень важно при снижении холестерина.

И, наконец, углеводы. Ни для кого уже, надеюсь, не секрет, что уровень холестерина напрямую зависит от количества простых углеводов, которые присутствуют в рационе.

Если мы хотим снизить количество плохого холестерина, нам нужно пересмотреть наш рацион на предмет простых углеводов. В самом начале не тотально их исключить, а постараться уменьшить их потребление, заменив при этом на более сложные. Например, белый хлеб, круассан заменить на цельнозлаковый продукт или на крупы.

Вот это основные моменты, которые в питании мы можем сделать. Но, пожалуйста, не будем забывать, что физическая активность так же хорошо работает для снижения уровня плохого холестерина, для улучшения качества мышечного волокна и наших сосудов.

О мясе и рыбе

— Мужчины любят мясо. Я так понимаю, женщины тоже неравнодушны к этому продукту. Если кратко, красное или белое мясо — какое более полезно? Кстати, о рыбе что-нибудь тоже скажите...

— С удовольствием отвечу на вопрос, какой выбрать белковый продукт. Всё то, что вы перечислили: и красное мясо, и белое мясо, птица, рыба, — относится к категории идеального по своему составу животного белка. То есть это белок, который содержит мощный набор незаменимых аминокислот. Они являются строительным материалом для каждой клеточки нашего организма и прекрасно заставляют наш организм работать.

Когда у нас есть выбор, что же предпочесть, я всегда рекомендую такую схему.

Три-четыре раза в неделю отдавать предпочтение рыбе: красной, белой, жирной, нежирной, — а остальные дни поделить между красными и белыми сортами мяса.

Что мы получаем в итоге? Мы получаем разнообразный рацион и разные источники белка. В итоге у нас прекрасный белковый обмен и цветущий здоровый вид.

О диетах

— Скажите, диеты, интервальное голодание как-то помогает очистить организм и не опасны ли они, не приводят ли они к стрессу?

— Слово "диета" с греческого языка переводится как "образ жизни". И сегодня у нас, к сожалению, до сих пор жив стереотип, что диета спасёт нас от лишнего веса. Это не так. Это очередной миф, который я не устаю развеивать.

Только постоянный труд над образом жизни позволит очистить организм, снизить вес и наладить метаболизм.

В нашем организме есть уникальные детоксикационные системы, которые нас оберегают практически от любого токсина, попадающего в организм. Одна печень чего стоит.

В нашем организме есть полный набор подобных механизмов. И никакая диета, в смысле ограничения питания или голодания, не поможет нам обеспечить детокс. Только полноценное, разнообразное, постоянное питание выполняет эти функции в нашем организме.

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