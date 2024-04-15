Фитотерапевт Юровский рассказал, как приготовить полезные блюда из одуванчиков — салат и варенье

Рецепты салата и варенья из одуванчиков от фитотерапевта

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Сейчас уже можно заготавливать корни одуванчика, а чуть позже и листья, затем цветы. Почему полезно употреблять их в пищу, какие есть противопоказания к фитотерапии с использованием одуванчиков, а также как приготовить салат и варенье из данного растения, Pravda.Ru рассказал профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский.

Фото: commons.wikimedia. org by Guérin Nicolas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens

— Какие полезные свойства у одуванчика? Почему нам стоит употреблять его в пищу?

— Одуванчик — одно из первых витаминных растений весны, он легкодоступен. Можно заваривать цветы, листья, даже корень одуванчика. За счёт желчегонного эффекта он применяется при заболеваниях желчного пузыря, печени, считается растением-детоксикантом в восточной медицине. И он спазмолитик, то есть расслабляет желчные протоки. За счёт этого желчь лучше эвакуируется.

Поэтому одно из ограничений для приёма одуванчика — это дискинезия желчевыводящих путей по гипотоническому типу, когда желчные протоки и так расслаблены.

Корень одуванчика содержит инулин. Инулин хорош:

для деятельности кишечника,

при заболеваниях поджелудочной железы,

панкреатите,

сахарном диабете.

Можно обжаривать корень одуванчика и использовать вместо кофейного напитка. Помимо того, что он желчегонный, он снижает ещё и желчные кислоты, уровень холестерина в крови. Кроме того, одуванчик содержит горечь, которая стимулирует пищеварение.

Одуванчик как детоксикант положительно влияет на деятельность лимфатических желез. Он назначается при воспалении лимфатических узлов.

В советской фитотерапии есть рецепт: порошок из корня одуванчика (5 граммов) принимают каждое утро, запивая водой. Уменьшается уровень холестерина и проявление атеросклероза.

— Когда лучше собирать корни одуванчика?

— Сейчас в Москве уже можно начинать заготовку корней одуванчика. Как только появилась листва, по которой вы можете определить, что это одуванчики, вот тогда вы их выкапываете.

— Поделитесь, пожалуйста, рецептом салата из одуванчиков.

— Салаты уже сейчас можно готовить. Но зелень одуванчика перед использованием нужно вымочить. В ней содержится горечь, которая не очень приятна на вкус. Хотя она хороша для нашего организма.

Нужно взять в плошку воды (300 мл), можно насыпать чайную ложку соли, положить в эту воду листья одуванчика. И пока вы готовите овощи для салата, одуванчик за 10-15 минут уже потеряет свою горечь. Вы берёте из подсоленной воды одуванчик, режете, добавляете в салат. Единственное ограничение: салат нужно съесть сразу. Потому что если вы его оставите, предположим, на утро, к одуванчику вернётся горечь и салат будет уже не очень вкусным.

— И дайте, пожалуйста, рецепт варенья.

— Здесь много разных рецептов. Берут только жёлтые лепестки, без зелёного стебля. Нужно примерно 400 цветков одуванчика на литр воды, добавить сахар по вкусу и обязательно лимонный сок, чтобы варенье не засахарилось, либо лимонную кислоту.

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