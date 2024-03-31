6 причин, почему вам следует включать семена чиа в свой рацион во время беременности

Семена чиа во время беременности: сплошная польза, никакого вреда

3:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Семена чиа — это суперпродукт, который чрезвычайно полезен для беременных женщин. Поэтому необходимо включать его в свой рацион во время беременности.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Польза семян чиа

Хороший источник омега-3

Жирные кислоты омега-3 необходимы для развития мозга вашего ребёнка, но, к сожалению, наш обычный рацион содержит очень мало этих важных питательных веществ. Многие люди предпочитают удовлетворять свои ежедневные потребности, принимая добавки с рыбьим жиром.

Употребление семян чиа во время беременности — отличный способ увеличить потребление жирных кислот омега-3 из растительных источников.

Если вы не хотите замачивать семена чиа в воде перед употреблением, лучше их раздавить и залить йогуртом. Это облегчает переваривание и делает больше жирных кислот омега-3 доступными для матери и ребёнка.

Семена богаты важными минералами

Беременность подвергает организм огромной нагрузке. Семена чиа являются мощными антиоксидантами и содержат витамины и минералы, необходимые для здоровой беременности.

Семена особенно богаты

кальцием,

фосфором,

магнием,

марганцем,

медью,

цинком,

калием

и железом.

Ликвидируют недостаток кальция

В течение последних трёх месяцев беременности особенно важно получать достаточное количество кальция для правильного развития скелета.

Семена чиа содержат почти в пять раз больше кальция, чем молоко, а также бор, марганец и витамин А, которые необходимы для здоровья костей.

Помогают предотвратить дефицит железа

Недостаточное потребление железа во время беременности увеличивает риск

низкого веса при рождении,

преждевременных родов,

анемии

и нарушений когнитивного развития.

Семена чиа также являются хорошим источником железа, которое необходимо для развития эритроцитов, переносящих кислород по всему организму.

Во время беременности потребление железа необходимо увеличить, чтобы адаптироваться к увеличению объёма крови матери и для развития системы кровообращения ребёнка.

Нормализуют уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может затруднять жизнь женщины во время беременности. Семена чиа богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара в кровь и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Источники энергии

Потребление семян чиа в качестве источника энергии восходит к цивилизации ацтеков.

В древности ацтеки считали семена волшебным лекарством из-за их удивительной способности увеличивать выносливость на длительный период времени.

Семена чиа богаты полезными жирами и белками, что делает их отличным источником энергии, снижает дневную усталость и полезно для будущих мам.

Предотвращение запоров

Проблемы с кишечником — распространённая проблема среди беременных женщин. Хорошей новостью является то, что семена чиа — отличное натуральное средство для профилактики запоров. Чиа богата клетчаткой, которая помогает предотвратить кишечные проблемы.

Употребление семян чиа особенно полезно в первом и третьем триместрах беременности, поскольку в это время особенно распространены запоры.