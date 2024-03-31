6 причин, почему вам следует включать семена чиа в свой рацион во время беременности

Семена чиа — это суперпродукт, который чрезвычайно полезен для беременных женщин. Поэтому необходимо включать его в свой рацион во время беременности.
Жирные кислоты омега-3 необходимы для развития мозга вашего ребёнка, но, к сожалению, наш обычный рацион содержит очень мало этих важных питательных веществ. Многие люди предпочитают удовлетворять свои ежедневные потребности, принимая добавки с рыбьим жиром.
Употребление семян чиа во время беременности — отличный способ увеличить потребление жирных кислот омега-3 из растительных источников.
Если вы не хотите замачивать семена чиа в воде перед употреблением, лучше их раздавить и залить йогуртом. Это облегчает переваривание и делает больше жирных кислот омега-3 доступными для матери и ребёнка.
Беременность подвергает организм огромной нагрузке. Семена чиа являются мощными антиоксидантами и содержат витамины и минералы, необходимые для здоровой беременности.
Семена особенно богаты
В течение последних трёх месяцев беременности особенно важно получать достаточное количество кальция для правильного развития скелета.
Семена чиа содержат почти в пять раз больше кальция, чем молоко, а также бор, марганец и витамин А, которые необходимы для здоровья костей.
Недостаточное потребление железа во время беременности увеличивает риск
Семена чиа также являются хорошим источником железа, которое необходимо для развития эритроцитов, переносящих кислород по всему организму.
Во время беременности потребление железа необходимо увеличить, чтобы адаптироваться к увеличению объёма крови матери и для развития системы кровообращения ребёнка.
Высокий уровень сахара в крови может затруднять жизнь женщины во время беременности. Семена чиа богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара в кровь и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Потребление семян чиа в качестве источника энергии восходит к цивилизации ацтеков.
В древности ацтеки считали семена волшебным лекарством из-за их удивительной способности увеличивать выносливость на длительный период времени.
Семена чиа богаты полезными жирами и белками, что делает их отличным источником энергии, снижает дневную усталость и полезно для будущих мам.
Проблемы с кишечником — распространённая проблема среди беременных женщин. Хорошей новостью является то, что семена чиа — отличное натуральное средство для профилактики запоров. Чиа богата клетчаткой, которая помогает предотвратить кишечные проблемы.
Употребление семян чиа особенно полезно в первом и третьем триместрах беременности, поскольку в это время особенно распространены запоры.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.