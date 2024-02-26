Нужно съедать в день один банан для здоровья сосудов. Есть и другие продукты для этой цели

Нутрициолог Аветова назвала шесть продуктов для здоровья сердца

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

С каждым годом всё больше людей страдают повышенным артериальным давлением (это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов), что влечёт за собой различные заболевания сердечно-сосудистой системы. В качестве профилактики таких заболеваний, а также для поддержания нормального артериального давления важно употреблять в пищу некоторые продукты.

Фото: Openverse by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

Врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова назвала шесть продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Продукты для здоровья сердца

"Для нормализации артериального давления важно следить за поступлением в организм магния, калия, кальция, витамина С, рутина, омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Магний расширяет кровеносные сосуды, витамин С и рутин укрепляют стенки сосудов, делают их здоровыми. Калий помогает вывести избыток натрия из организма", — рассказала специалист.

Лидерами по содержанию калия являются банан и зелень. Неоднократно было доказано исследованиями, что если человек будет употреблять в день один банан, это благотворно скажется на его сосудах, нервной системе, психоэмоциональном состоянии, говорит Тагуи Аветова.

Для здоровья сердечно-сосудистой системы и нормального давления необходимо каждый день употреблять тыквенные семечки. Как объяснила нутрициолог, в них содержится большое количество и магния, и калия, и других микроэлементов и минералов. Можно также добавлять в рацион семена подсолнечника, орехи.

"В качестве источника омега-3-полиненасыщенных жирных кислот рекомендуется добавлять в свой рацион жирную рыбу. Это поможет поддерживать нормальный уровень холестерина в организме, а следовательно, и здоровье сердечно-сосудистой системы", — говорит Тагуи.

Удивительно, но незаменимым корнеплодом для восполнения магния и калия в организме является картофель. Специалист рекомендует запекать его в кожуре без соли и употреблять в холодном виде. При употреблении в горячем виде картофель вызывает резкий скачок сахара в крови и инсулина, что неблагоприятно влияет на сосуды. Однако в холодном виде корнеплод содержит резистентный крахмал, который полезен для бактерий в кишечнике.

"Не стоит забывать про чеснок — в нём содержится аллицин. Этот компонент благотворно влияет на организм, снижает уровень плохого холестерина и поддерживает его в норме, как следствие, приводит артериальное давление в норму. Важно употреблять чеснок в сыром виде, так как при термической обработке аллицин разрушается", — отмечает Тагуи Аветова.

Регулярное употребление этих продуктов поможет избежать проблем с артериальным давлением. Однако если уже есть серьёзные заболевания, то только этим способом не обойтись.