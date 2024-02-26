Полезные сладости: на что обратить внимание при покупке и как приготовить в домашних условиях

На самом деле конфеты могут быть полезными, вопрос лишь в составе. На сегодняшний день существуют и появляются новые производители, которые делают полезные и вкусные сладости. Поэтому найти их стало намного проще.
На что стоит обратить внимание в составе...
"Очень популярны сейчас конфеты из сухофруктов. Часто за основу берутся финики и кокос, потому что они имеют сладкий приятный вкус и не требуют дополнительных подсластителей. Второй вариант полезных сладостей — это натуральная пастила. Она может быть яблочная или ягодная. Главное — читать состав. Хороший состав — тот, где только ягоды, фрукты и яичный белок", — рассказывает Pravda.Ru эксперт по здоровому образу жизни и специалист в области интегративного женского здоровья Анна Санталова.
Также можно обратить внимание на детские сладости с хорошим составом, сейчас можно найти вафли, печенье, мармелад и конфеты без сахара, глютена и других вредных компонентов.
Хотелось бы упомянуть тёмный шоколад, который обладает антиоксидантными свойствами, улучшает работу мозга и в целом повышает настроение. Главное, чтобы в составе было не менее 70% какао и не было сахара, возможны в составе мёд, стевия, в качестве сладостей могут быть добавлены специи, ягоды и орехи.
Ещё одна хорошая замена вредным сладостям — это орехи, сухофрукты, сушёный кокос.
Ну и, конечно, можно приготовить полезные сладости самим. И хоть в рецептах часто используются не совсем полезные ингредиенты, их легко можно заменить полезными.
Например, сахар можно заменить натуральной стевией, мёдом, сиропом топинамбура, сиропом агавы или трегалозой, последняя ещё и является природным пребиотиком.
Мука высшего сорта сегодня тоже попадает в категорию вредных продуктов, но её можно заменить на цельнозерновую, рисовую, гречневую, кокосовую, миндальную муку, в зависимости от того, какого вкуса вы хотите добиться. Но можно использовать и обычную универсальную безглютеновую муку.
Чтобы разнообразить и украсить свои полезные десерты, можно использовать натуральные красители — куркума, каркаде, спирулина, свекольный сок.
Ирина Воронцова, эксперт ЭКОмаркета "9 монахов", добавляет, что замешивать полезные перекусы можно в виде батончиков — на меду или натуральных сиропах, например, на кленовом или на сиропе из топинамбура. Эти натуральные подсластители могут полностью заменить сахар, но, кроме того, они содержат массу полезных веществ, например, антиоксидантов и витаминов.
"Мёд — так называемый "вечный” продукт: у него нет срока годности. В египетских гробницах находили мёд возрастом более 3000 лет — и он был полностью пригоден в пищу. Дело в том, что мёд — универсальный "антисептик”: он помогает бороться с вирусами, бактериями и грибками, не допускает гниения, окисления и прочих разрушающих процессов. Но нужно помнить, что для достижения полезного эффекта достаточно двух-трёх чайных ложек мёда в день. Все вышеперечисленное можно смело миксовать, создавая новые вкусы и варианты сладостей. Для изготовления собственных конфет подойдут также овсяные хлопья, порошок какао, кокосовая стружка, кунжут. Это позволит контролировать содержание сахара", — отмечает Ирина Воронцова.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.