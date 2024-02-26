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Ирина Гусакова
Полезные сладости: на что обратить внимание при покупке и как приготовить в домашних условиях

Не все конфеты — вредные. Готовим полезные сладости дома

5:15
Еда

На самом деле конфеты могут быть полезными, вопрос лишь в составе. На сегодняшний день существуют и появляются новые производители, которые делают полезные и вкусные сладости. Поэтому найти их стало намного проще.

Не все конфеты — вредные. Готовим полезные сладости дома
Фото: Own work by Freshfruitturkey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Полезные сладости вместо конфет

На что стоит обратить внимание в составе...

  • Сахар — это очень вредное вещество для нас, помимо того, что он ускоряет старение нашего организма, он ещё и влияет на углеводный обмен, который несёт за собой ряд проблем со здоровьем. От чистого рафинированного сахара лучше отказаться, а это тот продукт, который первый встречается в составе сладостей.
  • Трансжиры — всем известный маргарин. Это вещество может скрываться под такими названиями, как растительный жир, кулинарный жир, частично гидрогенизированный жир. Трансжиры очень опасны для нашего организма, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, могут спровоцировать гормональные нарушения, ожирение и бесплодие.
  • Красители и ароматизаторы — токсические вещества, которые нарушают нашу систему детоксикации, функции печени и влияют на эндокринную систему.
  • Различные консерванты тоже относятся к ряду токсических веществ с неблагоприятными последствиями для организма.

"Очень популярны сейчас конфеты из сухофруктов. Часто за основу берутся финики и кокос, потому что они имеют сладкий приятный вкус и не требуют дополнительных подсластителей. Второй вариант полезных сладостей — это натуральная пастила. Она может быть яблочная или ягодная. Главное — читать состав. Хороший состав — тот, где только ягоды, фрукты и яичный белок", — рассказывает Pravda.Ru эксперт по здоровому образу жизни и специалист в области интегративного женского здоровья Анна Санталова.

Также можно обратить внимание на детские сладости с хорошим составом, сейчас можно найти вафли, печенье, мармелад и конфеты без сахара, глютена и других вредных компонентов.

Хотелось бы упомянуть тёмный шоколад, который обладает антиоксидантными свойствами, улучшает работу мозга и в целом повышает настроение. Главное, чтобы в составе было не менее 70% какао и не было сахара, возможны в составе мёд, стевия, в качестве сладостей могут быть добавлены специи, ягоды и орехи.

Ещё одна хорошая замена вредным сладостям — это орехи, сухофрукты, сушёный кокос.

Ну и, конечно, можно приготовить полезные сладости самим. И хоть в рецептах часто используются не совсем полезные ингредиенты, их легко можно заменить полезными.

Например, сахар можно заменить натуральной стевией, мёдом, сиропом топинамбура, сиропом агавы или трегалозой, последняя ещё и является природным пребиотиком.

Мука высшего сорта сегодня тоже попадает в категорию вредных продуктов, но её можно заменить на цельнозерновую, рисовую, гречневую, кокосовую, миндальную муку, в зависимости от того, какого вкуса вы хотите добиться. Но можно использовать и обычную универсальную безглютеновую муку.

Чтобы разнообразить и украсить свои полезные десерты, можно использовать натуральные красители — куркума, каркаде, спирулина, свекольный сок.

Рецепт кантуччи

Ингредиенты

  • Мука миндальная — 120 г (можно измельчить миндаль в кофемолке)
  • Миндаль — 25 г
  • Фундук — 25 г
  • Сушеная клюква/вишня/курага — 25 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сироп топинамбура/мёд/сироп агавы — 80 г
  • Разрыхлитель — 2 г
  • Соль — 2 г
  • Экстракт ванили (по желанию) — 3 г

Способ приготовления

  1. Муку смешать с разрыхлителем и солью.
  2. Миндаль, фундук и сушёные фрукты мелко порубить.
  3. Яйцо взбить с сиропом топинамбура и ванилью.
  4. Всё смешиваем до однородной консистенции.
  5. Придать форму и убрать в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут.
  6. Подождать, пока остынет, и нарезать слайсами.

Ирина Воронцова, эксперт ЭКОмаркета "9 монахов", добавляет, что замешивать полезные перекусы можно в виде батончиков — на меду или натуральных сиропах, например, на кленовом или на сиропе из топинамбура. Эти натуральные подсластители могут полностью заменить сахар, но, кроме того, они содержат массу полезных веществ, например, антиоксидантов и витаминов.

"Мёд — так называемый "вечный” продукт: у него нет срока годности. В египетских гробницах находили мёд возрастом более 3000 лет — и он был полностью пригоден в пищу. Дело в том, что мёд — универсальный "антисептик”: он помогает бороться с вирусами, бактериями и грибками, не допускает гниения, окисления и прочих разрушающих процессов. Но нужно помнить, что для достижения полезного эффекта достаточно двух-трёх чайных ложек мёда в день. Все вышеперечисленное можно смело миксовать, создавая новые вкусы и варианты сладостей. Для изготовления собственных конфет подойдут также овсяные хлопья, порошок какао, кокосовая стружка, кунжут. Это позволит контролировать содержание сахара", — отмечает Ирина Воронцова.

8 Самых Полезных Сладостей Для Здоровья и Фигуры
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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