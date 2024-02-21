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Ирина Гусакова
Эксперты рассказали, каким должен быть завтрак, чтобы не навредить организму

Что нельзя есть на завтрак

3:40
Еда

Завтрак является самым важным приемом пищи, который дает заряд бодрости и энергии, насыщая организм питательными веществами, именно поэтому к выбору продуктов, употребляемых натощак, необходимо подходить ответственно.

Что нельзя есть на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что нельзя есть на завтрак

Врач эндокринолог, диетолог Виктория Вебер рассказала читателям Pravda.Ru, что при выборе продуктов для завтрака следует отказаться от тяжелых и жирных блюд, отдав предпочтение легкоусвояемым продуктам. Употребление жареных продуктов или полуфабрикатов может привести к тяжести и вызвать дискомфорт. Мясо, картофель, макаронные изделия, различные соусы лучше заменить на отварные яйца, крупы, тосты с сыром или авокадо.

Также стоит отказаться от острых продуктов. Употребление острых приправ, перца, чеснока или лука на завтрак может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и привести к дискомфорту.

Не стоит отдавать предпочтение продуктам с повышенной кислотностью. Цитрусовые фрукты и соки могут вызвать изжогу и болевые ощущения.

Начинать свой день с шоколада или пирожных также не рекомендуется. Употребление сладкого может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что спустя пару часов приведет к упадку сил и чувству голода.

"Следует отказаться от употребления натощак кофе и хлебобулочных изделий. Кофейный напиток и булочка с корицей — не самый лучший пример завтрака. Кофе раздражает слизистую желудка и приводит к изжоге и тяжести, а мучные изделия не только вызывают резкий скачок сахара в крови, но и могут привести к увеличению веса", — предупреждает Виктория Вебер.

Полезным и питательным завтраком могут стать:

  • два вареных яйца, тост с сыром и авокадо;
  • овсяная каша с ягодами, яйцо всмятку, цельнозерновой хлеб с сыром;
  • овощной салат без заправки, омлет, творог или йогурт;
  • гречневая каша с куриным филе (отварное или запечённое), салат из свежих овощей, яблоко;
  • яичница с помидорами, тост с медом, овощной салат с оливковым маслом.

Важно перед первым приемом пищи выпить стакан негазированной воды комнатной температуры, отмечает Виктория Вебер.

В свою очередь нутрициолог Вероника Хованская также рекомендует отказаться от бананов на завтрак. Этот плод, хоть и полон питательных веществ, может иметь свои нюансы, особенно на пустой желудок. Бананы могут снизить уровень магния в организме, что может привести к ощущению низкого давления. Однако если вы не хотите отказываться от бананов утром, попробуйте их сочетать с овсяной кашей — это не только смягчит их воздействие, но и обогатит завтрак питательными веществами.

Быстрые каши — тоже не вариант для завтрака, отмечает нутрициолог: "Да, они быстрые и удобные, но вот только пользы от них может быть немного. Быстрые каши, которые нужно только залить кипятком, часто обработаны настолько, что, по сути, становятся подобными "сахару". Они быстро усваиваются, но и также быстро приводят к голоду через короткое время. Вместо этого рекомендую выбирать полезные каши, богатые клетчаткой и другими питательными веществами, которые удовлетворят вас и поддержат ваше здоровье на долгие часы".

Нежелательным вариантом будет и сладкий обезжиренный йогурт. Сначала кажется, что это идеальный выбор для завтрака — ведь он низкокалорийный. Но в этом йогурте может быть мало пользы. Кальций и белки практически не усваиваются без жира, что делает этот продукт менее полезным, чем вы могли подумать.

 

Что можно и что нельзя есть на завтрак, обед и ужин
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы продукты питания
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