Этот дорогой продукт очень полезен и может вылечить гастрит

Трюфель — ценный деликатес, но сегодня он доступен почти для каждого. Множество блюд от шеф-поваров, включающих этот деликатес, можно встретить и в ресторанах.
О пользе трюфеля рассказал Pravda.Ru гастроэнтеролог медицинского центра "Парацельс" Дмитрий Федулов.
Белый трюфель дороже за счёт нежного, мягкого вкуса. Чёрный трюфель по вкусу более выраженный, поэтому именно его используют чаще всего для приготовления блюд, соусов и приправ. В целом по вкусовым качествам белый и чёрный трюфель сильно не отличаются.
Белый трюфель достать сложнее, потому что сезон его очень короткий, в отличие от сбора чёрного трюфеля, который длится с октября по март.
"Этот гриб, на мой взгляд, для гурманов, он понравится не всем, его используют как добавку к основному блюду, потому что у него особое послевкусие. Французские кулинары рекомендуют соединять трюфель с яйцами, птичьим мясом, лангустом, а ещё с фруктами и как начинку для пирогов. Популярны салаты с омарами, овощами и трюфельным соусом.
Трюфель — безусловно полезный продукт, содержит витамины РР, В1, В2, С, которые особо необходимы растущему организму детей и подростков.
Трюфели противопоказаны лишь тем, у кого возможны проявления индивидуальной непереносимости и аллергии. Учёными не найдены пока вредные свойства этого деликатеса", — отмечает врач.
Также доказано, что трюфель содержит феромоны, которые воздействуют на участок головного мозга, отвечающий за эмоциональный и чувственный фон человека, поэтому трюфель — мощнейший афродизиак. Казанова, Наполеон, Байрон, мадам де Помпадур — вот неполный список знаменитостей, меню которых не обходилось без трюфелей. А писатель Александр Дюма, который слыл знатным гастрономом, говорил про них:
"Они, при известных обстоятельствах, способны сделать женщину более ласковой, а мужчину — более горячим".
Пользу трюфеля повышают антиоксиданты, которые помогают продлить молодость и защитить организм от развития многих опасных патологий. В некоторых восточных странах сок трюфеля используют как лекарство для глаз.
Белые трюфели содержат аминокислоты, которые отвечают за регенерацию клеток, в том числе и кожи. Они легко разглаживают морщины и улучшают эластичность кожи.
Трюфель содержит набор необходимых витаминов, аминокислот, белка.
Горькие трюфели, которые нужно тщательно пережёвывать, дополнительно активируют неспецифический иммунитет, усиливающий действие молекул лекарства.
Польза трюфеля, в котором содержится витамин В1, важна для страдающих дефицитом иммунитета и нарушением микрофлоры кишечника. Этот гриб может вылечить
Несомненно, важный момент в употреблении трюфеля заключается в его способности повышать иммунитет, добавляет врач.
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