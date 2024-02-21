Этот дорогой продукт очень полезен и может вылечить гастрит

Гастроэнтеролог Федулов утверждает, что трюфель может вылечить гастрит

4:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Трюфель — ценный деликатес, но сегодня он доступен почти для каждого. Множество блюд от шеф-поваров, включающих этот деликатес, можно встретить и в ресторанах.

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О пользе трюфеля рассказал Pravda.Ru гастроэнтеролог медицинского центра "Парацельс" Дмитрий Федулов.

Польза и вред для организма белого и чёрного трюфеля

Белый трюфель дороже за счёт нежного, мягкого вкуса. Чёрный трюфель по вкусу более выраженный, поэтому именно его используют чаще всего для приготовления блюд, соусов и приправ. В целом по вкусовым качествам белый и чёрный трюфель сильно не отличаются.

Белый трюфель достать сложнее, потому что сезон его очень короткий, в отличие от сбора чёрного трюфеля, который длится с октября по март.

"Этот гриб, на мой взгляд, для гурманов, он понравится не всем, его используют как добавку к основному блюду, потому что у него особое послевкусие. Французские кулинары рекомендуют соединять трюфель с яйцами, птичьим мясом, лангустом, а ещё с фруктами и как начинку для пирогов. Популярны салаты с омарами, овощами и трюфельным соусом.

Трюфель — безусловно полезный продукт, содержит витамины РР, В1, В2, С, которые особо необходимы растущему организму детей и подростков.

Трюфели противопоказаны лишь тем, у кого возможны проявления индивидуальной непереносимости и аллергии. Учёными не найдены пока вредные свойства этого деликатеса", — отмечает врач.

Также доказано, что трюфель содержит феромоны, которые воздействуют на участок головного мозга, отвечающий за эмоциональный и чувственный фон человека, поэтому трюфель — мощнейший афродизиак. Казанова, Наполеон, Байрон, мадам де Помпадур — вот неполный список знаменитостей, меню которых не обходилось без трюфелей. А писатель Александр Дюма, который слыл знатным гастрономом, говорил про них:

"Они, при известных обстоятельствах, способны сделать женщину более ласковой, а мужчину — более горячим".

Пользу трюфеля повышают антиоксиданты, которые помогают продлить молодость и защитить организм от развития многих опасных патологий. В некоторых восточных странах сок трюфеля используют как лекарство для глаз.

Белые трюфели содержат аминокислоты, которые отвечают за регенерацию клеток, в том числе и кожи. Они легко разглаживают морщины и улучшают эластичность кожи.

Трюфель содержит набор необходимых витаминов, аминокислот, белка.

Горькие трюфели, которые нужно тщательно пережёвывать, дополнительно активируют неспецифический иммунитет, усиливающий действие молекул лекарства.

Польза трюфеля, в котором содержится витамин В1, важна для страдающих дефицитом иммунитета и нарушением микрофлоры кишечника. Этот гриб может вылечить

гастрит,

расстройства нервной системы,

хронические колиты

и кожные заболевания.

Несомненно, важный момент в употреблении трюфеля заключается в его способности повышать иммунитет, добавляет врач.

Состав трюфеля

Зола — 1 г

Вода — 90 г

Пищевые волокна — 1 г

Белки — 3 г

Жиры — 0,5 г

Углеводы — 2 г

Моно- и дисахариды — 1 г

Витамины

Витамин PP (Ниациновый эквивалент) — 9,498 мг

Витамин C — 6 мг

Витамин B2 (рибофлавин) — 0,4 мг

Витамин B1 (тиамин) — 0,02 мг

Витамин PP — 9 мг

Макро- и микроэлементы

Натрий — 6 мг

Калий — 530 мг

Кальций — 9 мг

Магний — 15 мг

Фосфор — 115 мг

Железо — 2,7 мг

Медь — 2 мг

Марганец — 1 мг