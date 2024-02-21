Пряная киноа с изюмом и яблоком, солянка, рыба карри​​: авторские рецепты горячих блюд

Топ-3 зимних горячих рецепта

3:41 Your browser does not support the audio element. Еда

В холода всё чаще возникает желание согреться чем-то вкусным и горячим. Повышается аппетит, хочется больше тёплых напитков и пищи, животного белка.

Фото: Pravda.Ru by Жанна Тиханычева

Рецептами зимних горячих блюд поделилась с Pravda.Ru нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Пряная киноа с изюмом и яблоком​​

Ингредиенты

100 г киноа

50 г миндального ореха

15 г изюма

1 яблоко

½ ч. л. молотого зелёного кардамона

½ ч. л. ванили

½ ч. л. корицы

¼ ч. л. молотого бадьяна

2 ч. л. масла гхи

500 мл чистой питьевой воды

Соль по вкусу

Приготовление

Замочите киноа и миндаль в воде на 8 часов, изюм же — на 2 часа. Приготовьте миндальное молоко. Для этого промойте миндаль, перемешайте с 500 мл воды в блендере до однородной массы, процедите массу, используя сито. Промойте киноа, положите в кастрюлю с частью изюма и миндальным молоком, варите 20 минут. Добавьте специи за 10 минут до окончания варки. Очищенное от кожуры яблоко нарежьте кубиками, запеките с маслом гхи, корицей и кардамоном в течение 15 минут. Подайте кашу в тарелке, украсьте изюмом и яблоком, добавьте масло гхи.

Солянка​​​

Ингредиенты

3,5 л воды

800 г бедра индейки

1 голень индейки на кости

300 г солёных огурцов

4 головки репчатого лука

300 мл протёртых томатов

60 г каперсов

150 г маслин без косточек

Пучок укропа и петрушки

3 веточки базилика

¼ ч. л. паприки

½ ч. л. куркумы

1 лавровый лист

2 ст. л. масла гхи

Соль по вкусу

Приготовление

Для приготовления бульона отваривайте бедро и голень индейки с лавровым листом и солью в течение 80 минут, затем процедите. Мелко порежьте мясо, лук, чеснок, солёные огурцы и зелень. Оливки нарезайте слайсами. Разогрейте сковороду, растопите гхи и обжаривайте лук и чеснок со специями и базиликом в течение 3-4 минут. Добавьте к ним солёные огурцы и протёртые томаты. Добавьте в готовый бульон овощи, оливки, мясо и зелень и проварите в течение 7 минут.

Рыба карри​

Ингредиенты

400 г филе трески

400 г палтуса

300 г нерки

400 мл кокосовых сливок

1 ст. л. масла гхи

1 морковь

1 репчатый лук

2 зубчика чеснока

100 г шпината

½ ч. л. сушёного базилика

1 ч. л. карри

2 см имбиря или ½ ч. л. сухого

Соль по вкусу

Приготовление

Разделайте рыбу на филе и порежьте на кусочки. На разогретой сковороде "раскройте" специи на масле гхи. Мелко порежьте лук и чеснок, морковь нарезайте средними кубиками. Добавьте к специям лук и чеснок, потомите до золотистого цвета и выложите морковь. Добавьте филе рыбы к овощам и потомите 3 минуты. Залейте рыбу с овощами кокосовым молоком, накройте крышкой и томите 10 минут. Порежьте шпинат и выложите к рыбе, оставьте томиться под крышкой ещё 5 минут.

Зимние горячие рецепты — это прекрасный способ согреться и насладиться вкусом в холодные дни.