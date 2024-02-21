Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Пряная киноа с изюмом и яблоком, солянка, рыба карри​​: авторские рецепты горячих блюд

Топ-3 зимних горячих рецепта

3:41
Еда

В холода всё чаще возникает желание согреться чем-то вкусным и горячим. Повышается аппетит, хочется больше тёплых напитков и пищи, животного белка.

Топ-3 зимних горячих рецепта
Фото: Pravda.Ru by Жанна Тиханычева

Рецептами зимних горячих блюд поделилась с Pravda.Ru нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Пряная киноа с изюмом и яблоком​​

Ингредиенты

  • 100 г киноа
  • 50 г миндального ореха
  • 15 г изюма
  • 1 яблоко
  • ½ ч. л. молотого зелёного кардамона
  • ½ ч. л. ванили
  • ½ ч. л. корицы
  • ¼ ч. л. молотого бадьяна
  • 2 ч. л. масла гхи
  • 500 мл чистой питьевой воды
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Замочите киноа и миндаль в воде на 8 часов, изюм же — на 2 часа.
  2. Приготовьте миндальное молоко. Для этого промойте миндаль, перемешайте с 500 мл воды в блендере до однородной массы, процедите массу, используя сито.
  3. Промойте киноа, положите в кастрюлю с частью изюма и миндальным молоком, варите 20 минут.
  4. Добавьте специи за 10 минут до окончания варки.
  5. Очищенное от кожуры яблоко нарежьте кубиками, запеките с маслом гхи, корицей и кардамоном в течение 15 минут.
  6. Подайте кашу в тарелке, украсьте изюмом и яблоком, добавьте масло гхи.

Солянка​​​

Ингредиенты

  • 3,5 л воды
  • 800 г бедра индейки
  • 1 голень индейки на кости
  • 300 г солёных огурцов
  • 4 головки репчатого лука
  • 300 мл протёртых томатов
  • 60 г каперсов
  • 150 г маслин без косточек
  • Пучок укропа и петрушки
  • 3 веточки базилика
  • ¼ ч. л. паприки
  • ½ ч. л. куркумы
  • 1 лавровый лист
  • 2 ст. л. масла гхи
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Для приготовления бульона отваривайте бедро и голень индейки с лавровым листом и солью в течение 80 минут, затем процедите.
  2. Мелко порежьте мясо, лук, чеснок, солёные огурцы и зелень. Оливки нарезайте слайсами.
  3. Разогрейте сковороду, растопите гхи и обжаривайте лук и чеснок со специями и базиликом в течение 3-4 минут.
  4. Добавьте к ним солёные огурцы и протёртые томаты.
  5. Добавьте в готовый бульон овощи, оливки, мясо и зелень и проварите в течение 7 минут.

Рыба карри​

Ингредиенты

  • 400 г филе трески
  • 400 г палтуса
  • 300 г нерки
  • 400 мл кокосовых сливок
  • 1 ст. л. масла гхи
  • 1 морковь
  • 1 репчатый лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г шпината
  • ½ ч. л. сушёного базилика
  • 1 ч. л. карри
  • 2 см имбиря или ½ ч. л. сухого
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Разделайте рыбу на филе и порежьте на кусочки.
  2. На разогретой сковороде "раскройте" специи на масле гхи.
  3. Мелко порежьте лук и чеснок, морковь нарезайте средними кубиками.
  4. Добавьте к специям лук и чеснок, потомите до золотистого цвета и выложите морковь.
  5. Добавьте филе рыбы к овощам и потомите 3 минуты.
  6. Залейте рыбу с овощами кокосовым молоком, накройте крышкой и томите 10 минут.
  7. Порежьте шпинат и выложите к рыбе, оставьте томиться под крышкой ещё 5 минут.

Зимние горячие рецепты — это прекрасный способ согреться и насладиться вкусом в холодные дни. 

Солянка сборная мясная. Простой и Быстрый рецепт вкусной солянки. Классический суп в Гостях у Вани!!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости Все >
Володин попросил министров быть более открытыми для диалога с депутатами
Жареные пирожки с повидлом: сладкое удовольствие для самых любимых
Главные ошибки при использовании автоматической коробки передач: что нужно знать водителям
На востоке Москвы выявили очаг кори
Вильфанд: январская температура в Москве выросла на 3,2 градуса за 30 лет
Диетолог Тейлор перечислила три неожиданных продукта для снижения холестерина
Военный эксперт Колчин: второй год СВО стал гораздо более продвинутым
Великобритания ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*
Сайт Госдумы станет доступен на арабском языке
Путин предложил назвать ракетоносец Ту-160М в честь первого президента Татарстана Шаймиева
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Йемен расширил масштаб и арсенал ударов против Израиля, США и Британии Любовь Степушова В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом Сергей Лебедев Падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу Дмитрий Плотников
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Последние материалы
Путин предложил назвать ракетоносец Ту-160М в честь первого президента Татарстана Шаймиева
Метеоролог Вильфанд рассказал, что воздушные массы с юга принесут в Москву тепло
Правильное питание: какие овощи подходят для рациона вашей собаки
Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
Российские физики назвали магнитные бури одной из возможных причин поломки техники
В Карелии водитель высадил 11-летнюю школьницу из автобуса в лесу
Армия РФ освободила населённый пункт Победа на Донецком направлении
Выращивание огурцов на крапивной подушке
Ольга Бузова обвинила маму Давида Манукяна в двуличности
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 75 человек на Херсонском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников