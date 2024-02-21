Бренд-шеф перечислила заменители конфет. Правда их можно есть далеко не всем

Бренд-шеф Мосева рекомендует людям с болезнями ЖКТ не есть изюм и финики

3:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Существуют исследования, которые доказывают влияние сахара на развитие деменции. Сотрудники лаборатории Линды Хсей-Уилсон выяснили, что сложные молекулы сахара в избыточном количестве могут нарушать нейронные связи в мозге. Ещё одно наблюдение — у людей с сахарным диабетом риск нарушения когнитивных функций на 25-91% выше по сравнению с другими людьми.

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Чтобы избежать развития деменции, следует убрать конфеты из своего рациона и заменить более полезными и органическими продуктами. Какими — Pravda.Ru рассказала бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева.

Полезные сладости вместо конфет

Горький шоколад

В составе должно быть не менее 72% какао.

Горький шоколад

улучшает кровоснабжение органов,

работу нервной системы,

повышает настроение,

содержит в себе множество полезных микроэлементов, таких как фосфор, калий, кальций, железо, магний, натрий.

В день рекомендуется съедать не более 30 г — примерно три-четыре квадратика от плитки.

Лучше ограничить количество шоколада во время мигреней и при повышенном давлении.

Мёд

Натуральный продукт, и намного слаще, чем конфеты. В нём содержится множество целебных свойств, он укрепляет иммунитет. Мёд хорошо употреблять с чаем, особенно в простудные периоды.

Однако такая сладость подойдёт не всем: не рекомендуется при диабете, так как может повысить уровень глюкозы в крови.

Фрукты и ягоды

Содержат в себе много природного сахара — фруктозы. Природные сахара усваиваются медленнее, из-за чего нет резких скачков глюкозы в крови. Из фруктов и ягод в сочетании с йогуртом получается вкусный завтрак.

Лучшим выбором станут

грейпфруты,

вишня,

киви,

яблоки

и груши.

Сухофрукты

Курага, чернослив, изюм, смеси ягод и тропических фруктов укрепляют иммунитет, содержат в себе много клетчатки, полезные витамины и хорошо влияют на работу сердца, мозга и кишечника.

Принято считать, что цукаты также полезны, но это не так — в них содержится больше сахара.

Людям с сахарным диабетом и болезнями желудочно-кишечного тракта лучше не употреблять изюм и финики.

Зефир и пастила

Производятся из фруктов, ягод, яичных белков и натуральных загустителей. Менее калорийные, чем конфеты. Отлично подойдут к чаю. При покупке в магазине важно смотреть на состав и выбирать без сахара, добавок и шоколадной оболочки.

Орехи

Хотя орехи не обладают ярко выраженным сладким вкусом, продукты могут стать отличной альтернативой конфетам.

Грецкий орех, миндаль, кешью, фисташки очень питательны, в них много белков и жиров, витаминов и важных микроэлементов. Перекусить ими будет вполне достаточно. Особенно осторожным надо быть при язве желудка, гастрите, заболеваниях органов ЖКТ и болезнях двенадцатиперстной кишки.

Важно помнить, что злоупотребление даже полезными продуктами может идти во вред. К примеру, фруктоза может плохо сказываться на работе печени, сухофрукты и горький шоколад — калорийны, а орехи вызывают тошноту. Поэтому во всём должна быть мера.