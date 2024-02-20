Как выбрать качественное куриное мясо? Советы от эксперта Екатерины Курбатовой

Эксперт Курбатова рассказала, на что обратить внимание при выборе курицы

3:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбор качественного куриного мяса — важный процесс, который требует внимательности и знаний о продукте. Потребители часто сталкиваются с дилеммой: покупать охлаждённую птицу или отдать предпочтение замороженной.

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Чтобы выбрать качественное куриное мясо и гарантировать безопасность и удовольствие от его потребления, важно учитывать несколько ключевых аспектов на каждом этапе покупки. Подробнее об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

Охлаждённое против замороженного

Охлаждённое мясо сохраняет больше вкуса и текстуры, поскольку не подвергается процессу заморозки, который может нарушить структуру мышечных волокон. Оно предпочтительнее для приготовления блюд, где важна текстура мяса, но его следует потребить в короткие сроки.

Замороженное мясо удобно для долгосрочного хранения и может быть более экономичным выбором. Важно правильно размораживать мясо, желательно в холодильнике, чтобы избежать размножения бактерий.

Выбор качественного куриного фарша

Качественный куриный фарш должен быть светло-розового цвета и иметь приятный, свежий запах. Избегайте фарша с неприятным запахом или излишне бледного цвета, так как это может указывать на неправильное хранение или старость продукта.

Покупка птицы и куриных котлет в вакуумной упаковке

Внимательно осмотрите упаковку на наличие повреждений или признаков вздутия, которые могут свидетельствовать о нарушении герметичности и заражении продукта.

Проверьте срок годности и состав продукта. Качественные куриные котлеты по ГОСТу должны содержать натуральное мясо без добавления соевых заменителей и других ненужных ингредиентов.

Хранение куриного мяса

Правильное хранение куриного мяса — ключ к сохранению его свежести и питательных свойств. Охлаждённое мясо рекомендуется хранить в холодильнике не более двух-трёх дней, в то время как замороженное мясо может храниться в морозильной камере до нескольких месяцев.

Важно следить, чтобы температура хранения охлаждённой птицы не превышала +4C, а замороженной — была не выше -18C.

Регулирование качества мяса птицы в Российской Федерации

С января 2023 года начал действовать техрегламент 051/2021, устанавливающий ключевые нормы безопасности для мяса птицы и продуктов из него.

В рамках этого документа предусмотрены следующие механизмы оценки безопасности товара:

организация ветеринарной проверки,

оформление декларации соответствия на мясо по регламентированным нормам,

государственная регистрация продукции.

Важные положения регламента включают...

Установление предельно разрешённых уровней содержания лекарственных веществ в мясе птицы. Запрет на добавление воды и пищевых добавок до того, как мясо прошло обработку или переработку. Специальный перечень пищевых добавок, запрещённых к использованию в продуктах питания для детей, включая бензойную и сорбиновую кислоты, фосфаты и другие добавки. Установление стандартов пищевой ценности продукции с указанием допустимых отклонений от заявленных значений.

Распространённые подделки

Наиболее частые способы подделки включают:

добавление воды для увеличения веса,

использование химических усилителей вкуса и аромата,

применение антибиотиков для ускорения роста птицы.

Потребителям следует избегать продукции с подозрительно низкой ценой и выбирать продукты известных и проверенных брендов.