Как выбрать качественное куриное мясо? Советы от эксперта Екатерины Курбатовой

Выбор качественного куриного мяса — важный процесс, который требует внимательности и знаний о продукте. Потребители часто сталкиваются с дилеммой: покупать охлаждённую птицу или отдать предпочтение замороженной.
Чтобы выбрать качественное куриное мясо и гарантировать безопасность и удовольствие от его потребления, важно учитывать несколько ключевых аспектов на каждом этапе покупки. Подробнее об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.
Охлаждённое мясо сохраняет больше вкуса и текстуры, поскольку не подвергается процессу заморозки, который может нарушить структуру мышечных волокон. Оно предпочтительнее для приготовления блюд, где важна текстура мяса, но его следует потребить в короткие сроки.
Замороженное мясо удобно для долгосрочного хранения и может быть более экономичным выбором. Важно правильно размораживать мясо, желательно в холодильнике, чтобы избежать размножения бактерий.
Качественный куриный фарш должен быть светло-розового цвета и иметь приятный, свежий запах. Избегайте фарша с неприятным запахом или излишне бледного цвета, так как это может указывать на неправильное хранение или старость продукта.
Внимательно осмотрите упаковку на наличие повреждений или признаков вздутия, которые могут свидетельствовать о нарушении герметичности и заражении продукта.
Проверьте срок годности и состав продукта. Качественные куриные котлеты по ГОСТу должны содержать натуральное мясо без добавления соевых заменителей и других ненужных ингредиентов.
Правильное хранение куриного мяса — ключ к сохранению его свежести и питательных свойств. Охлаждённое мясо рекомендуется хранить в холодильнике не более двух-трёх дней, в то время как замороженное мясо может храниться в морозильной камере до нескольких месяцев.
Важно следить, чтобы температура хранения охлаждённой птицы не превышала +4C, а замороженной — была не выше -18C.
С января 2023 года начал действовать техрегламент 051/2021, устанавливающий ключевые нормы безопасности для мяса птицы и продуктов из него.
В рамках этого документа предусмотрены следующие механизмы оценки безопасности товара:
Важные положения регламента включают...
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