Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Как выбрать качественное куриное мясо? Советы от эксперта Екатерины Курбатовой

Эксперт Курбатова рассказала, на что обратить внимание при выборе курицы

3:34
Еда

Выбор качественного куриного мяса — важный процесс, который требует внимательности и знаний о продукте. Потребители часто сталкиваются с дилеммой: покупать охлаждённую птицу или отдать предпочтение замороженной.

Эксперт Курбатова рассказала, на что обратить внимание при выборе курицы
Фото: commons.wikimedia. org by Amin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Чтобы выбрать качественное куриное мясо и гарантировать безопасность и удовольствие от его потребления, важно учитывать несколько ключевых аспектов на каждом этапе покупки. Подробнее об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

Охлаждённое против замороженного

Охлаждённое мясо сохраняет больше вкуса и текстуры, поскольку не подвергается процессу заморозки, который может нарушить структуру мышечных волокон. Оно предпочтительнее для приготовления блюд, где важна текстура мяса, но его следует потребить в короткие сроки.

Замороженное мясо удобно для долгосрочного хранения и может быть более экономичным выбором. Важно правильно размораживать мясо, желательно в холодильнике, чтобы избежать размножения бактерий.

Выбор качественного куриного фарша

Качественный куриный фарш должен быть светло-розового цвета и иметь приятный, свежий запах. Избегайте фарша с неприятным запахом или излишне бледного цвета, так как это может указывать на неправильное хранение или старость продукта.

Покупка птицы и куриных котлет в вакуумной упаковке

Внимательно осмотрите упаковку на наличие повреждений или признаков вздутия, которые могут свидетельствовать о нарушении герметичности и заражении продукта.

Проверьте срок годности и состав продукта. Качественные куриные котлеты по ГОСТу должны содержать натуральное мясо без добавления соевых заменителей и других ненужных ингредиентов.

Хранение куриного мяса

Правильное хранение куриного мяса — ключ к сохранению его свежести и питательных свойств. Охлаждённое мясо рекомендуется хранить в холодильнике не более двух-трёх дней, в то время как замороженное мясо может храниться в морозильной камере до нескольких месяцев.

Важно следить, чтобы температура хранения охлаждённой птицы не превышала +4C, а замороженной — была не выше -18C.

Регулирование качества мяса птицы в Российской Федерации

С января 2023 года начал действовать техрегламент 051/2021, устанавливающий ключевые нормы безопасности для мяса птицы и продуктов из него.

В рамках этого документа предусмотрены следующие механизмы оценки безопасности товара:

  • организация ветеринарной проверки,
  • оформление декларации соответствия на мясо по регламентированным нормам,
  • государственная регистрация продукции.

Важные положения регламента включают...

  1. Установление предельно разрешённых уровней содержания лекарственных веществ в мясе птицы.
  2. Запрет на добавление воды и пищевых добавок до того, как мясо прошло обработку или переработку.
  3. Специальный перечень пищевых добавок, запрещённых к использованию в продуктах питания для детей, включая бензойную и сорбиновую кислоты, фосфаты и другие добавки.
  4. Установление стандартов пищевой ценности продукции с указанием допустимых отклонений от заявленных значений.

Распространённые подделки

Наиболее частые способы подделки включают:

  • добавление воды для увеличения веса,
  • использование химических усилителей вкуса и аромата,
  • применение антибиотиков для ускорения роста птицы.

Потребителям следует избегать продукции с подозрительно низкой ценой и выбирать продукты известных и проверенных брендов.

Как выбрать качественное куриное мясо: советы эксперта
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы продукты питания
Новости Все >
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
Как выбрать качественную белокочанную капусту
В Санкт-Петербурге произошла стрельба
Узнайте, как избежать ошибок в уходе за кошкой
Сергей Шойгу: ВСУ попытались показать США результат в Крынках, но потеряли 1 820 человек
Аллиумы - прекрасное решение для украшения участка
Бывший главный тренер "Алании" Тедеев: сегодня ездить на турниры могут позволить себе только дети из богатых семей
Крынки зачищены, посёлок под контролем, часть боевиков сидит в норах
Новые исследования вызвали сомнения в Стандартной модели образования Вселенной
"Царьград": послание президента России 29 февраля будет особенным
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов
Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова Киев тщательно скрывает зарождающееся сопротивление внутри Украины Дмитрий Плотников
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Последние материалы
Российские археологи обнаружили древний глиняный кувшин в Ростовской области
Врачи назвали мармелад полезным для печени десертом
Зрители рассекретили имена трёх участников пятого сезона шоу "Маска"
Пушилин рассказал, когда Россия начнет восстанавливать Авдеевку
5 причин, почему использование автомобильных чехлов для сидений не всегда имеет смысл
Риттер: когда Киев получит хоть что-то от Запада, ВС РФ займут Харьков и Одессу
Рецепт питательного смузи
Не только внутрь: все об экстракте тыквы и бьюти-средствах с ним
Как правильно вносить удобрения
Зооинженер Базаркина рассказала об особенностях домашних любимцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников