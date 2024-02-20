Питание по сезону: какую зелень надо покупать в феврале

В современном мире, где большинство продуктов доступны круглый год, мы часто забываем о важности питания по сезону. В конце зимы лучше отказаться от овощей, которые выращиваются в теплицах или импортируются из других регионов, и предпочесть местные сезонные продукты.
В феврале нашему организму часто не хватает витаминов и минералов, поэтому очень важно обратить внимание на то, каких питательных веществ недостаёт в нашем рационе, и компенсировать этот дефицит. О продуктах февраля Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, кардиолог ООО "Лахта Клиника" Людмила Фролова.
Кроме того, можно использовать консервированные овощи или замороженные альтернативы. Замороженные овощи сохраняют большую часть своих питательных веществ и могут быть использованы для приготовления супов или других блюд.
Также стоит разнообразить свой рацион сезонными фруктами. Апельсины и грейпфруты богаты витамином C и помогают укрепить иммунную систему.
Яблоки — ещё один незаменимый продукт февраля. Содержащиеся в них пектин и антиоксиданты помогут снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье печени.
Кроме того, в феврале не стоит пренебрегать свежей зеленью.
Включение этих видов зелени в рацион поможет поддерживать организм здоровым и активным даже в холодное время года.
Зимний рацион обязательно стоит разнообразить морской рыбой. В феврале в Баренцевом море начинается вылов свежей мойвы. Эта небольшая морская рыбка, настоящий кладезь полезных веществ, витаминов и микроэлементов, является отличным выбором для питания по сезону в феврале.
Мойва богата омега-3 жирными кислотами, которые играют важнейшую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Эти кислоты также способствуют нормализации уровня холестерина в крови и укреплению иммунитета.
Кроме того, мойва содержит большое количество белка, необходимого для роста и развития организма. Белок помогает строить мышцы, поддерживать здоровые волосы и ногти, а также контролировать чувство голода.
Мойва также богата микроэлементами, такими как
Эти элементы необходимы для правильной работы щитовидной железы, поддержания иммунной системы и образования крови.
Также мойва — отличный источник витаминов группы В (в том числе витаминов В12 и В6), которые играют важную роль в обмене веществ и нервной системе.
Важно помнить и о правильной обработке продуктов перед приготовлением пищи. Рекомендуется использовать методы тёплой обработки (тушение, варка), чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.
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