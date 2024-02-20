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Ирина Гусакова
Питание по сезону: какую зелень надо покупать в феврале

Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале

5:04
Еда

В современном мире, где большинство продуктов доступны круглый год, мы часто забываем о важности питания по сезону. В конце зимы лучше отказаться от овощей, которые выращиваются в теплицах или импортируются из других регионов, и предпочесть местные сезонные продукты.

Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале
Фото: "Spinach" by Victor Radziun is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

В феврале нашему организму часто не хватает витаминов и минералов, поэтому очень важно обратить внимание на то, каких питательных веществ недостаёт в нашем рационе, и компенсировать этот дефицит. О продуктах февраля Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, кардиолог ООО "Лахта Клиника" Людмила Фролова.

Продукты февраля: на что стоит обратить внимание

  • Один из самых полезных овощей февраля — это капуста. Богатая витаминами С и К, а также клетчаткой, капуста помогает укрепить иммунную систему и поддерживать здоровье сердца.
  • Прекрасным зимним овощем является морковь. Она богата бета-каротином — производным витамина А, который способствует сохранению здоровья глаз и иммунной системы. Морковь также содержит клетчатку и антиоксиданты.
  • Картофель — один из основных продуктов февральского стола. Он богат крахмалом, который даёт энергию и чувство сытости.

Кроме того, можно использовать консервированные овощи или замороженные альтернативы. Замороженные овощи сохраняют большую часть своих питательных веществ и могут быть использованы для приготовления супов или других блюд.

Также стоит разнообразить свой рацион сезонными фруктами. Апельсины и грейпфруты богаты витамином C и помогают укрепить иммунную систему.

Яблоки — ещё один незаменимый продукт февраля. Содержащиеся в них пектин и антиоксиданты помогут снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье печени.

Кроме того, в феврале не стоит пренебрегать свежей зеленью.

  • Шпинат, богатый антиоксидантами и витамином К, помогает бороться с воспалениями и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
  • Петрушка является отличным источником витамина C и железа, что способствует повышению уровня гемоглобина и укреплению иммунитета.
  • Кинза также необходима для добавления экзотических ноток в блюда, а также благоприятно влияет на пищеварение.
  • Не забывайте о базилике, который является отличной приправой к мясным блюдам и супам, а также обладает антибактериальными свойствами.

Включение этих видов зелени в рацион поможет поддерживать организм здоровым и активным даже в холодное время года. 

Зимний рацион обязательно стоит разнообразить морской рыбой. В феврале в Баренцевом море начинается вылов свежей мойвы. Эта небольшая морская рыбка, настоящий кладезь полезных веществ, витаминов и микроэлементов, является отличным выбором для питания по сезону в феврале.

Мойва богата омега-3 жирными кислотами, которые играют важнейшую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Эти кислоты также способствуют нормализации уровня холестерина в крови и укреплению иммунитета.

Кроме того, мойва содержит большое количество белка, необходимого для роста и развития организма. Белок помогает строить мышцы, поддерживать здоровые волосы и ногти, а также контролировать чувство голода.

Мойва также богата микроэлементами, такими как

  • йод,
  • цинк
  • и железо.

Эти элементы необходимы для правильной работы щитовидной железы, поддержания иммунной системы и образования крови.

Также мойва — отличный источник витаминов группы В (в том числе витаминов В12 и В6), которые играют важную роль в обмене веществ и нервной системе.

Важно помнить и о правильной обработке продуктов перед приготовлением пищи. Рекомендуется использовать методы тёплой обработки (тушение, варка), чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

Мойва с овощами в маринаде

Ингредиенты

  • Мойва — 400 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Уксус (яблочный 5-6%) — 4 ст. л.
  • Масло растительное (плюс на жарку рыбы) — 6 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль (плюс на жарку рыбы) — 1 ч. л.
  • Мука рисовая — 2 ст. л.
  • Лук репчатый — 1 шт.

Приготовление

  1. Приготовить маринад: растительное масло, сахар, соль и уксус очень хорошо взбить или перемешать.
  2. Огурец и морковь порезать соломкой. Добавить лук, порезанный перьями. Овощи пожать руками и влить в них маринад. Перемешать.
  3. В пакет насыпать муку и соль по вкусу. Мойву вымыть и обсушить (потрошить не обязательно).
  4. В пакет с мукой и солью выкладываем мойву, завязываем пакет и трясём, чтобы мука и соль равномерно распределились на рыбу.
  5. Рыбу обжариваем с двух сторон на растительном масле и сразу горячей выкладываем к овощам в маринаде. Остужаем и в холодильнике минимум четыре часа, а лучше ночь.
Про любимые сезонные продукты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы продукты питания
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