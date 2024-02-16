Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Вкус детства: как купить качественную ливерную колбасу

Эксперт Курбатова рассказала о правилах выбора и хранения ливерной колбасы

3:07
Еда

Приобретение качественной ливерной колбасы, соответствующей ГОСТу, требует внимательности и информированности на всех этапах: от выбора до хранения продукта. О том, как сделать правильную покупку, Pravda.Ru рассказала эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

Эксперт Курбатова рассказала о правилах выбора и хранения ливерной колбасы
Фото: flickr.com by Torsten Maue is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Перед покупкой ознакомьтесь с ГОСТом

Ливерная колбаса ГОСТ — это продукт, произведённый в соответствии с государственными стандартами, которые строго регламентируют состав и процесс производства. ГОСТ 54646-2011 на ливерную колбасу обеспечивает использование натурального мяса и печени без добавления сои, крахмала и других заменителей, что гарантирует высокое качество и полезность продукта.

Выбор ливерной колбасы

При выборе ливерной колбасы обратите внимание на следующие аспекты...

  • Маркировка и упаковка. На упаковке должны быть чётко указаны производитель, срок годности, состав продукта, а также отметка о соответствии ГОСТу. Избегайте продукции с повреждённой упаковкой.
  • Декларация соответствия. Документ оформляется в соответствии с требованиями техрегламента 034/2013, который является ключевым документом, подтверждающим безопасность и качество продукции. Декларация гарантирует, что ливерная колбаса произведена в соответствии с установленными стандартами и нормами, регулирующими производство пищевых продуктов.
  • Состав. В составе должны присутствовать исключительно натуральные ингредиенты: мясо, печень, соль, специи. Отсутствие искусственных добавок и сои является знаком качества.
  • Внешний вид и запах. Качественная ливерная колбаса имеет однородный цвет без тёмных пятен и посторонних включений. Запах должен быть приятным, без кислинки или других неприятных ароматов.
  • Избегайте сомнительных точек продажи. Покупайте колбасу в проверенных магазинах или на рынках с хорошей репутацией.
  • Проверьте дату изготовления и срок годности. Оптимально выбирать продукт, срок годности которого не истекает в ближайшие дни после покупки.

Как хранить ливерную колбасу дома

  • Сразу после покупки. Если колбаса не будет использоваться в ближайшее время, её следует хранить в холодильнике.
  • Температурный режим. Оптимальная температура для хранения ливерной колбасы — от 0 до +6°C.
  • Воздействие влаги и света. Храните колбасу вдали от источников влаги и прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить порчу и выцветание продукта.
  • Срок хранения. Соблюдение срока годности важно для сохранения качества и безопасности продукта. Ливерная колбаса, как правило, хранится не так долго, как другие виды колбас, поэтому важно регулярно проверять даты и состояние продукта.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать и сохранить качественную ливерную колбасу, которая будет не только вкусной, но и полезной для здоровья.

Какие продукты входят в состав ливерной колбасы?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости Все >
Рецепт квашеной капусты в духовке
Пять самых популярных сортов томатов
Почему кошки иногда становятся навязчивыми: разбираемся в поведении наших питомцев
В ГИБДД рассказали, почему кроссоверы зимой чаще попадают в аварии
Океанологи рассказали о тревожном открытии в самой глубокой точке Земли
Антон Сихарулидзе призвал не фантазировать по делу Валиевой, а поддержать её
CB: корневые микробы могут быть секретом лучшего вкуса чая
Житель Екатеринбурга ударил женщину за отказ покупать ему кофе
НДФЛ для малообеспеченных граждан могут отменить
Особенности кошачьего общения с хозяевами
Популярное
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками

Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.

Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Последние материалы
Депутаты ЛДПР выдвинули ряд инициатив социальной направленности
Диетолог Королева рассказала о неочевидных фактах влияния кофе на организм
В Палате представителей США не пропустили законопроект о поддержке Украины
Профессор химии из колледжа Брин-Мор в США Франкл рассказала, как сделать чай вкуснее
Армия России приступила к заключительной операции по окружению Авдеевки
В качестве замены Валиевой в роли почётного гостя Игр будущего может выступить Загитова
Эксперты составили топ автомобилей, на которых ездят китайцы у себя в стране
Волочкова рассказала, что пожар помешал ей выступить со своим шоу в Москве
Мыши на даче исчезнут навсегда
Тайны кошачьего сна: как определить отношение питомца по месту отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников