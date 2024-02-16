Вкус детства: как купить качественную ливерную колбасу

Приобретение качественной ливерной колбасы, соответствующей ГОСТу, требует внимательности и информированности на всех этапах: от выбора до хранения продукта. О том, как сделать правильную покупку, Pravda.Ru рассказала эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.
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Перед покупкой ознакомьтесь с ГОСТом
Ливерная колбаса ГОСТ — это продукт, произведённый в соответствии с государственными стандартами, которые строго регламентируют состав и процесс производства. ГОСТ 54646-2011 на ливерную колбасу обеспечивает использование натурального мяса и печени без добавления сои, крахмала и других заменителей, что гарантирует высокое качество и полезность продукта.
Выбор ливерной колбасы
При выборе ливерной колбасы обратите внимание на следующие аспекты...
Маркировка и упаковка. На упаковке должны быть чётко указаны производитель, срок годности, состав продукта, а также отметка о соответствии ГОСТу. Избегайте продукции с повреждённой упаковкой.
Декларация соответствия. Документ оформляется в соответствии с требованиями техрегламента 034/2013, который является ключевым документом, подтверждающим безопасность и качество продукции. Декларация гарантирует, что ливерная колбаса произведена в соответствии с установленными стандартами и нормами, регулирующими производство пищевых продуктов.
Состав. В составе должны присутствовать исключительно натуральные ингредиенты: мясо, печень, соль, специи. Отсутствие искусственных добавок и сои является знаком качества.
Внешний вид и запах. Качественная ливерная колбаса имеет однородный цвет без тёмных пятен и посторонних включений. Запах должен быть приятным, без кислинки или других неприятных ароматов.
Избегайте сомнительных точек продажи. Покупайте колбасу в проверенных магазинах или на рынках с хорошей репутацией.
Проверьте дату изготовления и срок годности. Оптимально выбирать продукт, срок годности которого не истекает в ближайшие дни после покупки.
Как хранить ливерную колбасу дома
Сразу после покупки. Если колбаса не будет использоваться в ближайшее время, её следует хранить в холодильнике.
Температурный режим. Оптимальная температура для хранения ливерной колбасы — от 0 до +6°C.
Воздействие влаги и света. Храните колбасу вдали от источников влаги и прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить порчу и выцветание продукта.
Срок хранения. Соблюдение срока годности важно для сохранения качества и безопасности продукта. Ливерная колбаса, как правило, хранится не так долго, как другие виды колбас, поэтому важно регулярно проверять даты и состояние продукта.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать и сохранить качественную ливерную колбасу, которая будет не только вкусной, но и полезной для здоровья.
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