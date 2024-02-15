Как выбрать качественную простоквашу — эксперт Курбатова дала несколько рекомендаций

Простокваша — это традиционный кисломолочный продукт, который получают путём естественного сквашивания цельного или обезжиренного молока с помощью полезных микроорганизмов. Выбор качественной простокваши требует внимательного подхода к деталям, начиная от состава продукта и заканчивая условиями его хранения.
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Несколько рекомендаций, как выбрать качественную простоквашу, дала Pravda.Ru эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.
Как выбрать качественную простоквашу
Состав продукта. В идеале в составе должны быть только молоко и закваска без добавления консервантов, усилителей вкуса, стабилизаторов или искусственных добавок. Чем короче список ингредиентов, тем лучше.
Срок годности. Свежая простокваша имеет относительно короткий срок годности — обычно не более 14 дней при правильном хранении. Длительный срок годности может указывать на наличие консервантов.
Упаковка. Предпочтение следует отдавать продукции в стеклянной таре или плотной пластиковой упаковке, которая не пропускает свет и воздух, поскольку это способствует лучшему сохранению вкуса и полезных свойств продукта.
Температура хранения в магазине. Простокваша должна храниться в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов. Обратите внимание на состояние холодильного оборудования и общую чистоту в отделе молочных продуктов.
Документы и ТР ТС. Производители молочной продукции обязаны соответствовать требованиям техрегламентов, в частности ТР ТС 033/2013. Этот документ устанавливает стандарты качества и безопасности молочной продукции. На упаковке должна быть информация о соответствии продукта требованиям ТР ТС, включая декларацию соответствия или знак соответствия (ЕАС).
В какой упаковке лучше покупать
Стеклянные бутылки или банки предпочтительнее, так как стекло не взаимодействует с продуктом и не влияет на его вкус и качество.
Плотные пластиковые упаковки также подходят, особенно если они изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.
Условия хранения простокваши дома
Храните простоквашу в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов. Не оставляйте продукт на длительное время вне холодильника, так как это может привести к быстрому размножению вредных микроорганизмов. Используйте продукт до истечения срока годности, указанного на упаковке.
Выбирая простоквашу, важно искать баланс между натуральным составом, качественной упаковкой и чётким соответствием нормативным требованиям, чтобы обеспечить максимальную пользу и удовольствие от её употребления.
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