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Ирина Гусакова
Как отличить настоящий кокосовый сахар от подделки? Советы от эксперта

Эксперт Курбатова рассказала о пользе кокосового сахара и нюансах его выбора

3:10
Еда

Кокосовый сахар, получаемый из сока цветков кокосовой пальмы, стал популярной альтернативой традиционному столовому сахару. Этот натуральный подсластитель обладает уникальным ароматом и слегка карамельным вкусом, что делает его привлекательным для многих.

Эксперт Курбатова рассказала о пользе кокосового сахара и нюансах его выбора
Фото: openverse by SingChan is licensed under CC BY 2.0

О пользе и вреде этого продукта и о том, как правильно его выбирать, Pravda.Ru рассказала эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

Польза кокосового сахара

  • Низкий гликемический индекс (ГИ). В отличие от обычного сахара кокосовый сахар имеет более низкий ГИ, что может способствовать более стабильному уровню сахара в крови.
  • Минералы и антиоксиданты. В его состав входят железо, цинк, кальций, и калий, а также некоторые антиоксиданты, что делает его относительно более полезным, чем обычный сахар.
  • Натуральность. Кокосовый сахар производится с минимальной обработкой, что позволяет сохранить большинство его натуральных свойств.

Вред кокосового сахара

  • Высокое содержание фруктозы. Несмотря на свои полезные свойства, кокосовый сахар содержит фруктозу, которая при чрезмерном потреблении может способствовать развитию ожирения, диабета и других метаболических расстройств.
  • Калорийность. По калорийности кокосовый сахар сопоставим с обычным сахаром, что делает его менее предпочтительным для тех, кто стремится к снижению веса.

Как выбрать качественный кокосовый сахар

При выборе качественного кокосового сахара в первую очередь важно обратить внимание на информацию, указанную на этикетке. Это поможет гарантировать, что вы покупаете натуральный и безопасный продукт.

Основные моменты, на которые стоит обратить внимание

Состав продукта

На этикетке должен быть указан один единственный ингредиент — кокосовый сахар, без добавления обычного сахара, консервантов или искусственных добавок.

Сертификация и соответствие стандартам

Убедитесь, что продукт соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, который регламентирует безопасность пищевых продуктов, это подтверждает его безопасность и качество.

Наличие знака качества

Это может быть знак органического продукта, ЭКО и другие сертификаты, указывающие на высокие стандарты производства.

Информация о производителе. Страна происхождения

На этикетке должна быть чётко указана страна происхождения, так как качество кокосового сахара может зависеть от региона выращивания кокосов. Наличие чёткой информации о производителе, включая адрес и контактные данные, свидетельствует о прозрачности и надёжности бренда.

Упаковка

Упаковка должна быть герметичной, чтобы предотвратить попадание влаги и сохранить качество сахара. Тёмная или непрозрачная упаковка помогает защитить продукт от света, который может влиять на качество.

Срок годности и условия хранения

На этикетке должны быть чётко указаны срок годности и условия хранения продукта.

Выбирая кокосовый сахар, обращайте внимание на вышеуказанные аспекты и предпочитайте продукты от надёжных производителей с хорошей репутацией. 

Кокосовый сахар: свойства и польза, отличия от обычного
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы продукты питания
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