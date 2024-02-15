Как отличить настоящий кокосовый сахар от подделки? Советы от эксперта

Эксперт Курбатова рассказала о пользе кокосового сахара и нюансах его выбора

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Кокосовый сахар, получаемый из сока цветков кокосовой пальмы, стал популярной альтернативой традиционному столовому сахару. Этот натуральный подсластитель обладает уникальным ароматом и слегка карамельным вкусом, что делает его привлекательным для многих.

Фото: openverse by SingChan is licensed under CC BY 2.0

О пользе и вреде этого продукта и о том, как правильно его выбирать, Pravda.Ru рассказала эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

Польза кокосового сахара

Низкий гликемический индекс (ГИ). В отличие от обычного сахара кокосовый сахар имеет более низкий ГИ, что может способствовать более стабильному уровню сахара в крови.

В отличие от обычного сахара кокосовый сахар имеет более низкий ГИ, что может способствовать более стабильному уровню сахара в крови. Минералы и антиоксиданты. В его состав входят железо, цинк, кальций, и калий, а также некоторые антиоксиданты, что делает его относительно более полезным, чем обычный сахар.

В его состав входят железо, цинк, кальций, и калий, а также некоторые антиоксиданты, что делает его относительно более полезным, чем обычный сахар. Натуральность. Кокосовый сахар производится с минимальной обработкой, что позволяет сохранить большинство его натуральных свойств.

Вред кокосового сахара

Высокое содержание фруктозы. Несмотря на свои полезные свойства, кокосовый сахар содержит фруктозу, которая при чрезмерном потреблении может способствовать развитию ожирения, диабета и других метаболических расстройств.

Несмотря на свои полезные свойства, кокосовый сахар содержит фруктозу, которая при чрезмерном потреблении может способствовать развитию ожирения, диабета и других метаболических расстройств. Калорийность. По калорийности кокосовый сахар сопоставим с обычным сахаром, что делает его менее предпочтительным для тех, кто стремится к снижению веса.

Как выбрать качественный кокосовый сахар

При выборе качественного кокосового сахара в первую очередь важно обратить внимание на информацию, указанную на этикетке. Это поможет гарантировать, что вы покупаете натуральный и безопасный продукт.

Основные моменты, на которые стоит обратить внимание

Состав продукта

На этикетке должен быть указан один единственный ингредиент — кокосовый сахар, без добавления обычного сахара, консервантов или искусственных добавок.

Сертификация и соответствие стандартам

Убедитесь, что продукт соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, который регламентирует безопасность пищевых продуктов, это подтверждает его безопасность и качество.

Наличие знака качества

Это может быть знак органического продукта, ЭКО и другие сертификаты, указывающие на высокие стандарты производства.

Информация о производителе. Страна происхождения

На этикетке должна быть чётко указана страна происхождения, так как качество кокосового сахара может зависеть от региона выращивания кокосов. Наличие чёткой информации о производителе, включая адрес и контактные данные, свидетельствует о прозрачности и надёжности бренда.

Упаковка

Упаковка должна быть герметичной, чтобы предотвратить попадание влаги и сохранить качество сахара. Тёмная или непрозрачная упаковка помогает защитить продукт от света, который может влиять на качество.

Срок годности и условия хранения

На этикетке должны быть чётко указаны срок годности и условия хранения продукта.

Выбирая кокосовый сахар, обращайте внимание на вышеуказанные аспекты и предпочитайте продукты от надёжных производителей с хорошей репутацией.