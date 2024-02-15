Как отличить настоящий кокосовый сахар от подделки? Советы от эксперта

Кокосовый сахар, получаемый из сока цветков кокосовой пальмы, стал популярной альтернативой традиционному столовому сахару. Этот натуральный подсластитель обладает уникальным ароматом и слегка карамельным вкусом, что делает его привлекательным для многих.
О пользе и вреде этого продукта и о том, как правильно его выбирать, Pravda.Ru рассказала эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.
При выборе качественного кокосового сахара в первую очередь важно обратить внимание на информацию, указанную на этикетке. Это поможет гарантировать, что вы покупаете натуральный и безопасный продукт.
На этикетке должен быть указан один единственный ингредиент — кокосовый сахар, без добавления обычного сахара, консервантов или искусственных добавок.
Убедитесь, что продукт соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, который регламентирует безопасность пищевых продуктов, это подтверждает его безопасность и качество.
Это может быть знак органического продукта, ЭКО и другие сертификаты, указывающие на высокие стандарты производства.
На этикетке должна быть чётко указана страна происхождения, так как качество кокосового сахара может зависеть от региона выращивания кокосов. Наличие чёткой информации о производителе, включая адрес и контактные данные, свидетельствует о прозрачности и надёжности бренда.
Упаковка должна быть герметичной, чтобы предотвратить попадание влаги и сохранить качество сахара. Тёмная или непрозрачная упаковка помогает защитить продукт от света, который может влиять на качество.
На этикетке должны быть чётко указаны срок годности и условия хранения продукта.
Выбирая кокосовый сахар, обращайте внимание на вышеуказанные аспекты и предпочитайте продукты от надёжных производителей с хорошей репутацией.
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