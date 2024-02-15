ЗОЖ-продукты-"оборотни": список популярных и якобы "полезных" продуктов составили эксперты

Диетолог и нутрициолог перечислили популярные продукты, которые маскируются под полезные

4:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые продукты относятся к категории полезных и диетических, однако среди них попадаются "оборотни", которые только прикидываются ЗОЖ-едой.

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Про популярные продукты, которые маскируются под полезные, Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Популярные продукты, которые маскируются под полезные

Сметана

С одной стороны, мы привыкли думать, что молочные продукты — полезные и нужные элементы нашего рациона. Более того, важно есть их каждый день. Конечно, польза от сметаны есть, но точно не стоит употреблять её регулярно.

Проблема в том, что сметана — это слишком жирный продукт. В ней содержатся насыщенные жиры, которых слишком много в нашем рационе. Как следствие — повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, отмечает диетолог Кабанов.

Плюс ко всему молочные продукты часто содержат целый набор антибиотиков, которые добавляют в пищу животных. В итоге бактерии в нашем организме постепенно и регулярно (в малых дозах) привыкают к антибиотикам. И когда нам понадобится настоящий курс лечения, антибиотики уже могут не помочь.

Альтернатива — пробиотики, йогурты на растительной основе. Такие продукты уже активно продаются в наших магазинах. Эти инновационные продукты обладают всеми полезными качествами молочного продукта. Антибиотиков и насыщенных жиров в растительных йогуртах нет, а польза полезных бактерий есть.

Паровые котлеты

Нам любят говорить — жареное вредно, просто приготовьте мясные котлеты на пару и получите только пользу. Всё-таки дело не только в способе приготовления, хотя жареный продукт, безусловно, более вреден. Сам факт регулярного и чрезмерного употребления мясных продуктов негативно влияет на состояние сосудов, повышает уровень сахара в крови, а также способствует набору лишнего веса. Переработанные продукты из мяса только усиливают негативный эффект.

Не стоит тешить себя надеждой, что приготовленные на пару котлеты из жирных сортов красного мяса станут менее вредными. К сожалению, ничего с этой точки зрения не изменится.

Альтернатива — рыбные котлеты на пару. Рыба, в отличие от красного мяса, не содержит насыщенных жиров, но богата ненасыщенными жирами. Помните, что насыщенных жиров не должно быть в рационе питания более 10% от суточной калорийности.

Соки

Тоже, казалось бы, абсолютно полезный продукт. Но при выдавливании сока мы лишаем фрукт такой полезной и нужной нашему ЖКТ клетчатки. Да, витамины остаются, но чистая фруктоза без клетчатки намного проще попадёт в кровь, повышая уровень сахара. А также негативно повлияет на состав нашего микробиома.

Именно в сочетании с клетчаткой фруктоза усваивается наилучшим образом. Плюс ко всему в соки часто добавляют сахар, что очень негативно влияет на наш организм, так как сахара мы и так употребляем слишком много.

Альтернатива — лучше употреблять свежие фрукты. При таком подходе вы получите всю пользу продукта: необходимую клетчатку, витамины и микроэлементы.

Молочная каша, овсянка, сироп

Нутрициолог Мария Миленина добавляет, что к таким "оборотням" можно отнести

молочную кашу,

быстрые овсяные хлопья,

фитнес-батончики,

обезжиренную молочную продукцию,

фруктовые сиропы.

Все эти продукты имеют перекос в сторону быстрых углеводов и большое количество сахара в составе.

"Сахар и простые углеводы повышают уровень стресса, эти продукты приводят к резкому скачку сахара в крови и вызывают высвобождение инсулина. Частые колебания уровня инсулина в крови отражаются на работе всей гормональной системы и вызывают стресс. При этом верна и обратная связь — на фоне острого или хронического стресса быстрые углеводы дадут более высокие пики сахара — и более стремительное его падение. Таким образом, "на стрессе” легче впасть в углеводную зависимость, которая может привести не только к набору веса, но и к инсулинорезистентости и диабету", — отмечает Мария Миленина.