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Ирина Гусакова
Гречишный чай как отличный антиоксидант предотвращает рак. Как его правильно заваривать

Врач-гастроэнтеролог Кашух порекомендовала гречишный чай как хороший антиоксидант

2:55
Еда

Гречишный чай делают из семян гречихи татарской — родственницы всем известной гречки. В России с этим многолетним растением всегда боролись как с сорняком, а вот в Китае с древнейших времён его семена использовали для приготовления гречишного чая, который применяли для лечения болезней.

Врач-гастроэнтеролог Кашух порекомендовала гречишный чай как хороший антиоксидант
Фото: static.toiimg. com/photo/69385334.cms

Эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала Pravda.Ru, чем полезен гречишный чай и как его правильно заваривать.

Полезные свойства гречишного чая

В семенах гречихи татарской содержится большое количество полезных веществ:

  • витамины В1, В2 и В6, С, Е,
  • магний,
  • калий,
  • медь,
  • железо
  • и цинк,
  • селен.

Все они необходимы для нормальной работы организма.

Белки гречихи содержат 18 аминокислот, в том числе незаменимых, например, лизин и аргинин. Организм человека не может вырабатывать их самостоятельно и получает только с пищей. В этом растении высока концентрация флавоноидов — в первую очередь рутина (витамина Р). Он помогает поддерживать эластичность стенок сосудов, нормализует давление, стимулирует иммунитет. В семенах гречихи татарской содержится в десятки раз больше рутина, чем в обычной гречке.

"Флавоноиды, к которым относится рутин, — это природные антиоксиданты, которые содержатся в растениях и обладают способностью бороться со свободными радикалами, снижают риск развития воспалительных процессов и аллергических реакций и препятствуют формированию злокачественных клеток, которые со временем могут образовать раковую опухоль", — рассказывает Екатерина Кашух.

Гречишный чай не содержит кофеина, поэтому не вызывает возбуждения нервной системы. Его можно пить в любое время суток, не опасаясь бессонницы.

Гречишный чай: правила употребления

Сейчас в магазинах чая и кофе и специализированных отделах крупных супермаркетов продаётся гречишный чай от разных производителей. Он представляет собой гранулы золотисто-коричневого цвета с насыщенным солодовым ароматом. Для приготовления напитка рекомендуют использовать воду температурой 90-95°C. Гречишному чаю дают настояться три-четыре минуты, а потом процеживают. Одну и ту же заварку можно использовать два-три раза. Подают чай тёплым или холодным.

"Семена гречихи — действительно очень полезный продукт и дополнительный источник многих необходимых нутриентов. Но нужно понимать, что мы не едим сами семена, а пьём их настой, в котором концентрация этих веществ куда ниже, а часть витаминов и микроэлементов просто разрушается под воздействием горячей воды и не попадает в организм. Поэтому воспринимать гречишный чай как панацею не стоит. Он станет отличным дополнением к здоровому рациону, но не заменит его", — отмечает эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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