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Ирина Гусакова
Как не ошибиться при выборе рыбных консервов: обращайте внимание на эти цифры

Эксперт Синельщикова рассказала о правилах маркировки рыбных консервов

3:49
Еда

Рыбные консервы реализуются чаще всего в металлических банках, в которых не видно продукт внутри. Как не разочароваться в покупке и выбрать действительно качественные и вкусные консервы? На этот вопрос Pravda.Ru ответила эксперт компании "Спиро Групп" Татьяна Синельщикова.

Эксперт Синельщикова рассказала о правилах маркировки рыбных консервов
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Как правильно выбрать рыбные консервы

Внешний вид консервных банок

Банки должны быть плотно укупорены, без подтёков. Поверхность банок должна быть гладкой, без

  • ржавчины,
  • коррозий,
  • вмятин,
  • перегибов.

Не допускаются к реализации консервы в банках, имеющих вздутие донышка и крышки.

Цифры и другие символы, выбитые на банке

Знаки маркировки на крышке или донышке консервной банки могут быть выдавлены, как это делалось ещё в советские времена, либо проставлены специальным компостером несмываемой краской. Цифры и знаки должны быть чёткими, легко читаемыми.

  1. Первый ряд цифр — это всегда дата изготовления рыбных консервов: число, месяц год.
  2. Второй ряд — это буквенно-цифровой код, в котором зашифровано название консервов и их производитель. Этот код нужен специалистам и контролирующим органам, чтобы можно было идентифицировать конкретные рыбные консервы, если этикетка будет утеряна.

Обязательно в маркировке должна присутствовать буква "Р" — это знак рыбной промышленности, означающий, что внутри банки находится рыба.

Рядом с буквой "Р" на консервах обычно стоит цифра: 1, 2 или 3. Некоторые покупатели думают, что это сорт рыбы: первый, второй или третий. Это ошибка! На самом деле эти цифры указывают на номер рабочей смены, когда была произведена данная продукция. В соответствии с действующей нормативной документацией, у рыбных консервов нет сортов.

Исключение составляют только шпроты в масле, для которых ГОСТ 280-2021 предусматривает три сорта:

  1. экстра,
  2. высший
  3. и первый, —

но на крышке/донышке банки эта информация не проставляется.

Нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт

Отлично, если на этикетке указан ГОСТ. Государственные стандарты были созданы ещё в Союзе, они описывали требования к качеству, рецептурам, внешнему виду каждого вида консервов.

В современной России многие ГОСТы были обновлены, дополнены, но они продолжают оставаться гарантией качества продуктов.

Состав

Ингредиенты в составе прописываются в порядке убывания. На первом месте должна быть рыба и ничего лишнего.

Помимо названия рыбы, производитель обязан указывать её зоологическое происхождение: не просто "скумбрия", а "скумбрия дальневосточная", не просто "треска", а "треска атлантическая" или "треска тихоокеанская".

Место изготовления

Адрес производства обязательно проставляется на этикетке продукта.

Считается, что самые вкусные консервы изготавливаются из свежевыловленной рыбы непосредственно на корабле. На таких консервах в адресе производителя будет стоять, например, плавбаза или плавзавод.

Если консервы сделаны не на корабле, а на берегу, то с большой долей вероятности они будут сделаны из замороженного сырья, так как путина идёт обычно несколько месяцев и только заморозка позволяет сохранить рыбное сырьё до следующего сезона.

Если консервы изготовлены из замороженного сырья, то производитель обязан указать это на этикетке. И в этом случае уже не важно, в каком именно регионе находится производственный цех.

Наполненность банки

Ещё один важный совет, который можно дать покупателям: при выборе консервов потрясите банку. Если будет слышен громкий булькающий звук, то, скорее всего, внутри окажется много рассола и мало рыбы.

Будьте осторожны! Как правильно выбрать рыбные консервы.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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