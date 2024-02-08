Как не ошибиться при выборе рыбных консервов: обращайте внимание на эти цифры

Рыбные консервы реализуются чаще всего в металлических банках, в которых не видно продукт внутри. Как не разочароваться в покупке и выбрать действительно качественные и вкусные консервы? На этот вопрос Pravda.Ru ответила эксперт компании "Спиро Групп" Татьяна Синельщикова.
Банки должны быть плотно укупорены, без подтёков. Поверхность банок должна быть гладкой, без
Не допускаются к реализации консервы в банках, имеющих вздутие донышка и крышки.
Знаки маркировки на крышке или донышке консервной банки могут быть выдавлены, как это делалось ещё в советские времена, либо проставлены специальным компостером несмываемой краской. Цифры и знаки должны быть чёткими, легко читаемыми.
Обязательно в маркировке должна присутствовать буква "Р" — это знак рыбной промышленности, означающий, что внутри банки находится рыба.
Рядом с буквой "Р" на консервах обычно стоит цифра: 1, 2 или 3. Некоторые покупатели думают, что это сорт рыбы: первый, второй или третий. Это ошибка! На самом деле эти цифры указывают на номер рабочей смены, когда была произведена данная продукция. В соответствии с действующей нормативной документацией, у рыбных консервов нет сортов.
Исключение составляют только шпроты в масле, для которых ГОСТ 280-2021 предусматривает три сорта:
но на крышке/донышке банки эта информация не проставляется.
Отлично, если на этикетке указан ГОСТ. Государственные стандарты были созданы ещё в Союзе, они описывали требования к качеству, рецептурам, внешнему виду каждого вида консервов.
В современной России многие ГОСТы были обновлены, дополнены, но они продолжают оставаться гарантией качества продуктов.
Ингредиенты в составе прописываются в порядке убывания. На первом месте должна быть рыба и ничего лишнего.
Помимо названия рыбы, производитель обязан указывать её зоологическое происхождение: не просто "скумбрия", а "скумбрия дальневосточная", не просто "треска", а "треска атлантическая" или "треска тихоокеанская".
Адрес производства обязательно проставляется на этикетке продукта.
Считается, что самые вкусные консервы изготавливаются из свежевыловленной рыбы непосредственно на корабле. На таких консервах в адресе производителя будет стоять, например, плавбаза или плавзавод.
Если консервы сделаны не на корабле, а на берегу, то с большой долей вероятности они будут сделаны из замороженного сырья, так как путина идёт обычно несколько месяцев и только заморозка позволяет сохранить рыбное сырьё до следующего сезона.
Если консервы изготовлены из замороженного сырья, то производитель обязан указать это на этикетке. И в этом случае уже не важно, в каком именно регионе находится производственный цех.
Ещё один важный совет, который можно дать покупателям: при выборе консервов потрясите банку. Если будет слышен громкий булькающий звук, то, скорее всего, внутри окажется много рассола и мало рыбы.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.