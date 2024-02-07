Сливочное масло или спред — что полезнее? Диетолог дал ответ на этот вопрос. Прочитанное вас сильно удивит

Диетолог Кабанов рассказал об отличиях спредов от сливочного масла, важных для здоровья

3:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Спреды — популярный и любимый продукт в странах Западной Европы и США. На полках наших магазинов он тоже присутствует, но знаем мы о нём по-прежнему не очень много.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Чем спреды отличаются от сливочного масла, рассказал Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

История создания спредов

Спреды появились в 30-х годах прошлого века в Европе и долгое время продавались только в аптеках как диетический продукт для людей с заболеванием сердца и атеросклерозом. До сегодняшнего дня этот продукт так и воспринимается европейцами. А в супермаркетах полки со спредами выглядят значительно разнообразнее, чем полки с растительным маслом.

В России спреды появились в 70-х годах. Назывался этот продукт —

"диетическое масло",

"мягкое масло",

"бутербродное масло".

В его рецептуре часть молочного жира была заменена на растительные масла (подсолнечное и кукурузное).

Далее спред прошёл долгий путь совершенствования технологий, поиска идеальной формулы. ГОСТ на спреды появился в 2003 году — так продукт стал самостоятельной категорией, заняв своё отдельное место на полках магазинов.

Что такое спреды

Спреды — это растительные аналоги сливочного масла. По вкусу разницу вы не почувствуете, а вот влияние на организм будет разное. И дело здесь вот в чём.

Спреды производят из молочного жира и/или растительных масел. Они бывают

полностью растительные,

сливочно-растительные (50-95% молочного жира в составе)

и растительно-сливочные (15-50% молочного жира).

То есть в спредах молочный жир целенаправленно заменяется на композицию из разных масел, которая называется "заменитель молочного жира". Именно эта замена и определяет положительное влияние спреда на организм.

Этот продукт в отличие от сливочного масла обладает меньшей калорийностью, не содержит вредные трансжиры, холестерин, насыщенные жирные кислоты здесь максимально снижены, а полезные ненасыщенные кислоты из растительных масел есть в большом количестве.

Этот продукт особенно актуален сейчас, когда данные статистики говорят о том, что россияне значительно переедают продуктов животного происхождения, с высоким содержанием насыщенных жирных кислот. Такой переизбыток в рационе питания приводит к

сердечно-сосудистым заболеваниям,

деменции,

диабету

и ожирению.

"Спред — это универсальный продукт. Благодаря мягкой консистенции вы можете намазать его на утренний бутерброд или добавить в кашу. Привычный для многих сливочный вкус будет на месте. Если вы захотите приготовить выпечку, спред в этом также поможет. При этом рассыпчатость и плотность вашего домашнего изделия, по словам технолога, будет не хуже, чем при использовании сливочного масла или маргарина", — отмечает диетолог.

Интересно, что за рубежом спреды сейчас становятся ещё более популярными на фоне активного распространения вегетарианства и глобального тренда ЗОЖ. Этот продукт со сбалансированным составом, обогащённый витаминами, действительно, может быть крайне полезен тем, кто следит за своим здоровьем.