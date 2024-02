Сливочное масло или спред — что полезнее? Диетолог дал ответ на этот вопрос. Прочитанное вас сильно удивит

Your browser does not support the audio element.

Спреды — популярный и любимый продукт в странах Западной Европы и США. На полках наших магазинов он тоже присутствует, но знаем мы о нём по-прежнему не очень много.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.