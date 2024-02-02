Растительный белок вместо мяса: диетолог обозначил новые тенденции на рынке

Рынок растительного белка растет активными темпами не только в мире, но и в России. Спрос на продукты из растительного белка продолжает увеличиваться.
По данным Bloomberg, в 2027 году объем рынка текстурированного растительного белка достигнет 2,34 млрд долларов при совокупных среднегодовых темпах роста 6,82%. Сейчас его оценивают в 1,79 млрд долларов.
Текстурированный растительный белок используется в качестве высокобелкового и функционального заменителя мяса. Наиболее распространённым сырьем для его изготовления являются соя, пшеница, горох и другие продукты.
Почему потребители во всем мире начинают выбирать растительное мясо и молоко в качестве альтернативы обычным продуктам — на этот вопрос ответил читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Причём такой образ жизни homo sapiens сохранялся 95% времени от существования вида. Только последние пару тысяч лет цивилизации человек может регулярно употреблять мясо и мало двигаться. Больше не нужно бегать за мамонтом. А тело привыкло много бегать и мало есть животной пищи, а растительную пищу употреблять регулярно.
Вот поэтому и возникают сердечно-сосудистые заболевание, диабет и ожирение при переедании животных и молочных продуктов.
"Мы просто генетически не должны есть столько мяса. Но привыкли к вкусу, к консистенции. Растительные альтернативы дают шанс сохранить свое здоровье, но оставить привычки поглощать говяжью котлету на ужин", — резюмирует диетолог.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.