Растительный белок вместо мяса: диетолог обозначил новые тенденции на рынке

Почему россияне выбирают альтернативное мясо и молоко

3:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Рынок растительного белка растет активными темпами не только в мире, но и в России. Спрос на продукты из растительного белка продолжает увеличиваться.

Фото: կարկանդակ by Չափորոշչային

По данным Bloomberg, в 2027 году объем рынка текстурированного растительного белка достигнет 2,34 млрд долларов при совокупных среднегодовых темпах роста 6,82%. Сейчас его оценивают в 1,79 млрд долларов.

Текстурированный растительный белок используется в качестве высокобелкового и функционального заменителя мяса. Наиболее распространённым сырьем для его изготовления являются соя, пшеница, горох и другие продукты.

Почему потребители во всем мире начинают выбирать растительное мясо и молоко в качестве альтернативы обычным продуктам — на этот вопрос ответил читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Растительный белок — полезная альтернатива мясу

Морально-этическая позиция. Кроме веганов и вегетарианцев, немало людей начинают задумываться — есть ли смысл каждый день есть мясо только потому, что так делали раньше. Может быть, миллиарды животных, смысл жизни которых сводится к просиживанию в тесной клетке недолгую жизнь, не должны страдать. Возможно, пришло время искать более цивилизованные способы получения необходимого организму белка.

Кроме веганов и вегетарианцев, немало людей начинают задумываться — есть ли смысл каждый день есть мясо только потому, что так делали раньше. Может быть, миллиарды животных, смысл жизни которых сводится к просиживанию в тесной клетке недолгую жизнь, не должны страдать. Возможно, пришло время искать более цивилизованные способы получения необходимого организму белка. Климатический. Вы когда-нибудь задумывались какие ресурсные нагрузки испытывает наша планета благодаря современному животноводству? Сколько уходит чистой воды? Какую площадь занимают пастбища? Наконец, каков объем выброса метана в атмосферу дают отходы жизнедеятельности животных? Одних коров на планете миллиард. Серьезная цифра.

Вы когда-нибудь задумывались какие ресурсные нагрузки испытывает наша планета благодаря современному животноводству? Сколько уходит чистой воды? Какую площадь занимают пастбища? Наконец, каков объем выброса метана в атмосферу дают отходы жизнедеятельности животных? Одних коров на планете миллиард. Серьезная цифра. Вопрос здоровья. Употреблять каждый день на ужин говяжий стейк или свиную отбивную было абсолютным и неоспоримым благом еще 5-10 лет назад. Но генетически, исторически и эволюционно наш организм не может безболезненно употреблять такие объемы мяса и молочной продукции. Древний охотник-собиратель мог рассчитывать на удачный улов раз в неделю или 10 дней, а в промежутке между хорошей охотой он употреблял растительную пищу и растительные белки в гораздо большем количестве, чем современный человек.

Причём такой образ жизни homo sapiens сохранялся 95% времени от существования вида. Только последние пару тысяч лет цивилизации человек может регулярно употреблять мясо и мало двигаться. Больше не нужно бегать за мамонтом. А тело привыкло много бегать и мало есть животной пищи, а растительную пищу употреблять регулярно.

Вот поэтому и возникают сердечно-сосудистые заболевание, диабет и ожирение при переедании животных и молочных продуктов.

"Мы просто генетически не должны есть столько мяса. Но привыкли к вкусу, к консистенции. Растительные альтернативы дают шанс сохранить свое здоровье, но оставить привычки поглощать говяжью котлету на ужин", — резюмирует диетолог.