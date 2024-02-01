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Ирина Гусакова
Эксперт рассказал о смертельных рисках потребления сырой рыбы в суши. Это на самом деле очень опасно

Эксперт предупредил об опасности суши и роллов с рыбой

2:22
Еда

Япония — страна долгожителей. Это в частности объясняется здоровыми пищевыми привычками местных жителей. Традиционная кухня уже многие годы привлекает внимание нутрициологов по всему миру, ведь она основана на использовании преимущественно натуральных продуктов без сахара и промышленно обработанной пищи.

Эксперт предупредил об опасности суши и роллов с рыбой
Фото: Salmon Sushi by Geoff Peters is licensed under Attribution 2.0 Generic

В холодильнике каждого японца можно найти полезные продукты:

  • рыбу,
  • водоросли,
  • рис,
  • свежие и ферментированные овощи,
  • бобовые.

А грамотное сочетание всех этих ингредиентов в рационе наполняет организм необходимыми веществами, обеспечивая его стабильное функционирование. Таким образом, благодаря избытку питательных веществ человек без перееданий быстро насыщается и чувствует удовлетворение от приёма пищи.

О плюсах и минусах японской кухни  Pravda.Ru рассказал лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов.

Японская кухня: плюсы и "подводные камни"

Уже привычные нам всем суши и роллы хорошо отображают главные принципы японской кухни — разнообразие вкусов и баланс.

  • Животный белок, представленный рыбой и морепродуктами, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая риски артериальной гипертензии и инсульта.
  • Рис, овощи и водоросли нори с высоким содержанием клетчатки регулируют уровень холестерина в крови, а также выводят токсины из организма.

Подобное сочетание продуктов укрепляет здоровье и помогает в борьбе с избыточным весом.

"При этом важно помнить о рисках, сопряжённых с частым потреблением сырой рыбы и морепродуктов. Они могут быть заражены бактериями и паразитами, вызывающими заболевания желудочно-кишечного тракта. Также нужно учитывать уровень загрязнения морей и океанов токсинами и тяжёлыми металлами. Потребление некоторых видов рыб, обильно накапливающих вредные вещества в своём организме, может привести к острому пищевому отравлению. Группы риска, такие как беременные женщины, дети и люди с ослабленной иммунной системой, должны особенно остерегаться потенциального заражения патогенными микроорганизмами", — предупреждает эксперт.

Конечно, это не означает, что следует полностью отказаться от любимых блюд. При правильном выборе и обработке ингредиентов вся опасность сырых продуктов сводится к минимуму. 

Что будет, если часто есть суши
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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