Эксперт рассказал о смертельных рисках потребления сырой рыбы в суши. Это на самом деле очень опасно

Япония — страна долгожителей. Это в частности объясняется здоровыми пищевыми привычками местных жителей. Традиционная кухня уже многие годы привлекает внимание нутрициологов по всему миру, ведь она основана на использовании преимущественно натуральных продуктов без сахара и промышленно обработанной пищи.
В холодильнике каждого японца можно найти полезные продукты:
А грамотное сочетание всех этих ингредиентов в рационе наполняет организм необходимыми веществами, обеспечивая его стабильное функционирование. Таким образом, благодаря избытку питательных веществ человек без перееданий быстро насыщается и чувствует удовлетворение от приёма пищи.
О плюсах и минусах японской кухни Pravda.Ru рассказал лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов.
Уже привычные нам всем суши и роллы хорошо отображают главные принципы японской кухни — разнообразие вкусов и баланс.
Подобное сочетание продуктов укрепляет здоровье и помогает в борьбе с избыточным весом.
"При этом важно помнить о рисках, сопряжённых с частым потреблением сырой рыбы и морепродуктов. Они могут быть заражены бактериями и паразитами, вызывающими заболевания желудочно-кишечного тракта. Также нужно учитывать уровень загрязнения морей и океанов токсинами и тяжёлыми металлами. Потребление некоторых видов рыб, обильно накапливающих вредные вещества в своём организме, может привести к острому пищевому отравлению. Группы риска, такие как беременные женщины, дети и люди с ослабленной иммунной системой, должны особенно остерегаться потенциального заражения патогенными микроорганизмами", — предупреждает эксперт.
Конечно, это не означает, что следует полностью отказаться от любимых блюд. При правильном выборе и обработке ингредиентов вся опасность сырых продуктов сводится к минимуму.
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