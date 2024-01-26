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Ирина Гусакова
Эти три блюда стоит готовить чаще: полезно для мозга и нервной системы

Помидоры, чечевица, баклажаны: три рецепта блюд с продуктами для ума

3:06
Еда

Литий — незаменимый помощник для здоровья мозга. Этот микроэлемент необходим мозгу, чтобы продуктивно работать долгие годы. Именно литий даёт защиту от воздействия негативных веществ — нейротоксинов.

Помидоры, чечевица, баклажаны: три рецепта блюд с продуктами для ума
Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

К ним относят:

  • алкоголь;
  • никотин;
  • природные яды, которые обнаруживаются в некачественных продуктах, недозрелых овощах, плесневых грибах;
  • токсины, выделяемые патогенной микробиотой нашего кишечника.

Литий стимулирует клетки-предшественники и стволовые клетки в культуре нейронов гиппокампа головного мозга (нейроны из центра памяти). А также поддерживает нормальное функционирование нервных клеток.

Продукты с высоким содержанием лития

  • Корень пастернака
  • Болгарский перец
  • Салат латук
  • Чечевица
  • Свёкла
  • Баклажан
  • Томаты

Рецепты блюд с высоким содержанием лития

Рецептами блюд в помощь мозгу и нервной системе поделилась с Pravda. Ru инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова.

Салат из помидоров с гранатом

Ингредиенты

  • Томаты — 3 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Зёрна граната — 12 шт.
  • Масло — конопляное, кунжутное, оливковое
  • Мята, базилик, кинза — 1 пучок
  • Орегано и сладкая паприка вместо соли по вкусу

Способ приготовления

Очистите томаты от семян (они пригодятся вам для овощного рагу). Все овощи мелко порубите. Сделайте заправку из масла, орегано и сладкой паприки. Смешайте и подавайте к столу.

Хотя бы один раз в неделю ешьте этот салат, чтобы поддержать здоровье мозга.

Чечевица с овощами

Ингредиенты

  • 1 стакан сухой оранжевой чечевицы
  • Морковь — 1 шт.
  • Томат — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Шпинат — 1 пучок

Способ приготовления

Предварительно замачиваем чечевицу до мягкости — от двух до четырёх часов в зависимости от сорта.

Морковь натрите на крупной терке, томаты пропустите через мясорубку или измельчите блендером. нагревайте овощи в сотейнике, далее добавьте чечевицу. В конце приготовления добавьте измельчённый чеснок и рубленый шпинат.

Чечевица — отличный гарнир к рыбе и птице. Вкусно, быстро, полезно!

Паста из баклажанов

Ингредиенты

  • Баклажан — 2 шт.
  • Чеснок — 1 головка
  • Кунжутная/ тахинная паста — 1 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Сделайте в баклажане один-два продольных длинных надреза. Вставьте в них тонко нарезанные зубчики чеснока. Запеките баклажан в духовке в течение часа при температуре 180 градусов по Цельсию. Когда баклажан остынет, снимите кожицу и прокрутите мякоть через мясорубку. Добавьте одну столовую ложку кунжутной/ тахинной пасты и столовую ложку сока лимона.

Такую пасту вкусно есть с хлебцами и сделать основой зелёных рулетов.

Продукт №1 для мозга: улучшение внимания и памяти
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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