Эти три блюда стоит готовить чаще: полезно для мозга и нервной системы

Помидоры, чечевица, баклажаны: три рецепта блюд с продуктами для ума

3:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Литий — незаменимый помощник для здоровья мозга. Этот микроэлемент необходим мозгу, чтобы продуктивно работать долгие годы. Именно литий даёт защиту от воздействия негативных веществ — нейротоксинов.

Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

К ним относят:

алкоголь;

никотин;

природные яды, которые обнаруживаются в некачественных продуктах, недозрелых овощах, плесневых грибах;

токсины, выделяемые патогенной микробиотой нашего кишечника.

Литий стимулирует клетки-предшественники и стволовые клетки в культуре нейронов гиппокампа головного мозга (нейроны из центра памяти). А также поддерживает нормальное функционирование нервных клеток.

Продукты с высоким содержанием лития

Корень пастернака

Болгарский перец

Салат латук

Чечевица

Свёкла

Баклажан

Томаты

Рецепты блюд с высоким содержанием лития

Рецептами блюд в помощь мозгу и нервной системе поделилась с Pravda. Ru инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова.

Салат из помидоров с гранатом

Ингредиенты

Томаты — 3 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Зёрна граната — 12 шт.

Масло — конопляное, кунжутное, оливковое

Мята, базилик, кинза — 1 пучок

Орегано и сладкая паприка вместо соли по вкусу

Способ приготовления

Очистите томаты от семян (они пригодятся вам для овощного рагу). Все овощи мелко порубите. Сделайте заправку из масла, орегано и сладкой паприки. Смешайте и подавайте к столу.

Хотя бы один раз в неделю ешьте этот салат, чтобы поддержать здоровье мозга.

Чечевица с овощами

Ингредиенты

1 стакан сухой оранжевой чечевицы

Морковь — 1 шт.

Томат — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Шпинат — 1 пучок

Способ приготовления

Предварительно замачиваем чечевицу до мягкости — от двух до четырёх часов в зависимости от сорта.

Морковь натрите на крупной терке, томаты пропустите через мясорубку или измельчите блендером. нагревайте овощи в сотейнике, далее добавьте чечевицу. В конце приготовления добавьте измельчённый чеснок и рубленый шпинат.

Чечевица — отличный гарнир к рыбе и птице. Вкусно, быстро, полезно!

Паста из баклажанов

Ингредиенты

Баклажан — 2 шт.

Чеснок — 1 головка

Кунжутная/ тахинная паста — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Сделайте в баклажане один-два продольных длинных надреза. Вставьте в них тонко нарезанные зубчики чеснока. Запеките баклажан в духовке в течение часа при температуре 180 градусов по Цельсию. Когда баклажан остынет, снимите кожицу и прокрутите мякоть через мясорубку. Добавьте одну столовую ложку кунжутной/ тахинной пасты и столовую ложку сока лимона.

Такую пасту вкусно есть с хлебцами и сделать основой зелёных рулетов.