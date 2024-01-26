Эти три блюда стоит готовить чаще: полезно для мозга и нервной системы

Литий — незаменимый помощник для здоровья мозга. Этот микроэлемент необходим мозгу, чтобы продуктивно работать долгие годы. Именно литий даёт защиту от воздействия негативных веществ — нейротоксинов.
К ним относят:
Литий стимулирует клетки-предшественники и стволовые клетки в культуре нейронов гиппокампа головного мозга (нейроны из центра памяти). А также поддерживает нормальное функционирование нервных клеток.
Рецептами блюд в помощь мозгу и нервной системе поделилась с Pravda. Ru инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова.
Очистите томаты от семян (они пригодятся вам для овощного рагу). Все овощи мелко порубите. Сделайте заправку из масла, орегано и сладкой паприки. Смешайте и подавайте к столу.
Хотя бы один раз в неделю ешьте этот салат, чтобы поддержать здоровье мозга.
Предварительно замачиваем чечевицу до мягкости — от двух до четырёх часов в зависимости от сорта.
Морковь натрите на крупной терке, томаты пропустите через мясорубку или измельчите блендером. нагревайте овощи в сотейнике, далее добавьте чечевицу. В конце приготовления добавьте измельчённый чеснок и рубленый шпинат.
Чечевица — отличный гарнир к рыбе и птице. Вкусно, быстро, полезно!
Сделайте в баклажане один-два продольных длинных надреза. Вставьте в них тонко нарезанные зубчики чеснока. Запеките баклажан в духовке в течение часа при температуре 180 градусов по Цельсию. Когда баклажан остынет, снимите кожицу и прокрутите мякоть через мясорубку. Добавьте одну столовую ложку кунжутной/ тахинной пасты и столовую ложку сока лимона.
Такую пасту вкусно есть с хлебцами и сделать основой зелёных рулетов.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.