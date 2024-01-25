Эксперт: продуктов с отрицательной калорийностью не существует

Продукты с отрицательной калорийностью — миф или правда

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует ли такое явление, как продукты с отрицательной калорийностью, или это всего лишь миф? Этот вопрос долгое время был чуть ли не главным предметом интереса в области здорового питания и похудения. Что на самом деле представляют собой эти продукты и как они влияют на организм — рассказала читателям Pravda.Ru директор ЭКОмаркета "9 монахов" Ирина Воронцова.

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Продукты с отрицательной калорийностью — миф или реальность

Прежде всего, важно понять, что идея таких продуктов основана на том, что, перерабатывая их, организм тратит больше энергии, чем получает.

В их список обычно включают:

зеленые овощи: брокколи, дайкон, зеленая фасоль, кабачок, огурец, сельдерей, шпинат, спаржа, цветная капуста,

некоторые фрукты и ягоды: грейпфрут, клюква, яблоки и др.,

специи.

Однако не так давно научные исследования группы учёных не обнаружили убедительных доказательств этого явления. Известен лабораторный эксперимент на ящерицах, которых кормили сельдереем. В результате было выявлено, что ящерицы после полного переваривания пищи и выведения из организма отходов все равно сохраняли около 25% употребленных калорий.

Ученые перенесли эти данные на человеческий организм и пришли к выводу, что остаточная калорийность при употреблении человеком этого же продукта — сельдерея — составит около 60%.

Приведённое исследование не только опровергает мнение о сельдерее как о продукте с отрицательной калорийностью, но и в целом ставит под сомнение существование такого вида пищи.

То есть, несмотря на то, что ряд продуктов, таких как сельдерей, требуют больше времени на переваривание и содержат минимальное количество калорий, данные их качества недостаточны для того, чтобы организм тратил на их усвоение больше энергии, чем получает.

"Хотя продукты с отрицательной калорийностью и оказались мифом, это не означает, что они не могут быть важной частью здорового питания. Сельдерей, брокколи, арбуз и другие низкокалорийные продукты предоставляют организму необходимые питательные вещества — витамины, минералы и клетчатку. Тем не менее при употреблении любых продуктов важно помнить об умеренности. Слишком большое количество даже самой полезной пищи может привести к переизбытку калорий. Важно сбалансировать рацион, включая в него разнообразные продукты, и придерживаться здорового образа жизни", — отмечает эксперт.