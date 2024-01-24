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Ирина Гусакова
Эксперт о выборе овощных консервов: "Обращайте внимание на состав"

На что обратить внимание при выборе консервированных овощей

2:21
Еда

Овощные консервы являются популярным выбором для многих потребителей благодаря их удобству, длительному сроку хранения и сохранению питательных веществ. Эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова рассказала, как выбирать овощные консервы.

На что обратить внимание при выборе консервированных овощей
Фото: https://worldoffoodanddrink.worldtravelguide.net is licensed under https://worldoffoodanddrink.worldtravelguide.net/almost-everything-you-need-to-know-about-canned-food/

Как выбирать овощные консервы

Классификация овощных консервов:

  • По типу овоща: консервы классифицируются в первую очередь по типу основного овоща (например, томаты, горошек, кукуруза).
  • По способу приготовления:
    • целые овощи;
    • измельченные или нарезанные;
    • пюре или крем-форма.
  • По типу маринада или заливки:
    • в воде или собственном соку;
    • в уксусе или маринаде;
    • с добавлением специй или соусов.

Как выбрать качественный продукт

Выбор качественных овощных консервов важен для обеспечения не только вкуса, но и безопасности продукта. Вот несколько рекомендаций, на что стоит обратить внимание при выборе консервированных овощей:

  • Состав продукта. Читайте этикетку: в идеале в составе должны быть только овощи, вода, соль и, возможно, натуральные специи или уксус. Избегайте продуктов с большим количеством добавок, консервантов или искусственных красителей.
  • Срок годности и целостность упаковки. Проверьте срок годности и убедитесь, что упаковка (банка или консервная банка) не повреждена, не вздута и не ржавая.
  • Декларация о соответствии и стандарты качества. Убедитесь, что продукт имеет соответствующие сертификаты качества и безопасности. Декларация на овощные консервы должна быть оформлена с учётом требований ТР ТС 021/2011.
  • Информация о производителе. Выбирайте продукты от известных и надёжных производителей. Информация о производителе должна быть чётко указана на упаковке.
  • Наименование продукта. Название должно чётко указывать на содержимое, без вводящих в заблуждение формулировок.

При выборе овощных консервов важно учитывать как личные предпочтения вкуса и текстуры, так и способы их использования в блюдах. Важно помнить, что качество и безопасность продукта имеют первостепенное значение. Проверка наличия всех необходимых сертификатов и внимание к деталям на упаковке помогут сделать правильный и безопасный выбор.

В чём минус консервированных овощей?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы продукты питания
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