Эксперт о выборе овощных консервов: "Обращайте внимание на состав"

Овощные консервы являются популярным выбором для многих потребителей благодаря их удобству, длительному сроку хранения и сохранению питательных веществ. Эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова рассказала, как выбирать овощные консервы.
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Как выбирать овощные консервы
Классификация овощных консервов:
По типу овоща: консервы классифицируются в первую очередь по типу основного овоща (например, томаты, горошек, кукуруза).
По способу приготовления:
целые овощи;
измельченные или нарезанные;
пюре или крем-форма.
По типу маринада или заливки:
в воде или собственном соку;
в уксусе или маринаде;
с добавлением специй или соусов.
Как выбрать качественный продукт
Выбор качественных овощных консервов важен для обеспечения не только вкуса, но и безопасности продукта. Вот несколько рекомендаций, на что стоит обратить внимание при выборе консервированных овощей:
Состав продукта. Читайте этикетку: в идеале в составе должны быть только овощи, вода, соль и, возможно, натуральные специи или уксус. Избегайте продуктов с большим количеством добавок, консервантов или искусственных красителей.
Срок годности и целостность упаковки. Проверьте срок годности и убедитесь, что упаковка (банка или консервная банка) не повреждена, не вздута и не ржавая.
Декларация о соответствии и стандарты качества. Убедитесь, что продукт имеет соответствующие сертификаты качества и безопасности. Декларация на овощные консервы должна быть оформлена с учётом требований ТР ТС 021/2011.
Информация о производителе. Выбирайте продукты от известных и надёжных производителей. Информация о производителе должна быть чётко указана на упаковке.
Наименование продукта. Название должно чётко указывать на содержимое, без вводящих в заблуждение формулировок.
При выборе овощных консервов важно учитывать как личные предпочтения вкуса и текстуры, так и способы их использования в блюдах. Важно помнить, что качество и безопасность продукта имеют первостепенное значение. Проверка наличия всех необходимых сертификатов и внимание к деталям на упаковке помогут сделать правильный и безопасный выбор.
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