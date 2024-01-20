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Ирина Гусакова
Убираем плохой холестерин вкусной едой — рецепты от инструктора по биохакингу

Рецепты к столу: блюда, которые снижают плохой холестерин

3:06
Еда

Высокие показатели ЛПНП — липопротеинов низкой плотности (плохой холестерин) — в крови приводят к потере эластичности сосудов, затруднению капиллярного кровообращения, накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов, снижению энергии и повышению утомляемости. Разве этого мы хотим, когда садимся за стол?

Рецепты к столу: блюда, которые снижают плохой холестерин
Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

Причины повышенного плохого холестерина

К причинам повышенного плохого холестерина относят

  • генетические факторы,
  • несоблюдение питьевого режима
  • и гиподинамию,
  • дисбиоз
  • и питание, которое строится на пищевых привычках.

В частности, из-за регулярного присутствия в рационе

  • колбасных изделий,
  • жирного мяса,
  • сливочного масла,
  • свиного сала,
  • топлёного масла,
  • молодых сыров,
  • рафинированного сахара,
  • алкоголя
  • и быстрых углеводов.

Как снизить плохой холестерин с помощью питания, Pravda.Ru рассказала инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова.

Продукты, снижающие плохой холестерин

На снижение ЛПНП оказывают влияние:

  • клетчатка — овощи, зелень, псиллиум, инулин, пектин, водоросли;
  • полиненасыщенные жирные кислоты — Омега-3, Омега-6;
  • растительные стерины и станолы или природные статины — они блокируют всасывание холестерина, содержатся в рапсовом, кунжутном масле, семени льна, чиа, тыквенных семечках, орехах и в цельнозерновых крупах.

Стоит добавить в рацион следующие продукты, чтобы защитить сердце и сосуды от болезней, повысить собственную ресурсность и активность:

  • фасоль,
  • бурый, коричневый или красный рис,
  • капусту всех видов,
  • яблоки,
  • клубнику,
  • киви,
  • чёрную и красную смородину,
  • цитрусовые, особенно грейпфрут,
  • авокадо,
  • орехи,
  • морскую капусту, вакаме, чуку, фукусы, спирулину и прочие водоросли.

Рецепты салатов, способствующих снижению холестерина и оздоровлению микробиоты кишечника

Салат на скорую руку с водорослями

Ингредиенты

  • Редис дайкон
  • Огурец
  • Сельдерей (стебли)
  • Чука — заправка при этом не требуется

Все ингредиенты этого салата нарежьте соломкой и смешайте между собой. Получается вкусно и сытно, а главное — полезно!

Чуку можно заменить на другие водоросли. Тогда для яркого вкуса и повышения в рационе источника Омега-3 заправьте салат кунжутным маслом и семенами кунжута, льна, тмина.

Салат с пользой для сердца

Ингредиенты

  • Огурец
  • Молодой кабачок
  • Яблоко зелёное
  • Чука
  • Салат "Дальневосточный"
  • Конопляное масло
  • Опята солёные — промыть, дополнительно соль в блюдо не добавлять

Все ингредиенты нарезать соломкой, смешать, заправить конопляным маслом.

Лучший салат для снижения уровня холестерина в крови

Ингредиенты

  • Листья салата, зелень
  • Авокадо
  • Киви
  • Грейпфрут
  • Сельдерей
  • Конопляное масло

Солить салат не нужно. Так он получится максимально полезным.

Лучшее средство для снижения холестерина
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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