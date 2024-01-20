Убираем плохой холестерин вкусной едой — рецепты от инструктора по биохакингу

Рецепты к столу: блюда, которые снижают плохой холестерин

3:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Высокие показатели ЛПНП — липопротеинов низкой плотности (плохой холестерин) — в крови приводят к потере эластичности сосудов, затруднению капиллярного кровообращения, накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов, снижению энергии и повышению утомляемости. Разве этого мы хотим, когда садимся за стол?

Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

Причины повышенного плохого холестерина

К причинам повышенного плохого холестерина относят

генетические факторы,

несоблюдение питьевого режима

и гиподинамию,

дисбиоз

и питание, которое строится на пищевых привычках.

В частности, из-за регулярного присутствия в рационе

колбасных изделий,

жирного мяса,

сливочного масла,

свиного сала,

топлёного масла,

молодых сыров,

рафинированного сахара,

алкоголя

и быстрых углеводов.

Как снизить плохой холестерин с помощью питания, Pravda.Ru рассказала инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова.

Продукты, снижающие плохой холестерин

На снижение ЛПНП оказывают влияние:

клетчатка — овощи, зелень, псиллиум, инулин, пектин, водоросли;

полиненасыщенные жирные кислоты — Омега-3, Омега-6;

растительные стерины и станолы или природные статины — они блокируют всасывание холестерина, содержатся в рапсовом, кунжутном масле, семени льна, чиа, тыквенных семечках, орехах и в цельнозерновых крупах.

Стоит добавить в рацион следующие продукты, чтобы защитить сердце и сосуды от болезней, повысить собственную ресурсность и активность:

фасоль,

бурый, коричневый или красный рис,

капусту всех видов,

яблоки,

клубнику,

киви,

чёрную и красную смородину,

цитрусовые, особенно грейпфрут,

авокадо,

орехи,

морскую капусту, вакаме, чуку, фукусы, спирулину и прочие водоросли.

Рецепты салатов, способствующих снижению холестерина и оздоровлению микробиоты кишечника

Салат на скорую руку с водорослями

Ингредиенты

Редис дайкон

Огурец

Сельдерей (стебли)

Чука — заправка при этом не требуется

Все ингредиенты этого салата нарежьте соломкой и смешайте между собой. Получается вкусно и сытно, а главное — полезно!

Чуку можно заменить на другие водоросли. Тогда для яркого вкуса и повышения в рационе источника Омега-3 заправьте салат кунжутным маслом и семенами кунжута, льна, тмина.

Салат с пользой для сердца

Ингредиенты

Огурец

Молодой кабачок

Яблоко зелёное

Чука

Салат "Дальневосточный"

Конопляное масло

Опята солёные — промыть, дополнительно соль в блюдо не добавлять

Все ингредиенты нарезать соломкой, смешать, заправить конопляным маслом.

Лучший салат для снижения уровня холестерина в крови

Ингредиенты

Листья салата, зелень

Авокадо

Киви

Грейпфрут

Сельдерей

Конопляное масло

Солить салат не нужно. Так он получится максимально полезным.