Убираем плохой холестерин вкусной едой — рецепты от инструктора по биохакингу

Высокие показатели ЛПНП — липопротеинов низкой плотности (плохой холестерин) — в крови приводят к потере эластичности сосудов, затруднению капиллярного кровообращения, накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов, снижению энергии и повышению утомляемости. Разве этого мы хотим, когда садимся за стол?
Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова
Причины повышенного плохого холестерина
К причинам повышенного плохого холестерина относят
генетические факторы,
несоблюдение питьевого режима
и гиподинамию,
дисбиоз
и питание, которое строится на пищевых привычках.
В частности, из-за регулярного присутствия в рационе
колбасных изделий,
жирного мяса,
сливочного масла,
свиного сала,
топлёного масла,
молодых сыров,
рафинированного сахара,
алкоголя
и быстрых углеводов.
Как снизить плохой холестерин с помощью питания, Pravda.Ru рассказала инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова.
растительные стерины и станолы или природные статины — они блокируют всасывание холестерина, содержатся в рапсовом, кунжутном масле, семени льна, чиа, тыквенных семечках, орехах и в цельнозерновых крупах.
Стоит добавить в рацион следующие продукты, чтобы защитить сердце и сосуды от болезней, повысить собственную ресурсность и активность:
фасоль,
бурый, коричневый или красный рис,
капусту всех видов,
яблоки,
клубнику,
киви,
чёрную и красную смородину,
цитрусовые, особенно грейпфрут,
авокадо,
орехи,
морскую капусту, вакаме, чуку, фукусы, спирулину и прочие водоросли.
Рецепты салатов, способствующих снижению холестерина и оздоровлению микробиоты кишечника
Салат на скорую руку с водорослями
Ингредиенты
Редис дайкон
Огурец
Сельдерей (стебли)
Чука — заправка при этом не требуется
Все ингредиенты этого салата нарежьте соломкой и смешайте между собой. Получается вкусно и сытно, а главное — полезно!
Чуку можно заменить на другие водоросли. Тогда для яркого вкуса и повышения в рационе источника Омега-3 заправьте салат кунжутным маслом и семенами кунжута, льна, тмина.
Салат с пользой для сердца
Ингредиенты
Огурец
Молодой кабачок
Яблоко зелёное
Чука
Салат "Дальневосточный"
Конопляное масло
Опята солёные — промыть, дополнительно соль в блюдо не добавлять
Все ингредиенты нарезать соломкой, смешать, заправить конопляным маслом.
Лучший салат для снижения уровня холестерина в крови
Ингредиенты
Листья салата, зелень
Авокадо
Киви
Грейпфрут
Сельдерей
Конопляное масло
Солить салат не нужно. Так он получится максимально полезным.
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