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Ирина Гусакова
Врач о выборе рыбных консервов: "Банку с тиснением подделать сложнее"

Рыбные консервы: как правильно выбрать

3:28
Еда

Рыбные консервы часто становятся спасительным "стратегическим запасом" для тех, кто находится в отдаленных районах или в долгих экспедициях, где сложно найти доступ к свежим продуктам. Однако даже в обычной жизни консервы могут стать простым и относительно недорогим способом обогатить рацион рыбой. Чем полезны рыбные консервы и как выбирать их правильно — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Рыбные консервы: как правильно выбрать
Фото: https://worldoffoodanddrink.worldtravelguide.net is licensed under https://worldoffoodanddrink.worldtravelguide.net/almost-everything-you-need-to-know-about-canned-food/

Рыбные консервы: польза или вред

В рыбе содержится немало полезных для здоровья веществ, таких как белок, йод, фосфор, калий и селен. Кроме того, она ценится из-за жизненно важных омега-3 жирных кислот.

Согласно современным рекомендациям по питанию, здоровому взрослому человеку следует употреблять не менее двух порций рыбы в неделю, одна из которых будет жирных сортов, например, горбуша, семга, нерка, сельдь, скумбрия, килька. Средняя порция рыбы составляет 115-140 г в приготовленном виде.

Существует распространенный миф о том, что металлы, из которых изготовлена консервная банка, могут перейти в продукты внутри нее. Корни этого мифа уходят еще в XIX век, когда действительно были зафиксированы случаи отравлений свинцом, которым запаивали консервы. Однако в современных упаковках содержимое банки не контактирует напрямую с металлом, так как между ними всегда есть слой инертного материала, да и свинец не используется. Так, алюминиевые банки покрываются изнутри инертной оксидной пленкой, а стальные — специальным лаком. Эти материалы исключают возможное вредное химическое взаимодействие.

Последние исследования подтверждают, что уровень тяжелых металлов в консервированных продуктах не превышает допустимых норм. А Роспотребнадзор регулярно контролирует качество консервов и изымает с рынка некачественную продукцию.

Некоторые люди избегают рыбных консервов, опасаясь потери полезных свойств рыбы после такого продолжительного хранения. Однако это не так: при консервации полезные питательные вещества, в том числе омега-3, сохраняются, теряется лишь небольшая их часть.

"Потенциальная опасность рыбных консервов состоит в том, что в них часто содержится много соли, сахара и масла. При выборе продукта в магазине рекомендуется отдавать предпочтение тем, в которых содержание таких добавок минимально. А если опасения все равно остаются, можно перед употреблением промыть содержимое банки водой, чтобы смыть лишнее", — объясняет врач.

Как правильно выбирать рыбные консервы

  • Осмотрите банку.

Механические повреждения могут свидетельствовать о нарушениях при транспортировке. А вздутые стенки — о возможном нарушении герметичности.

  • Встряхните банку.

Если содержимое сильно булькает, это может означать, что в консервах содержится больше воды, чем рыбы. Выбирать следует продукт, который заполнен плотно.

  • Изучите маркировку.

Информация о сроке годности продукта обычно наносится на дно или крышку краской или путем тиснения. Консервы с тиснением подделать сложнее, поэтому лучше выбирать их.

  • Проверьте адрес производства.

Расположение завода-производителя играет важную роль в качестве продукции. Предпочтение стоит отдавать консервам, произведенным вблизи моря.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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