Врач о выборе рыбных консервов: "Банку с тиснением подделать сложнее"

Рыбные консервы часто становятся спасительным "стратегическим запасом" для тех, кто находится в отдаленных районах или в долгих экспедициях, где сложно найти доступ к свежим продуктам. Однако даже в обычной жизни консервы могут стать простым и относительно недорогим способом обогатить рацион рыбой. Чем полезны рыбные консервы и как выбирать их правильно — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
В рыбе содержится немало полезных для здоровья веществ, таких как белок, йод, фосфор, калий и селен. Кроме того, она ценится из-за жизненно важных омега-3 жирных кислот.
Согласно современным рекомендациям по питанию, здоровому взрослому человеку следует употреблять не менее двух порций рыбы в неделю, одна из которых будет жирных сортов, например, горбуша, семга, нерка, сельдь, скумбрия, килька. Средняя порция рыбы составляет 115-140 г в приготовленном виде.
Существует распространенный миф о том, что металлы, из которых изготовлена консервная банка, могут перейти в продукты внутри нее. Корни этого мифа уходят еще в XIX век, когда действительно были зафиксированы случаи отравлений свинцом, которым запаивали консервы. Однако в современных упаковках содержимое банки не контактирует напрямую с металлом, так как между ними всегда есть слой инертного материала, да и свинец не используется. Так, алюминиевые банки покрываются изнутри инертной оксидной пленкой, а стальные — специальным лаком. Эти материалы исключают возможное вредное химическое взаимодействие.
Последние исследования подтверждают, что уровень тяжелых металлов в консервированных продуктах не превышает допустимых норм. А Роспотребнадзор регулярно контролирует качество консервов и изымает с рынка некачественную продукцию.
Некоторые люди избегают рыбных консервов, опасаясь потери полезных свойств рыбы после такого продолжительного хранения. Однако это не так: при консервации полезные питательные вещества, в том числе омега-3, сохраняются, теряется лишь небольшая их часть.
"Потенциальная опасность рыбных консервов состоит в том, что в них часто содержится много соли, сахара и масла. При выборе продукта в магазине рекомендуется отдавать предпочтение тем, в которых содержание таких добавок минимально. А если опасения все равно остаются, можно перед употреблением промыть содержимое банки водой, чтобы смыть лишнее", — объясняет врач.
Механические повреждения могут свидетельствовать о нарушениях при транспортировке. А вздутые стенки — о возможном нарушении герметичности.
Если содержимое сильно булькает, это может означать, что в консервах содержится больше воды, чем рыбы. Выбирать следует продукт, который заполнен плотно.
Информация о сроке годности продукта обычно наносится на дно или крышку краской или путем тиснения. Консервы с тиснением подделать сложнее, поэтому лучше выбирать их.
Расположение завода-производителя играет важную роль в качестве продукции. Предпочтение стоит отдавать консервам, произведенным вблизи моря.
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