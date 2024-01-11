Цветочная кулинария Галины Хусаиновой: три рецепта "умных" блюд

4:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Меняются времена, меняется и пища на столе. В советское время было важно, чтобы еда была сытной. В постперестроечную эпоху — чтобы блюда выглядели дорого и богато. Последние годы особое внимание уделяют полезной еде. Но настоящий тренд будущего — умная еда, которая сохраняет нашу молодость, активность и продуктивность на долгие годы.

Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

При всём многообразии продуктов в супермаркетах россияне ограничивают себя малым набором пищи в 20-30 наименований. И это часто продукты воспаления: молочные, хлебобулочные, крупяные изделия, колбасы и полуфабрикаты, которые превалируют над овощами, зеленью и рыбой.

Еда — как лекарство, ежедневно наполняет нас энергией и должна быть полезна каждой клеточке нашего организма и оставаться вкусной. Как часто забываем про продукты, которые нам доступны регионально, включая продовольственные цветы. Их в любое время года можно найти на рынке и в магазине. Например, цветная капуста — это соцветия, а не листочки, романеско — конический вид цветной капусты, настурция, фиалка, бегония. Оригинальными рецептами из раздела цветочная кулинария поделилась с читателями Pravda. Ru провизор, health-коуч, нутрициолог и автор книги "Биохакинг по-женски" Галина Хусаинова.

Рецепт гарнира из цветной капусты

Ингредиенты:

Цветная капуста

Сок свеклы

Комбуча (чайный гриб)

Пряные травы: мята, розмарин, укроп, кориандр, базилик

Гималайская розовая соль

Масло ГХИ

Приготовление:

1-3 маленьких соцветия цветной капусты на 1 час погружаем в сок свеклы с добавлением чайного гриба. Происходит ферментация, размягчение соцветий. Капуста приобретает приятный малиновый цвет.

Капусту сверху посыпаем специями. Ставим в духовку, разогретую до 150-180°. Во время приготовления продолжаем поливать соком.

Капусту сверху посыпаем специями. Ставим в духовку, разогретую до 150-180°. Во время приготовления продолжаем поливать соком. Готовим 20-30 минут. Перед тем, как достать капусту из духовки, на капусту кладем маленький кусочек масла ГХИ (½ столовой ложки).

Перед подачей нарезаем продольно и подаем порционно на тарелки.

Рыбный рулет с кабачком

Ингредиенты:

Молодые удлинённые плоды кабачка

Яйцо сырое, взбить венчиком

Псиллиум (шелуха подорожника блошного, пребиотический продукт — полезное питание для нашей кишечной микробиоты)

Рыба (форель, семга, кета)

Специи

Семена кунжута (микс белого и черного)

Сок лимона

Приготовление:

Плоды кабачка нарезать тонкими слайсами толщиной 1-2 мм.

Смазать кабачковые слайсы взбитым яйцом. Посыпать тонким слоем псиллиума.

Положить сверху тонкий кусочек рыбы.

Сбрызнуть лимоном и приправить специями.

Свернуть в рулетик и закрепить зубочисткой.

Поставить рулеты вертикально на противень.

Сверху рулеты смазать взбитым яйцом, посыпать семенами кунжута и отправить в духовку на 20-30 минут при температуре 180-200 градусов.

Рецепт умной закуски

Основа — белок вареного яйца.

Начинка (измельчаем ингредиенты блендером):

Желток

Авокадо

Огурец (для регулирования консистенции, начинка должна быть пластичной, не крошиться и не расползаться)

В качестве украшения используем редис.

Редис для украшения готовим по-особенному: