Меняются времена, меняется и пища на столе. В советское время было важно, чтобы еда была сытной. В постперестроечную эпоху — чтобы блюда выглядели дорого и богато. Последние годы особое внимание уделяют полезной еде. Но настоящий тренд будущего — умная еда, которая сохраняет нашу молодость, активность и продуктивность на долгие годы.
Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова
При всём многообразии продуктов в супермаркетах россияне ограничивают себя малым набором пищи в 20-30 наименований. И это часто продукты воспаления: молочные, хлебобулочные, крупяные изделия, колбасы и полуфабрикаты, которые превалируют над овощами, зеленью и рыбой.
Еда — как лекарство, ежедневно наполняет нас энергией и должна быть полезна каждой клеточке нашего организма и оставаться вкусной. Как часто забываем про продукты, которые нам доступны регионально, включая продовольственные цветы. Их в любое время года можно найти на рынке и в магазине. Например, цветная капуста — это соцветия, а не листочки, романеско — конический вид цветной капусты, настурция, фиалка, бегония. Оригинальными рецептами из раздела цветочная кулинария поделилась с читателями Pravda. Ru провизор, health-коуч, нутрициолог и автор книги "Биохакинг по-женски" Галина Хусаинова.
1-3 маленьких соцветия цветной капусты на 1 час погружаем в сок свеклы с добавлением чайного гриба. Происходит ферментация, размягчение соцветий. Капуста приобретает приятный малиновый цвет. Капусту сверху посыпаем специями. Ставим в духовку, разогретую до 150-180°. Во время приготовления продолжаем поливать соком.
Готовим 20-30 минут. Перед тем, как достать капусту из духовки, на капусту кладем маленький кусочек масла ГХИ (½ столовой ложки).
Перед подачей нарезаем продольно и подаем порционно на тарелки.
Рыбный рулет с кабачком
Ингредиенты:
Молодые удлинённые плоды кабачка
Яйцо сырое, взбить венчиком
Псиллиум (шелуха подорожника блошного, пребиотический продукт — полезное питание для нашей кишечной микробиоты)
Рыба (форель, семга, кета)
Специи
Семена кунжута (микс белого и черного)
Сок лимона
Приготовление:
Плоды кабачка нарезать тонкими слайсами толщиной 1-2 мм.
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