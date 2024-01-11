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Ирина Гусакова

Цветочная кулинария Галины Хусаиновой: три рецепта "умных" блюд

4:08
Еда

Меняются времена, меняется и пища на столе. В советское время было важно, чтобы еда была сытной. В постперестроечную эпоху — чтобы блюда выглядели дорого и богато. Последние годы особое внимание уделяют полезной еде. Но настоящий тренд будущего — умная еда, которая сохраняет нашу молодость, активность и продуктивность на долгие годы.

Цветочная кулинария Галины Хусаиновой: три рецепта "умных" блюд
Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

При всём многообразии продуктов в супермаркетах россияне ограничивают себя малым набором пищи в 20-30 наименований. И это часто продукты воспаления: молочные, хлебобулочные, крупяные изделия, колбасы и полуфабрикаты, которые превалируют над овощами, зеленью и рыбой.

Еда — как лекарство, ежедневно наполняет нас энергией и должна быть полезна каждой клеточке нашего организма и оставаться вкусной. Как часто забываем про продукты, которые нам доступны регионально, включая продовольственные цветы. Их в любое время года можно найти на рынке и в магазине. Например, цветная капуста — это соцветия, а не листочки, романеско — конический вид цветной капусты, настурция, фиалка, бегония. Оригинальными рецептами из раздела цветочная кулинария поделилась с читателями Pravda. Ru провизор, health-коуч, нутрициолог и автор книги "Биохакинг по-женски" Галина Хусаинова.

Рецепт гарнира из цветной капусты

Ингредиенты:

  • Цветная капуста
  • Сок свеклы
  • Комбуча (чайный гриб)
  • Пряные травы: мята, розмарин, укроп, кориандр, базилик
  • Гималайская розовая соль
  • Масло ГХИ

Приготовление:

  • 1-3 маленьких соцветия цветной капусты на 1 час погружаем в сок свеклы с добавлением чайного гриба. Происходит ферментация, размягчение соцветий. Капуста приобретает приятный малиновый цвет.
    Капусту сверху посыпаем специями. Ставим в духовку, разогретую до 150-180°. Во время приготовления продолжаем поливать соком.
  • Готовим 20-30 минут. Перед тем, как достать капусту из духовки, на капусту кладем маленький кусочек масла ГХИ (&frac12 столовой ложки).
  • Перед подачей нарезаем продольно и подаем порционно на тарелки.

Рыбный рулет с кабачком

Ингредиенты:

  • Молодые удлинённые плоды кабачка
  • Яйцо сырое, взбить венчиком
  • Псиллиум (шелуха подорожника блошного, пребиотический продукт — полезное питание для нашей кишечной микробиоты)
  • Рыба (форель, семга, кета)
  • Специи
  • Семена кунжута (микс белого и черного)
  • Сок лимона

Приготовление:

  • Плоды кабачка нарезать тонкими слайсами толщиной 1-2 мм.
  • Смазать кабачковые слайсы взбитым яйцом. Посыпать тонким слоем псиллиума.
  • Положить сверху тонкий кусочек рыбы.
  • Сбрызнуть лимоном и приправить специями.
  • Свернуть в рулетик и закрепить зубочисткой.
  • Поставить рулеты вертикально на противень.
  • Сверху рулеты смазать взбитым яйцом, посыпать семенами кунжута и отправить в духовку на 20-30 минут при температуре 180-200 градусов.

Рецепт умной закуски

Основа — белок вареного яйца.

Начинка (измельчаем ингредиенты блендером):

  • Желток
  • Авокадо
  • Огурец (для регулирования консистенции, начинка должна быть пластичной, не крошиться и не расползаться)
  • В качестве украшения используем редис.

Редис для украшения готовим по-особенному:

  • Выбрать обычную крупную редиску с розово-малиновой шкуркой.
  • Нарезать тонкими слайсами.
  • Залить маринадом: по 1 ч. л. сахара и соли + &frac12 лимонного сока + &frac12 ст. горячей воды.
  • Чем дольше маринуется, тем равномернее окрас. И более полная ферментация продукта! А значит, больше пользы для микробиоты.
  • Кружки редиска становятся мягкими, их легко сложить вчетверо.
  • Уголком вниз выставить по 6-8 слайсов редиса в половинку белка, наполненного начинкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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