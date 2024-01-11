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Ирина Гусакова

Врач Кашух рассказала о пользе и вреде консервированного тунца

3:09
Еда

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт Лаборатории "Гемотест", рассказала, почему консервированный тунец полезнее, чем куриная грудка.

Врач Кашух рассказала о пользе и вреде консервированного тунца
Фото: https://www.allrecipes.com is licensed under https://www.allrecipes.com/recipe/139487/quick-tuna-salad/

Полезен ли консервированный тунец

Тунец — прекрасный источник белка и жирных кислот омега-3. Эти компоненты необходимы для поддержания мышечной и костной массы, нормальной работы сердечно-сосудистой, нервной, иммунной системы. Белки участвуют в формировании ферментов и гормонов, способствуют заживлению ран и являются важным компонентом иммунных клеток. Омега-3 жирные кислоты способствуют улучшению работы мозга, помогают уменьшить воспалительные процессы в организме, играют важную роль в поддержании нормального уровня холестерина и здоровья сердца в целом.

Помимо этого, тунец содержит витамины группы В, селен, фосфор, магний, калий и железо, а также другие важные минералы. Они помогают защищать клетки от повреждения, дарят организму заряд бодрости, способствуют нормальной работе внутренних органов. В то же время тунец не содержит много жира и калорий, поэтому хорошо подходит людям, придерживающимся здорового питания.

Полезен тунец и в консервированном виде: большинство питательных веществ в нем сохраняется, а использовать такой продукт гораздо проще, чем, например, запечь рыбу или потушить мясо.

Однако некоторые производители в процессе консервирования добавляют большое количество соли, некачественное масло или другие лишние ингредиенты в попытке продлить срок годности продукта и снизить его себестоимость. Поэтому стоит с осторожностью подходить к выбору типа консервов: покупать их в проверенном месте и не экономить. Если есть возможность, лучше выбирать банку, на которой есть пометка "с низким содержанием соли".

В магазинах консервированный тунец обычно представлен в двух вариантах: в собственном соку и в масле. Первый вариант более диетический: он содержит меньше жира и калорий. Второй обычно обладает более ярким вкусом и нежной, сочной текстурой, поэтому если цели контролировать вес нет, можно выбирать его.

"Важно помнить, что тунец содержит ртуть — тяжелый металл, который попадает в водоемы с промышленными отходами, а затем скапливается в тканях рыб, особенно крупных хищников, таких как тунец. С рыбой ртуть попадает и в организм человека. В больших количествах она способна негативно влиять на нервную, сердечно-сосудистую, иммунную системы. Поэтому тунец стоит добавлять в рацион в ограниченных количествах — не более 2-3 порций в неделю, в особенности детям, беременным и кормящим женщинам", — предупреждает врач.

Некоторые люди чувствительны к белкам, содержащимся в рыбе, в том числе тунце. Аллергическая реакция может проявляться различными симптомами, от легких кожных высыпаний до опасных состояний: затрудненного дыхания, резкого снижения давления, судорог. Поэтому людям, склонным к аллергии, стоит употреблять тунец с осторожностью — начинать с небольших порций и внимательно следить за реакцией организма.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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