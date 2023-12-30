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Ирина Гусакова

Три рецепта закусок к новогоднему застолью

3:15
Еда

Нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова поделилась с читателями Pravda.Ru оригинальными рецептами закусок к новогоднему столу.

Три рецепта закусок к новогоднему застолью
Фото: https://unsplash.com/photos/N_Y88TWmGwA Image Gallery by Jay Wennington jaywennington is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Полезные закуски к Новому году

Капрезе из баклажанов с моцареллой

На порцию 100 г: 100 ккал, 7 г белка, 6 г жира, 6 г углеводов, 2 г клетчатки

Подсказка: вы можете выбрать бальзамический соус со вкусом, например, трюфеля, тогда закуска приобретет неповторимый вкус и приятную текстуру. А свежие листья базилика подарят закуске свежий средиземноморский аромат.

Ингредиенты:

  • 3 помидора
  • 1 приготовленный на гриле (или запеченный в духовке) баклажан
  • 1 ст. л. бальзамического соуса
  • 100 г моцареллы
  • Свежие листья базилика

Как готовить: Нарежьте баклажан кружочками, сбрызните оливковым маслом, слегка посолите, держите до готовности в духовке (проверьте вилкой на мягкость) и/или пока не подрумянится корочка (если готовите на гриле 2-3 минуты на каждой стороне).

На каждый кружочек сверху выложите один лист базилика, затем помидор, еще один лист базилика, моцареллу, а сверху сбрызните бальзамическим соусом. Зафиксируйте шпажкой.

Портобелло-бургеры с курицей

На 1 порцию: 177 ккал, 28 г белка, 6 г углеводов, 5 г жира, 2 г клетчатки

Подсказка: грибная "шляпка" портобелло отлично заменяет булочку, кроме этого, в грибах достаточно много содержится калия и витамина D, которые будут полезны.

Ингредиенты (на одну порцию):

  • 1 острый маринованный зеленый перец
  • 3 слайса красного замаринованного лука
  • 15 г сыра фета
  • 3-5 листиков свежего шпината
  • 1 куриный бургер
  • 1 шляпка обжаренного шампиньона портобелло

Как готовить: запеките шляпки грибов портобелло (предварительно сбрызните оливковым маслом, посолите). Как каждую шляпку выложите листья шпината, куриный бургер, кубики феты, маринованные слайсы красного лука и колечками нарезанный острый перец. Зафиксируйте шпажкой.

Груши с инжировым сыром

На 1 порцию: 172 ккал, 8 г белка, 15 г углеводов, 9,5 г жира, 2 г клетчатки

Подсказка: В этой закуске гармонично сочетаются белки, полезные жиры и клетчатка, что позволяет быстро утолить голод и дождаться основного блюда новогоднего стола. Для закуски будет достаточно двух груш.

Ингредиенты на одну порцию:

  • 1/2 ч. л. грецких орехов
  • 1 ч. л. инжирового джема (или варенья)
  • 15 г сыра Гауда
  • Четвертинка груши

Как готовить: нарезать грушу на четвертинки, порубить мелко грецкие орехи. На каждую четвертинку груши выложить слайс сыра, сверху выложить джем и посыпать орехами.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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