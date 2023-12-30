Нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова поделилась с читателями Pravda.Ru оригинальными рецептами закусок к новогоднему столу.
На порцию 100 г: 100 ккал, 7 г белка, 6 г жира, 6 г углеводов, 2 г клетчатки
Подсказка: вы можете выбрать бальзамический соус со вкусом, например, трюфеля, тогда закуска приобретет неповторимый вкус и приятную текстуру. А свежие листья базилика подарят закуске свежий средиземноморский аромат.
Ингредиенты:
Как готовить: Нарежьте баклажан кружочками, сбрызните оливковым маслом, слегка посолите, держите до готовности в духовке (проверьте вилкой на мягкость) и/или пока не подрумянится корочка (если готовите на гриле 2-3 минуты на каждой стороне).
На каждый кружочек сверху выложите один лист базилика, затем помидор, еще один лист базилика, моцареллу, а сверху сбрызните бальзамическим соусом. Зафиксируйте шпажкой.
На 1 порцию: 177 ккал, 28 г белка, 6 г углеводов, 5 г жира, 2 г клетчатки
Подсказка: грибная "шляпка" портобелло отлично заменяет булочку, кроме этого, в грибах достаточно много содержится калия и витамина D, которые будут полезны.
Ингредиенты (на одну порцию):
Как готовить: запеките шляпки грибов портобелло (предварительно сбрызните оливковым маслом, посолите). Как каждую шляпку выложите листья шпината, куриный бургер, кубики феты, маринованные слайсы красного лука и колечками нарезанный острый перец. Зафиксируйте шпажкой.
На 1 порцию: 172 ккал, 8 г белка, 15 г углеводов, 9,5 г жира, 2 г клетчатки
Подсказка: В этой закуске гармонично сочетаются белки, полезные жиры и клетчатка, что позволяет быстро утолить голод и дождаться основного блюда новогоднего стола. Для закуски будет достаточно двух груш.
Ингредиенты на одну порцию:
Как готовить: нарезать грушу на четвертинки, порубить мелко грецкие орехи. На каждую четвертинку груши выложить слайс сыра, сверху выложить джем и посыпать орехами.
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