Выбирайте вкусные и оптимальные сочетания продуктов для закусок на новогодний стол. Дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова поделилась с читателями Pravda.Ru интересными вариантами, которые не повредят фигуре и дадут порцию полезных белков, жиров и углеводов, а также насытят организм витаминами, антиоксидантами и минералами.
На порцию 100 г: 223 ккал, 23 г белка, 5 г углеводов, 13 г жира, 1 г клетчатки
Подсказка: используйте вместо покупного кетчупа домашний "томатный джем" (сахар добавлять не обязательно). Он придаст мини-бургерам натуральную сладость и пикантность без лишних калорий.
Ингредиенты:
Как готовить:
Разогрейте духовку до 200 °С. Выложите в форму помидоры, предварительно посыпав их тимьяном, солью, маслом, приправив луком, чесноком и перцем и запекайте "томатный джем" примерно 30 минут, пока масса не станет мягкой.
Приправьте фарш индейки, посолите, поперчите, сформируйте мини-котлетки. Разогрейте в большой сковороде 1 столовую ложку масла и на среднем огне готовьте котлетки.
Сверху на каждый лист бэби салата выложите мини-бургер. Достаньте запеченные овощи из духовки, разомните вилкой, перемешайте. Перед подачей положите сверху каждого бургера столовую ложку "томатного джема".
На порцию 2 слайса: 88 ккал, 9 г белка, 5 г углеводов, 1 г пищевых волокон
Подсказка: вместо хлеба или тарталеток используйте в качестве "основы" для этой закуски свежие огурцы, богатые клетчаткой, для улучшения пищеварения.
Ингредиенты:
Как готовить: нарежьте огурцы тонко пластинками, сверху положите 1 чайную ложку сливочного сыра, креветки и посыпьте свежим укропом.
Салат с печенью трески станет изюминкой новогоднего стола.