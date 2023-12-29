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Ирина Гусакова

Рецепты закусок, которые не повредят фигуре

2:50
Еда

Выбирайте вкусные и оптимальные сочетания продуктов для закусок на новогодний стол. Дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова поделилась с читателями Pravda.Ru интересными вариантами, которые не повредят фигуре и дадут порцию полезных белков, жиров и углеводов, а также насытят организм витаминами, антиоксидантами и минералами.

Рецепты закусок, которые не повредят фигуре
Фото: Christmas table decoration by Michal Osmenda from Brussels, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Полезные и оригинальные закуски к Новому году

Мини-бургеры с индейкой

На порцию 100 г: 223 ккал, 23 г белка, 5 г углеводов, 13 г жира, 1 г клетчатки

Подсказка: используйте вместо покупного кетчупа домашний "томатный джем" (сахар добавлять не обязательно). Он придаст мини-бургерам натуральную сладость и пикантность без лишних калорий.

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. помидоров черри, разрезанных пополам
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. свежего тимьяна
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. красного репчатого лука (тонко нарезать)
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. черного перца
  • 400 г фарша из индейки
  • листья бэби салата романо

Как готовить:

Разогрейте духовку до 200 °С. Выложите в форму помидоры, предварительно посыпав их тимьяном, солью, маслом, приправив луком, чесноком и перцем и запекайте "томатный джем" примерно 30 минут, пока масса не станет мягкой.

Приправьте фарш индейки, посолите, поперчите, сформируйте мини-котлетки. Разогрейте в большой сковороде 1 столовую ложку масла и на среднем огне готовьте котлетки.

Сверху на каждый лист бэби салата выложите мини-бургер. Достаньте запеченные овощи из духовки, разомните вилкой, перемешайте. Перед подачей положите сверху каждого бургера столовую ложку "томатного джема".

Креветки на слайсах из огурцов

На порцию 2 слайса: 88 ккал, 9 г белка, 5 г углеводов, 1 г пищевых волокон

Подсказка: вместо хлеба или тарталеток используйте в качестве "основы" для этой закуски свежие огурцы, богатые клетчаткой, для улучшения пищеварения.

Ингредиенты:

  • 1 ч. л укропа
  • 1 ч. л. сливочного сыра
  • 1 слайс огурца (примерно 25 г)
  • 3 креветки

Как готовить: нарежьте огурцы тонко пластинками, сверху положите 1 чайную ложку сливочного сыра, креветки и посыпьте свежим укропом.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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