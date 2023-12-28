Каперсы — это маленькие плоды кустарника, известного как каперсник. Они часто используются в различных блюдах, таких как салаты, соусы, мясные и рыбные блюда, а также в качестве добавки к мартини и другим коктейлям. Каперсы обладают уникальным кисло-соленым вкусом, который придает блюдам особую пикантность. Внешне каперсы напоминают зеленые оливки, но имеют более выраженный, маслянистый вкус. О пользе и вреде каперсов рассказала читателям Prvda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Фото: https://www.lovethegarden.com is licensed under https://www.lovethegarden.com/uk-en/article/capers-capparis-spinosa
Каперсы — польза и вред
Польза каперсов для здоровья
Богатый источник антиоксидантов. Каперсы содержат флавоноиды и полифенолы, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают защищать клетки организма от повреждений свободными радикалами и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний.
Антибактериальное действие. Их антибактериальные свойства могут помочь предотвратить пищевые отравления и другие инфекции.
Улучшение пищеварения. Каперсы стимулируют выработку желудочного сока и усиливают пищеварение.
Содержат витамины и минералы. Каперсы богаты витаминами и минералами, такими как витамин К, железо и медь. Витамин К необходим для здоровья костей и свертываемости крови, а железо и медь важны для нормального функционирования организма.
Вред каперсов для здоровья
Содержание натрия. Каперсы содержат довольно высокое количество натрия. Поэтому людям, страдающим гипертонией или другими заболеваниями, связанными с высоким содержанием натрия в организме, следует умеренно употреблять каперсы или избегать их потребления.
Аллергические реакции. У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на каперсы. Признаки аллергии могут включать кожную сыпь, зуд, отек или затрудненное дыхание.
Как и любой другой продукт, каперсы следует есть в умеренном количестве и учитывать индивидуальные особенности организма. Если у вас есть сомнения или вы ощущаете какие-либо неприятные симптомы после употребления каперсов, рекомендуется обратиться к врачу.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ