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Ирина Гусакова

Эксперт рассказала о пользе и вреде каперсов

2:29
Еда

Каперсы — это маленькие плоды кустарника, известного как каперсник. Они часто используются в различных блюдах, таких как салаты, соусы, мясные и рыбные блюда, а также в качестве добавки к мартини и другим коктейлям. Каперсы обладают уникальным кисло-соленым вкусом, который придает блюдам особую пикантность. Внешне каперсы напоминают зеленые оливки, но имеют более выраженный, маслянистый вкус. О пользе и вреде каперсов рассказала читателям Prvda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Эксперт рассказала о пользе и вреде каперсов
Фото: https://www.lovethegarden.com is licensed under https://www.lovethegarden.com/uk-en/article/capers-capparis-spinosa

Каперсы — польза и вред

Польза каперсов для здоровья

  • Богатый источник антиоксидантов. Каперсы содержат флавоноиды и полифенолы, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают защищать клетки организма от повреждений свободными радикалами и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний.
  • Антибактериальное действие. Их антибактериальные свойства могут помочь предотвратить пищевые отравления и другие инфекции.
  • Улучшение пищеварения. Каперсы стимулируют выработку желудочного сока и усиливают пищеварение.
  • Содержат витамины и минералы. Каперсы богаты витаминами и минералами, такими как витамин К, железо и медь. Витамин К необходим для здоровья костей и свертываемости крови, а железо и медь важны для нормального функционирования организма.

Вред каперсов для здоровья

  • Содержание натрия. Каперсы содержат довольно высокое количество натрия. Поэтому людям, страдающим гипертонией или другими заболеваниями, связанными с высоким содержанием натрия в организме, следует умеренно употреблять каперсы или избегать их потребления.
  • Аллергические реакции. У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на каперсы. Признаки аллергии могут включать кожную сыпь, зуд, отек или затрудненное дыхание.

Как и любой другой продукт, каперсы следует есть в умеренном количестве и учитывать индивидуальные особенности организма. Если у вас есть сомнения или вы ощущаете какие-либо неприятные симптомы после употребления каперсов, рекомендуется обратиться к врачу.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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