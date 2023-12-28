Эксперт рассказала о пользе и вреде каперсов

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Каперсы — это маленькие плоды кустарника, известного как каперсник. Они часто используются в различных блюдах, таких как салаты, соусы, мясные и рыбные блюда, а также в качестве добавки к мартини и другим коктейлям. Каперсы обладают уникальным кисло-соленым вкусом, который придает блюдам особую пикантность. Внешне каперсы напоминают зеленые оливки, но имеют более выраженный, маслянистый вкус. О пользе и вреде каперсов рассказала читателям Prvda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://www.lovethegarden.com is licensed under https://www.lovethegarden.com/uk-en/article/capers-capparis-spinosa

Каперсы — польза и вред

Польза каперсов для здоровья

Богатый источник антиоксидантов. Каперсы содержат флавоноиды и полифенолы, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают защищать клетки организма от повреждений свободными радикалами и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний.

Антибактериальное действие. Их антибактериальные свойства могут помочь предотвратить пищевые отравления и другие инфекции.

Улучшение пищеварения. Каперсы стимулируют выработку желудочного сока и усиливают пищеварение.

Содержат витамины и минералы. Каперсы богаты витаминами и минералами, такими как витамин К, железо и медь. Витамин К необходим для здоровья костей и свертываемости крови, а железо и медь важны для нормального функционирования организма.

Вред каперсов для здоровья

Содержание натрия. Каперсы содержат довольно высокое количество натрия. Поэтому людям, страдающим гипертонией или другими заболеваниями, связанными с высоким содержанием натрия в организме, следует умеренно употреблять каперсы или избегать их потребления.

Аллергические реакции. У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на каперсы. Признаки аллергии могут включать кожную сыпь, зуд, отек или затрудненное дыхание.

Как и любой другой продукт, каперсы следует есть в умеренном количестве и учитывать индивидуальные особенности организма. Если у вас есть сомнения или вы ощущаете какие-либо неприятные симптомы после употребления каперсов, рекомендуется обратиться к врачу.