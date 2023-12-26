Суп каччукко и севиче из сибаса: что должно быть на столе в новогоднюю ночь

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно восточным поверьям, встречать год Дракона нужно застольем: с большим разнообразием блюд и красивой сервировкой. Какие блюда должны обязательно быть на столе в новогоднюю ночь 2024, чтобы задобрить Дракона и привлечь удачу на весь год, рассказывает читателям Pravda.Ru заместитель директора по развитию гастроквартала "Три вокзала. Депо" Анастасия Андрюнина.

Фото: https://www.flickr.com/photos/atbaker/80919389/ by Adam Baker is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь 2024

"Дракон предпочитает все свеженькое и натуральное, поэтому лучше исключить полуфабрикаты, копчёные продукты и консервы. Можно взять за основу рис — это восточный символ изобилия. Стоит отдать предпочтение блюдам с рыбой и морепродуктами. Не используйте мясо кролика — Дракон будет недоволен, увидев на столе животное, которое, согласно легенде, он спас", — предупреждает эксперт.

Основные специи к новогоднему столу:

звездчатый анис,

гвоздика,

имбирь,

чеснок.

Но не переусердствуйте — чрезмерно острые блюда притянут негативную энергию. А белый перец и лук приведут к спорам.

Идеи основных блюд:

итальянский суп каччукко и паста с морепродуктами;

роллы, суши и сашими;

севиче из сибаса, дорадо или гребешка;

марокканский осьминог с картофелем черри, рыба, стейки и креветки на гриле;

уха по-царски;

паста с морепродуктами;

паста с лососем и брокколи;

ризотто из риса венере с треской;

Идеи салатов:

азиатский цезарь;

салат из киноа с морепродуктами;

зелёный салат с осьминогом;

сашими тунец/лосось/гребешок;

Сырная тарелка с виноградом, орешками и медом — вариант в качестве закуски. Тарталетки, рулетики, канапе с икрой также пригодятся в новогоднюю ночь.

Идеи закусок:

тарталетки с семгой/икрой;

канапе с креветками;

тигровые креветки в панировке;

буратта с карпаччо из томатов;

закуска с крабом и авокадо.

Эксперт рекомендует также предложить Дракону тропические фрукты: личи, папайя, цитрусовые будут идеальным вариантом, однако и обычные яблоки с грушами вкупе с мандаринами тоже будут не лишними.

Десерты должны быть низкокалорийными. А из напитков подойдет любимый зеленый чай. Он принесёт успех и процветание в ваш дом!