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Ирина Гусакова

Суп каччукко и севиче из сибаса: что должно быть на столе в новогоднюю ночь

2:31
Еда

Согласно восточным поверьям, встречать год Дракона нужно застольем: с большим разнообразием блюд и красивой сервировкой. Какие блюда должны обязательно быть на столе в новогоднюю ночь 2024, чтобы задобрить Дракона и привлечь удачу на весь год, рассказывает читателям Pravda.Ru заместитель директора по развитию гастроквартала "Три вокзала. Депо" Анастасия Андрюнина.

Суп каччукко и севиче из сибаса: что должно быть на столе в новогоднюю ночь
Фото: https://www.flickr.com/photos/atbaker/80919389/ by Adam Baker is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь 2024

"Дракон предпочитает все свеженькое и натуральное, поэтому лучше исключить полуфабрикаты, копчёные продукты и консервы. Можно взять за основу рис — это восточный символ изобилия. Стоит отдать предпочтение блюдам с рыбой и морепродуктами. Не используйте мясо кролика — Дракон будет недоволен, увидев на столе животное, которое, согласно легенде, он спас", — предупреждает эксперт.

Основные специи к новогоднему столу:

  • звездчатый анис,
  • гвоздика,
  • имбирь,
  • чеснок.

Но не переусердствуйте — чрезмерно острые блюда притянут негативную энергию. А белый перец и лук приведут к спорам.

Идеи основных блюд:

  • итальянский суп каччукко и паста с морепродуктами;
  • роллы, суши и сашими;
  • севиче из сибаса, дорадо или гребешка;
  • марокканский осьминог с картофелем черри, рыба, стейки и креветки на гриле;
  • уха по-царски;
  • паста с морепродуктами;
  • паста с лососем и брокколи;
  • ризотто из риса венере с треской;

Идеи салатов:

  • азиатский цезарь;
  • салат из киноа с морепродуктами;
  • зелёный салат с осьминогом;
  • сашими тунец/лосось/гребешок;

Сырная тарелка с виноградом, орешками и медом — вариант в качестве закуски. Тарталетки, рулетики, канапе с икрой также пригодятся в новогоднюю ночь.

Идеи закусок:

  • тарталетки с семгой/икрой;
  • канапе с креветками;
  • тигровые креветки в панировке;
  • буратта с карпаччо из томатов;
  • закуска с крабом и авокадо.

Эксперт рекомендует также предложить Дракону тропические фрукты: личи, папайя, цитрусовые будут идеальным вариантом, однако и обычные яблоки с грушами вкупе с мандаринами тоже будут не лишними.

Десерты должны быть низкокалорийными. А из напитков подойдет любимый зеленый чай. Он принесёт успех и процветание в ваш дом!

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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