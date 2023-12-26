Согласно восточным поверьям, встречать год Дракона нужно застольем: с большим разнообразием блюд и красивой сервировкой. Какие блюда должны обязательно быть на столе в новогоднюю ночь 2024, чтобы задобрить Дракона и привлечь удачу на весь год, рассказывает читателям Pravda.Ru заместитель директора по развитию гастроквартала "Три вокзала. Депо" Анастасия Андрюнина.
"Дракон предпочитает все свеженькое и натуральное, поэтому лучше исключить полуфабрикаты, копчёные продукты и консервы. Можно взять за основу рис — это восточный символ изобилия. Стоит отдать предпочтение блюдам с рыбой и морепродуктами. Не используйте мясо кролика — Дракон будет недоволен, увидев на столе животное, которое, согласно легенде, он спас", — предупреждает эксперт.
Основные специи к новогоднему столу:
Но не переусердствуйте — чрезмерно острые блюда притянут негативную энергию. А белый перец и лук приведут к спорам.
Идеи основных блюд:
Идеи салатов:
Сырная тарелка с виноградом, орешками и медом — вариант в качестве закуски. Тарталетки, рулетики, канапе с икрой также пригодятся в новогоднюю ночь.
Идеи закусок:
Эксперт рекомендует также предложить Дракону тропические фрукты: личи, папайя, цитрусовые будут идеальным вариантом, однако и обычные яблоки с грушами вкупе с мандаринами тоже будут не лишними.
Десерты должны быть низкокалорийными. А из напитков подойдет любимый зеленый чай. Он принесёт успех и процветание в ваш дом!
В июне, в период активного роста побегов и листвы смородины, обеспечение кустарника азотом становится ключевым фактором для эффективного развития.