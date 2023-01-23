Жарить пищу на подсолнечном масле опасно. Почему? - рассказываем хозяйкам

Жареные блюда медленно, но верно отнимают здоровье у тех, кто предпочитает такое меню, где обязательно присутствует хрустящая корочка. И дело не только в большом количестве масла и жира. Бояться стоит больше тех самых свободных радикалов, канцерогенов и токсинов, которые образуются при жарке. Получается, что какое бы масло мы ни использовали, жарка — не вариант для здорового питания. Конечно же, предпочтительнее готовить либо на пару, либо запекать в духовке. Но если вы всё же готовите на плите, то стоит внимательно отнестись к выбору масла. И поможет в этом читателям Pravda.Ru нутрициолог Алёна Ефимова.
Чтобы выбрать правильное масло, стоит обратить внимание на два важных фактора: стабильность и точка дымления.
Любое рафинированное масло, особенно подсолнечное и кукурузное. Такие масла промышленно обработанные. Рафинируются они бензиноподобным веществом, оно уже канцерогенное! Ещё в таких маслах содержится омега 6, которой в нашей жизни и так сильный переизбыток, что приводит к воспалениям.
Разберёмся со стабильностью: масло в жидком состоянии может окисляться, поэтому оно должно быть обязательно в тёмной бутылке, желательно хранить его в холодильнике. Если вы почувствовали, что ваше оливковое масло горчит, значит, оно окислилось и его нужно выбросить.
Это температура, при которой масло начинает дымиться. Когда масло дымится, оно выделяет токсичные пары и создаёт вредные свободные радикалы. Чем стабильнее масло, тем выше его точка дымления.
Точки дымления масел:
Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.
Литература:
Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).
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