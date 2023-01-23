Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Жарить пищу на подсолнечном масле опасно. Почему? - рассказываем хозяйкам

Еда

Жареные блюда медленно, но верно отнимают здоровье у тех, кто предпочитает такое меню, где обязательно присутствует хрустящая корочка. И дело не только в большом количестве масла и жира. Бояться стоит больше тех самых свободных радикалов, канцерогенов и токсинов, которые образуются при жарке. Получается, что какое бы масло мы ни использовали, жарка — не вариант для здорового питания. Конечно же, предпочтительнее готовить либо на пару, либо запекать в духовке. Но если вы всё же готовите на плите, то стоит внимательно отнестись к выбору масла. И поможет в этом читателям Pravda.Ru нутрициолог Алёна Ефимова.

Жарить пищу на подсолнечном масле опасно. Почему? - рассказываем хозяйкам

На каком масле жарить

Чтобы выбрать правильное масло, стоит обратить внимание на два важных фактора: стабильность и точка дымления.

На чём жарить точно нельзя?

Любое рафинированное масло, особенно подсолнечное и кукурузное. Такие масла промышленно обработанные. Рафинируются они бензиноподобным веществом, оно уже канцерогенное! Ещё в таких маслах содержится омега 6, которой в нашей жизни и так сильный переизбыток, что приводит к воспалениям.

Разберёмся со стабильностью: масло в жидком состоянии может окисляться, поэтому оно должно быть обязательно в тёмной бутылке, желательно хранить его в холодильнике. Если вы почувствовали, что ваше оливковое масло горчит, значит, оно окислилось и его нужно выбросить.

Масло: точка дымления

Это температура, при которой масло начинает дымиться. Когда масло дымится, оно выделяет токсичные пары и создаёт вредные свободные радикалы. Чем стабильнее масло, тем выше его точка дымления.

Точки дымления масел:

  • Оливковое — 160 градусов (на нём можно только запекать овощи в духовке при низких температурах).
  • Масло авокадо — 270 градусов (отличный выбор для любой жарки, но цена вас не обрадует).
  • Кокосовое масло — 177 градусов (речь идёт именно о нерафинированном).
  • Сливочное масло — 120 градусов (на нём жарить нельзя, можно заменить маслом гхи, это точно такое же масло, но топлёное).
  • Масло Гхи — 230 градусов (легко купить, не такое дорогое, как масло авокадо, подходит для любой жарки).

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.
Литература:

  • Подсолнечное масло // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1959. — Т. VII. — Стб. 167—168.
  • Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи (рус.). — Издание третье, переработанное и дополненное. — Л.: Колос, 1971.
  • North American Crop Wild Relatives (англ.) / S. L. Greene, K. A. Williams, C. K. Khoury, M. B. Kantar, L. F. Marek. — Springer, 2019. — Vol. 2. — ISBN 978-3-319-97120-9.

Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Удобные приложения для моделирования интерьера
Хотите попробовать настоящую домашнюю колбасу? Смотрите, как её приготовить!
В Болгарии обнаружены жертвенные алтари эпохи Диониса
Эти упражнения пригодятся тем, кто начал заниматься гольфом
Пять типов автомоек, которым опасно доверять свой автомобиль
Рецепт хрустящих баклажанов: используйте крахмал и муку
Экономист дал совет по сбережениям после повышения ключевой ставки
Почему цены на продукты в Германии "не для русского человека"
Они критиковали командование и предполагали, что будут устранены: появились новые детали о гибели бойцов "Эрнеста" и "Гудвина" в ДНР
Стилист Сергеенкова посоветовала носить спортивные комбинезоны с рубашками и жакетами в офис
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Сводка с фронта: США серьёзно воспринимают заявления Кремля, Киев приказал бросать трупы своих военных
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Последние материалы
Жарить пищу на подсолнечном масле опасно. Почему? - рассказываем хозяйкам
Первая помощь при обморожении: что категорически нельзя делать
Применение искусственного камня сделает интерьер визуально дороже
Кофе и чай забирают вашу энергию. Как её восстановить?
Экономист дал совет по сбережениям после повышения ключевой ставки
Цинк должен поступать в организм с продуктами, а не в виде таблеток. Какими продуктами?
Эксперт: "Для зрелой кожи подойдёт гидролат клевера"
Почему цены на продукты в Германии "не для русского человека"
Рецепты кексов от кулинарного блогера Екатерины Рублёвой
Как выбрать "правильный” полуфабрикат: советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.