Жарить пищу на подсолнечном масле опасно. Почему? - рассказываем хозяйкам

Жареные блюда медленно, но верно отнимают здоровье у тех, кто предпочитает такое меню, где обязательно присутствует хрустящая корочка. И дело не только в большом количестве масла и жира. Бояться стоит больше тех самых свободных радикалов, канцерогенов и токсинов, которые образуются при жарке. Получается, что какое бы масло мы ни использовали, жарка — не вариант для здорового питания. Конечно же, предпочтительнее готовить либо на пару, либо запекать в духовке. Но если вы всё же готовите на плите, то стоит внимательно отнестись к выбору масла. И поможет в этом читателям Pravda.Ru нутрициолог Алёна Ефимова.

На каком масле жарить

Чтобы выбрать правильное масло, стоит обратить внимание на два важных фактора: стабильность и точка дымления.

На чём жарить точно нельзя?

Любое рафинированное масло, особенно подсолнечное и кукурузное. Такие масла промышленно обработанные. Рафинируются они бензиноподобным веществом, оно уже канцерогенное! Ещё в таких маслах содержится омега 6, которой в нашей жизни и так сильный переизбыток, что приводит к воспалениям.

Разберёмся со стабильностью: масло в жидком состоянии может окисляться, поэтому оно должно быть обязательно в тёмной бутылке, желательно хранить его в холодильнике. Если вы почувствовали, что ваше оливковое масло горчит, значит, оно окислилось и его нужно выбросить.

Масло: точка дымления

Это температура, при которой масло начинает дымиться. Когда масло дымится, оно выделяет токсичные пары и создаёт вредные свободные радикалы. Чем стабильнее масло, тем выше его точка дымления.

Точки дымления масел:

Оливковое — 160 градусов (на нём можно только запекать овощи в духовке при низких температурах).

Масло авокадо — 270 градусов (отличный выбор для любой жарки, но цена вас не обрадует).

Кокосовое масло — 177 градусов (речь идёт именно о нерафинированном).

Сливочное масло — 120 градусов (на нём жарить нельзя, можно заменить маслом гхи, это точно такое же масло, но топлёное).

Масло Гхи — 230 градусов (легко купить, не такое дорогое, как масло авокадо, подходит для любой жарки).

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.

Литература:



Подсолнечное масло // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М. : Государственное издательство торговой литературы, 1959. — Т. VII. — Стб. 167—168.

Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи (рус.) . — Издание третье, переработанное и дополненное. — Л. : Колос, 1971.

North American Crop Wild Relatives (англ.) / S. L. Greene, K. A. Williams, C. K. Khoury, M. B. Kantar, L. F. Marek. — Springer, 2019. — Vol. 2. — ISBN 978-3-319-97120-9.

Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).

