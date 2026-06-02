Дмитрий Орлов

Терпение коммунальщиков лопнуло: проверки в наиболее влажных зонах жилья стали необратимыми

Недвижимость

В июне 2026 года вступают в силу жесткие регламенты для владельцев квартир с ванными комнатами и душевыми зонами. Управляющие компании (УК) и службы ЖКХ переходят от тактики латания дыр к агрессивной профилактике. Причина — аномальный рост числа аварий в мокрых зонах, которые остаются главным генератором судебных исков между соседями. Теперь сантехникам дали карт-бланш на инспекцию частных владений без ожидания катастрофы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Проверки влажных зон: что ищут инженеры

Службы эксплуатации зданий акцентируют внимание на "точках невозврата" — местах соединений коммуникаций, запорной арматуре и герметичности стыков. Перед сезоном отпусков УК инициируют массовые обходы. Инженеры проверяют состояние стояков и целостность силиконовых швов между бортом ванны и стеной. Малейший дефект — трещина в герметике или следы коррозии на подводке — становится поводом для официального предписания.

"Мы больше не ждем, когда вода зальет нижние этажи. Если собственник игнорирует предписание об устранении течи на ранней стадии, мы фиксируем этот факт документально. Это снимает ответственность с УК при дальнейшей эксплуатации здания", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Собственник обязан не только устранить замечания, но и предоставить акты выполненных работ. В противном случае квартира попадает в "красную зону" мониторинга. Это усложняет жизнь владельцам при продаже или страховании объекта, так как информация о технических огрехах попадает в базу управляющей организации.

Фотофиксация и цифровые акты: как назначают виновных

Главное новшество июня — обязательная фотофиксация состояния сантехнических узлов во время плановых обходов. Снимки сифонов, гибких шлангов и кранов прикрепляются к электронному акту осмотра. В случае протечки эти кадры становятся ключевым доказательством в суде. Если на фото зафиксирован исправный стояк (зона ответственности УК), но гнилой шланг смесителя (зона собственника), виновник аварии определяется мгновенно.

Элемент системы Зона ответственности
Общие стояки и первые запорные краны Управляющая компания
Разводка по квартире, смесители, сифоны Собственник помещения
Герметизация стыков ванны/душа со стенами Собственник помещения

"Наличие свежего акта с фотографиями лишает жильцов возможности свалить вину на мифический гидравлический удар или дефект дома. Если протечка идет из вашего смесителя, который вы сами купили и установили, платить за ремонт соседям будете вы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.

Архитектурный надзор: санкции за перенос ванн

Инспекторы ЖКХ начали жестко пресекать "дизайнерские" изыски, связанные с переносом мокрых зон. Расширение ванной за счет жилых комнат или установка тяжелых напольных чаш без усиления перекрытий теперь выявляются на стадии осмотров. Самовольное изменение конфигурации труб канализации — прямой путь к предписанию о демонтаже и возврате помещения в исходное состояние.

"Любое движение стены или трубы должно быть в проекте. Если мы видим перенос ванны в область, где у соседа снизу находится спальня, это грубое нарушение нормативов. Такие перепланировки не просто опасны протечками, они нарушают эргономику и безопасность всего дома", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru архитектор и специалист по нормативам Анастасия Кузнецова.

Смета на приведение ванной в порядок после визита инспектора может варьироваться от 15 000 рублей за замену герметика и подводки (Эконом) до 500 000+ рублей, если потребуется демонтаж несогласованной душевой кабины и восстановление гидроизоляции (Премиум). Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от региона.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах ЖКХ

Обязан ли я пускать инспектора в ванную?

Да, для осмотра общего имущества (стояков) и оценки рисков залития. Систематический отказ может стать поводом для обращения УК в суд для принудительного доступа.

Кто платит, если лопнул гибкий шланг к смесителю?

Собственник. Всё, что находится после первого запорного крана от стояка, — зона его финансовой ответственности.

Поможет ли страховка, если не было акта осмотра?

Страховые компании все чаще требуют документы о технической исправности систем. Отсутствие акта планового осмотра от УК может стать формальным поводом для отказа в выплате при аварии.

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров, риэлтор Кирилл Фёдоров, архитектор Анастасия Кузнецова
Автор Дмитрий Орлов
Орлов Дмитрий Евгеньевич — инженер-сметчик, специалист по стоимости строительных работ и индексации цен, обозреватель Pravda.Ru.
