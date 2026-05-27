Арсений Федосеев

Гоните таких мастеров сразу: три типажа, после которых придётся переделывать всё

Недвижимость

Планируете обновить обои или починить вечно текущий кран, но от поиска отделочников и сантехников в сети уже дергается глаз? Слишком свежи в памяти истории знакомых, которым ремонт испортили, а ценник задрали втрое. Рассказываем, как вычислить горе-мастеров еще на этапе первого созвона.

Фото: unsplash.com by DANIEL BECERRA is licensed under Free to use under the Unsplash License
Три типа мастеров, которых нужно избегать

Специалисты делятся на тех, кто решает технические задачи, и тех, кто создает видимость деятельности. Чтобы обезопасить свое жилье, важно вовремя распознать классическую схему "мастера-загадки". В его объявлении красуются привлекательные цифры с пометкой "от", однако итоговая сумма в смете вырастет в разы.

"Такие предложения — маркетинговая ловушка. Любой профессионал обязан предоставить адекватную вилку затрат после базового анализа проблемы, а не прятаться за приставкой 'от'", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Еще одна категория — "мастер на все руки". Специалист, который одновременно берется за электрику, сантехнику и отделку, практически всегда проигрывает узкопрофильному профессионалу. Смешение компетенций приводит к браку, который в дальнейшем потребует дорогостоящего демонтажа. Если вам нужен качественный интерьер или сложные технические работы, всегда ищите исполнителя с узкой специализацией.

"Когда исполнитель утверждает, что разбирается во всем, это тревожный сигнал. Качественная эксплуатация жилых систем требует глубокого погружения в одну область, а не поверхностного охвата всех сфер", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений  Илья Кондратьев.

Третий тип — "теоретик-торопыга". Он не проводит диагностику, а сразу предлагает заменить оборудование целиком. Часто это связано с нежеланием вникать в суть поломки, где достаточно простой профилактики или мелкого ремонта.

Тип мастера Признаки поведения
Мастер-загадка Заниженная цена в объявлении, отказ назвать бюджет до приезда
Мастер на все руки Готовность делать всё сразу — от смены розеток до укладки плитки

"Настоящий специалист сначала ищет корень неисправности инженерных систем, а потом предлагает решение. Предложение 'сразу всё менять' без оценки состояния узла свидетельствует о низкой квалификации", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Ответы на популярные вопросы о выборе специалиста

Как отличить профессионала по объявлению?

Ориентируйтесь на конкретику: наличие портфолио с детальными фото узлов, понимание нормативов и готовность обсуждать технические нюансы до начала работ.

Стоит ли доверять рейтингам на сайтах услуг?

Рейтинги могут быть накручены. Важнее читать отзывы, описывающие процесс решения проблемы, а не просто эмоциональные оценки.

Что делать, если мастер настаивает на покупке дорогих материалов?

Требуйте обоснование сметы. Качественный мастер всегда объяснит, почему выбрана та или иная деталь, основываясь на эксплуатационных характеристиках.

Когда пора гнать мастера из дома?

Если он не использует профессиональный инструмент, не проводит дефектовку перед началом работ или проявляет агрессию при уточнении вопросов стоимости.

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев, инженер-строитель Алексей Тихонов
Автор Арсений Федосеев
Арсений Федосеев — мастер по мелкому бытовому ремонту с 18-летним стажем. Объясняет, как решать типовые поломки в квартире.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы ремонт недвижимость строительство советы экспертов
