Добавьте к своему забору до 10 процентов площади бесплатно — этот хитрый закон удивит соседа

Границы по закону: биометрия земли

Межевание превращает хаотичный кусок грунта в юридический объект с точными координатами. Геодезисты используют спутниковую аппаратуру, чтобы зафиксировать поворотные точки на карте. Результат — межевой план. Это документ, подтверждающий, где заканчиваются ваши владения и начинаются соседские.

Фото: https://unsplash.com by NAIS is licensed under Free
Геодезист

"Важно понимать, что без подтвержденных границ вы владеете только площадью, но не конкретным периметром на местности. Любое вторжение соседей за этот периметр превращается в затяжной судебный конфликт", — отметил риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Для чего нужно фиксировать контуры

Росреестр перестал регистрировать сделки с участками, у которых не установлено точное местоположение. Хотите продать землю или взять кредит? Сначала уточните границы. Иначе дистанционная сделка с недвижимостью сорвется на этапе проверки документов. Строительство капитального дома на "бесхозном" по кадастру участке также блокируется законом.

Ситуация Последствие
Продажа участка Без межевания Росреестр заблокирует переход прав
Строительство дома Невозможно получить разрешение или ввести объект

"Ошибка новичков — экономия на качественном технадзоре при первичном определении границ. В итоге через пять лет приходится заказывать повторное межевание, так как первые координаты накладываются на соседские участки", — подчеркнул инженер строительного контроля Роман Волков.

Алгоритм действий: от поиска инженера до реестра

Процедура стартует с выбора кадастрового инженера из официального реестра Росреестра. Не ищите "самых дешевых" — ищите тех, у кого ноль отказов в отчетности. В противном случае ваш фундамент и забор могут оказаться за территорией законного владения.

Специалист соберет пакет документов, проведет замеры и подготовит межевой план. Если границы примыкают к соседям, обязательно уведомите их за 30 дней. Игнорирование — ваш козырь: после отправки извещений их молчание приравнивается к согласию.

"Обязательно проверяйте наличие у кадастрового инженера членства в СРО и квалификационного аттестата. Сейчас рынок наводнен исполнителями, которые просто рисуют цифры в программе без реального выезда", — предупредила архитектор и специалист по перепланировкам Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о межевании

Нужно ли межевание, если участок поставлен на учет 20 лет назад?

Обязаловки нет, но если границы не уточнялись (нет координат поворотных точек), вы не сможете полноценно распоряжаться землей: продать, разделить или построить дом согласно новым требованиям закона.

Сколько стоит процедура в среднем?

Цена зависит от площади и сложности рельефа. В регионах стоимость начинается от 6000 рублей, в Москве — от 10 000 рублей. Итоговая смета формируется исходя из количества точек замеров.

Что делать, если сосед отказывается подписывать акт?

Если диалог зашел в тупик, вопрос решается исключительно в судебном порядке. Суд назначит новую экспертизу для определения границ.

Можно ли присоединить "лишнюю" землю бесплатно?

Закон позволяет легально прирезать до 10% муниципальной земли, если она примыкает к вашему участку и не имеет других претендентов. Это оформляется через процедуру перераспределения участков.

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, инженер строительного контроля Роман Волков, архитектор Анастасия Кузнецова
Автор Алексей Тихонов
Тихонов Алексей Дмитриевич — инженер-строитель (ПГС), специалист по качеству строительных работ и выявлению дефектов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы недвижимость
