Добавьте к своему забору до 10 процентов площади бесплатно — этот хитрый закон удивит соседа

Межевание превращает хаотичный кусок грунта в юридический объект с точными координатами. Геодезисты используют спутниковую аппаратуру, чтобы зафиксировать поворотные точки на карте. Результат — межевой план. Это документ, подтверждающий, где заканчиваются ваши владения и начинаются соседские.
"Важно понимать, что без подтвержденных границ вы владеете только площадью, но не конкретным периметром на местности. Любое вторжение соседей за этот периметр превращается в затяжной судебный конфликт", — отметил риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.
Росреестр перестал регистрировать сделки с участками, у которых не установлено точное местоположение. Хотите продать землю или взять кредит? Сначала уточните границы. Иначе дистанционная сделка с недвижимостью сорвется на этапе проверки документов. Строительство капитального дома на "бесхозном" по кадастру участке также блокируется законом.
|Ситуация
|Последствие
|Продажа участка
|Без межевания Росреестр заблокирует переход прав
|Строительство дома
|Невозможно получить разрешение или ввести объект
"Ошибка новичков — экономия на качественном технадзоре при первичном определении границ. В итоге через пять лет приходится заказывать повторное межевание, так как первые координаты накладываются на соседские участки", — подчеркнул инженер строительного контроля Роман Волков.
Процедура стартует с выбора кадастрового инженера из официального реестра Росреестра. Не ищите "самых дешевых" — ищите тех, у кого ноль отказов в отчетности. В противном случае ваш фундамент и забор могут оказаться за территорией законного владения.
Специалист соберет пакет документов, проведет замеры и подготовит межевой план. Если границы примыкают к соседям, обязательно уведомите их за 30 дней. Игнорирование — ваш козырь: после отправки извещений их молчание приравнивается к согласию.
"Обязательно проверяйте наличие у кадастрового инженера членства в СРО и квалификационного аттестата. Сейчас рынок наводнен исполнителями, которые просто рисуют цифры в программе без реального выезда", — предупредила архитектор и специалист по перепланировкам Анастасия Кузнецова.
Обязаловки нет, но если границы не уточнялись (нет координат поворотных точек), вы не сможете полноценно распоряжаться землей: продать, разделить или построить дом согласно новым требованиям закона.
Цена зависит от площади и сложности рельефа. В регионах стоимость начинается от 6000 рублей, в Москве — от 10 000 рублей. Итоговая смета формируется исходя из количества точек замеров.
Если диалог зашел в тупик, вопрос решается исключительно в судебном порядке. Суд назначит новую экспертизу для определения границ.
Закон позволяет легально прирезать до 10% муниципальной земли, если она примыкает к вашему участку и не имеет других претендентов. Это оформляется через процедуру перераспределения участков.
