Рынок недвижимости остывает: где искать самые выгодные предложения вторичного жилья сейчас

Рынок вторичного жилья в 2026 году демонстрирует признаки остывания. Аналитики "Домклик" на основе ипотечных транзакций Сбера зафиксировали устойчивое снижение стоимости "квадрата" в ряде регионов России. Кажется, эра безудержного роста цен корректируется рыночной реальностью.

География ценовой коррекции

Лидером по темпам снижения стоимости стал Архангельск, где средняя цена за метр просела на 11,9%: со 106,5 до 93,8 тысяч рублей. В Благовещенске падение составило 9,6%, достигнув порога в 161,4 тысячи рублей. Сочи, традиционно удерживавший высокие позиции, также уступил: за пять месяцев стоимость жилья сократилась на 6,9% до 236 тысяч за "квадрат".

"Мы наблюдаем закономерную реакцию покупателей на перегретые ожидания продавцов. Инвесторы начинают выходить из объектов, которые теряют ликвидность", — предположил в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Снижение цен затронуло и крупнейшие агломерации. В Новосибирске и Краснодаре квадратный метр подешевел на 1,8% и 1,4% соответственно. Стабильность пока сохраняют города вроде Смоленска и Улан-Удэ, где амплитуда ценовых колебаний не превышает 1%. Важно понимать: риски ипотечных программ и заградительная стоимость кредитов вынуждают собственников готового жилья быть гибче.

Факторы давления на рынок

Экономическая архитектура сделок меняется. Если раньше покупатель был готов переплачивать за "бетон", то сегодня он пристально оценивает качество покрытий и инженерную составляющую квартиры. Продавать недвижимость "как есть" становится сложнее.

"Коррекция цен в регионах неизбежна после периода аномального взлета. Рынок постепенно переходит от модели диктата продавца к модели диалога, где аргументом выступает состояние конструкций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru девелопер и специалист по экономике недвижимости Артём Мельников.

Город Майская цена (тыс. руб/м²) Архангельск 93,8 Благовещенск 161,4 Сочи 236,0

"Снижение стоимости часто скрывает скрытые дефекты. Покупателям следует закладывать бюджет на экспертизу, ведь ошибки при строительстве могут проявиться даже в жилом фонде", — напомнил в беседе с Pravda.Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости

Стоит ли ожидать обвала цен на вторичку во всех городах?

Рынок сегментирован. В крупных центрах снижение носит коррекционный характер, тогда как в менее ликвидных локациях цены могут стагнировать долгое время.

Почему именно в Архангельске цены упали сильнее всего?

Это связано с локальным снижением спроса и ограниченным доступом к льготным программам ипотечного кредитования в текущем году.

Является ли снижение цены сигналом для покупки?

Снижение — это повод для торга. Покупатель получает возможность требовать дисконт за недостатки объекта или устаревшую отделку.

Как влияют расходы на ипотеку на стоимость вторичного жилья?

Высокие ставки делают ежемесячный платеж неподъемным для большинства, поэтому продавцы вынуждены снижать цену, чтобы повысить привлекательность актива.

