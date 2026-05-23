Жалюзи, шаттерсы и смарт-стекло: чем заменить шторы и забыть про пыль навсегда дома

Интерьерная мода 2024-2026 годов окончательно развернулась в сторону функциональной эстетики. Пышные драпировки и многослойный тюль сдают позиции, уступая место жестким конструкциям, которые не собирают пыль и меняют геометрию пространства. Окно перестает быть просто источником света, превращаясь в технологичный инструмент управления приватностью и микроклиматом.
Внутренние ставни, или шаттерсы, — это жесткий каркас с подвижными ламелями. Они создают ритмичный рисунок теней, который меняется в течение дня. В отличие от портьер, шаттерсы не поглощают объем, а структурируют его. Это решение идеально подходит для формирования современного интерьера 2026 года, где ценится чистота линий.
"Шаттерсы — это не просто альтернатива шторам, а полноценный архитектурный элемент. Они добавляют интерьеру графичности, создают игру света и могут стать акцентом в пространстве", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.
Такие конструкции эффективно работают на защиту от жары в квартире, так как дерево или качественный композит обладают низкой теплопроводностью. Регулируя наклон планок, можно полностью отсечь прямые солнечные лучи, сохранив при этом естественную вентиляцию помещения.
Офисный пластик ушел в прошлое. Современные жалюзи — это широкие ламели из дуба или бамбука. Они наполняют комнату "теплым" светом и идеально дополняют дизайн спальни в стиле минимализм. Главный плюс здесь — легкость уборки. Достаточно пройтись влажной салфеткой, исключая бесконечные циклы стирки и глажки тяжелого текстиля.
"Жалюзи — одно из самых универсальных и эргономичных решений. Они занимают минимум места и при этом позволяют тонко настраивать световой поток", — объяснила в интервью Pravda.Ru планировщик интерьеров Анна Карпова.
Для тех, кому нужна полная темнота, разработаны системы блэкаут с направляющими. Они плотно прилегают к раме, исключая боковые просветы. Это критично для жителей мегаполисов, страдающих от светового загрязнения и неоновых вывесок, мешающих здоровому сну.
Японские панели напоминают раздвижные дверцы шкафов-купе. Это ровные полотна ткани или джута, закрепленные на многорядном карнизе. Они позволяют зонировать пространство, превращая окно в часть стены.
Если же хочется полного отсутствия видимых конструкций, на помощь приходит смарт-стекло. При нажатии кнопки оно превращается из прозрачного в матовое, обеспечивая моментальную приватность.
"Японские панели — про спокойствие и ритм. Они идеально подходят для интерьеров, где важна геометрия и визуальная дисциплина", — отметила декоратор интерьеров Полина Савельева.
Многие владельцы квартир с панорамным остеклением часто задаются вопросом, как сделать комнату светлее, не жертвуя уединением. Использование светлых рулонных штор "день-ночь" или смарт-пленки решает эту дилемму, не перегружая проемы лишними деталями.
При этом классические советы о том, как укоротить шторы дома, теряют актуальность — все современные системы изготавливаются строго под размер оконного проема.
|Тип решения
|Ценовая категория (РФ)
|Рулонные шторы (стандарт)
|Эконом (от 1 500 руб. за окно)
|Деревянные жалюзи
|Средний (от 8 000 руб. за кв. м)
|Шаттерсы (дерево)
|Премиум (от 25 000 руб. за кв. м)
|Смарт-стекло
|Премиум (от 40 000 руб. за кв. м)
Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от производителя и сложности монтажа.
Полноценно — только кассетные рулонные шторы. Модели с ламелями всегда оставляют микропросветы, что критично для полной темноты.
Нет, они требуют лишь периодического удаления пыли сухой щеткой или пылесосом. В отличие от текстиля, они не впитывают запахи кухни.
Да, существует вариант самоклеящейся смарт-пленки, которая подключается к контроллеру. Это дешевле, чем замена стеклопакетов.
