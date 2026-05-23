Жалюзи, шаттерсы и смарт-стекло: чем заменить шторы и забыть про пыль навсегда дома

Интерьерная мода 2024-2026 годов окончательно развернулась в сторону функциональной эстетики. Пышные драпировки и многослойный тюль сдают позиции, уступая место жестким конструкциям, которые не собирают пыль и меняют геометрию пространства. Окно перестает быть просто источником света, превращаясь в технологичный инструмент управления приватностью и микроклиматом.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябов is licensed under publiс domain
Шаттерсы: архитектурная графика вместо ткани

Внутренние ставни, или шаттерсы, — это жесткий каркас с подвижными ламелями. Они создают ритмичный рисунок теней, который меняется в течение дня. В отличие от портьер, шаттерсы не поглощают объем, а структурируют его. Это решение идеально подходит для формирования современного интерьера 2026 года, где ценится чистота линий.

"Шаттерсы — это не просто альтернатива шторам, а полноценный архитектурный элемент. Они добавляют интерьеру графичности, создают игру света и могут стать акцентом в пространстве", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Такие конструкции эффективно работают на защиту от жары в квартире, так как дерево или качественный композит обладают низкой теплопроводностью. Регулируя наклон планок, можно полностью отсечь прямые солнечные лучи, сохранив при этом естественную вентиляцию помещения.

Деревянные жалюзи и роллеты: новый минимализм

Офисный пластик ушел в прошлое. Современные жалюзи — это широкие ламели из дуба или бамбука. Они наполняют комнату "теплым" светом и идеально дополняют дизайн спальни в стиле минимализм. Главный плюс здесь — легкость уборки. Достаточно пройтись влажной салфеткой, исключая бесконечные циклы стирки и глажки тяжелого текстиля.

"Жалюзи — одно из самых универсальных и эргономичных решений. Они занимают минимум места и при этом позволяют тонко настраивать световой поток", — объяснила в интервью Pravda.Ru планировщик интерьеров Анна Карпова.

Для тех, кому нужна полная темнота, разработаны системы блэкаут с направляющими. Они плотно прилегают к раме, исключая боковые просветы. Это критично для жителей мегаполисов, страдающих от светового загрязнения и неоновых вывесок, мешающих здоровому сну.

Смарт-стекло и японские панели

Японские панели напоминают раздвижные дверцы шкафов-купе. Это ровные полотна ткани или джута, закрепленные на многорядном карнизе. Они позволяют зонировать пространство, превращая окно в часть стены.

Если же хочется полного отсутствия видимых конструкций, на помощь приходит смарт-стекло. При нажатии кнопки оно превращается из прозрачного в матовое, обеспечивая моментальную приватность.

"Японские панели — про спокойствие и ритм. Они идеально подходят для интерьеров, где важна геометрия и визуальная дисциплина", — отметила декоратор интерьеров Полина Савельева.

Многие владельцы квартир с панорамным остеклением часто задаются вопросом, как сделать комнату светлее, не жертвуя уединением. Использование светлых рулонных штор "день-ночь" или смарт-пленки решает эту дилемму, не перегружая проемы лишними деталями.

При этом классические советы о том, как укоротить шторы дома, теряют актуальность — все современные системы изготавливаются строго под размер оконного проема.

Сравнение стоимости решений

Тип решения Ценовая категория (РФ)
Рулонные шторы (стандарт) Эконом (от 1 500 руб. за окно)
Деревянные жалюзи Средний (от 8 000 руб. за кв. м)
Шаттерсы (дерево) Премиум (от 25 000 руб. за кв. м)
Смарт-стекло Премиум (от 40 000 руб. за кв. м)

Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от производителя и сложности монтажа.

Ответы на популярные вопросы

Заменяют ли жалюзи шторы блэкаут?

Полноценно — только кассетные рулонные шторы. Модели с ламелями всегда оставляют микропросветы, что критично для полной темноты.

Сложно ли ухаживать за шаттерсами?

Нет, они требуют лишь периодического удаления пыли сухой щеткой или пылесосом. В отличие от текстиля, они не впитывают запахи кухни.

Можно ли установить смарт-пленку на готовое окно?

Да, существует вариант самоклеящейся смарт-пленки, которая подключается к контроллеру. Это дешевле, чем замена стеклопакетов.

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, планировщик интерьеров Анна Карпова, декоратор интерьеров Полина Савельева
Автор Алёна Тихонова
Алёна Тихонова — специалист по профессиональной уборке с 14-летним стажем. Разбирает стандарты клининга и бытовую химию.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
интерьер
