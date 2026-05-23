Романтика против логистики: почему, мечтая о загородной недвижимости, россияне селятся в многоэтажках

Россияне все чаще смотрят в сторону загородной жизни, но в финале сделки выбирают предсказуемый комфорт городских кварталов. Мечта о просторе уступает место близости к кофейням и школам. Исследование "Сбер2В Аналитики" вскрыло этот парадокс, поставив перед девелоперами сложную задачу — внедрить инфраструктуру мегаполиса в природный ландшафт.

Спальный район, вид из окна

Между мечтой и реальностью

Более половины россиян планируют смену жилья в najbliжашие три года. При этом 67% респондентов кивают в сторону загородных домов. Звучит как триумф децентрализации. Однако цифры холодны: в спальных районах оседают 40% покупателей, в то время как загородные проекты забирают лишь около 32% спроса.

"Инвесторы часто переоценивают тягу к уединению, забывая, что повседневная рутина диктует свои условия. Покупатель не хочет вставать в пять утра ради логистического квеста до офиса или школы. Предсказуемость инфраструктуры перевешивает романтику рассветов на террасе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Что определяет выбор дома

Цена остается якорем для 54% опрошенных. Транспортная доступность и близость сервисов следуют вплотную — 51% и 45% соответственно. Люди готовы переплачивать за комфорт, но ищут баланс между стоимостью и наполнением. Экология входит в топ приоритетов, когда базовые потребности закрыты.

Критерий выбора Значимость для покупателя Качество строительства 61% Стоимость объекта 60% Репутация застройщика 42%

"Приемка любой недвижимости — это тонкий процесс, где даже незначительные, на первый взгляд, трещины или проблемы с инженерией могут превратить жизнь в бесконечный ремонт. Застройщики должны понимать, что сегодня покупатель требует гарантий качества, подтвержденных экспертизой до подписания акта приема-передачи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.

Страх перед ошибкой

Требования к качеству жилья за три года выросли у 75% покупателей. Главным триггером тревоги остается встреча с недобросовестным девелопером (62%). Юридическая чистота сделки и надежность компании вышли на первый план, вытеснив импульсивные решения. Большая часть россиян (59%) по-прежнему предпочитает вторичный рынок, где результат осязаем и предсказуем.

"Покупатели стали осмотрительнее в вопросах оформления и обременений. Риск столкнуться с долгами бывшего собственника или скрытыми дефектами принуждает людей обращаться к экспертам еще на стадии выбора объекта, чтобы минимизировать стресс и финансовые потери", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости

Почему загородный дом часто остается только мечтой?

Отсутствие развитой инфраструктуры — школ, поликлиник и скоростного транспорта — делает жизнь за городом логистически сложной для работающих семей.

Какие факторы больше всего влияют на выбор застройщика?

На первом месте качество возведения зданий (61%), далее идут цена объекта и имидж девелоперской компании на рынке.

Чего больше всего боятся современные покупатели жилья?

Главный страх — столкнуться с недобросовестным застройщиком, который нарушит сроки или сэкономит на материалах.

Какая недвижимость пользуется наибольшим спросом?

Почти 59% россиян выбирают жилье на вторичном рынке из-за возможности оценить состояние объекта до совершения сделки.

