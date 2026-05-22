Съемная квартира как инвестиция в чужой карман: что происходит с ценами на квартиры этим летом

Рынок аренды в России входит в стадию "перегрева", превращая каждую свободную однушку в объект жесткой борьбы. В июне средние ставки поднимутся еще на 1-1,5%. Июньский зной на рынке жилья — это не только сезонный фактор, но и прямое следствие заградительных ставок по ипотеке. Пока покупка своего угла обходится в 20% годовых, аренда остается единственным спасательным кругом для миллионов россиян.

Фото: Pravda.ru by Роман Зайцев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей при аренде квартиры

Драйверы роста: почему жилье дорожает

Главный тормоз рынка купли-продажи — недоступный кредит. Потенциальные новоселы, накопившие на первоначальный взнос, ставят мечты на паузу. Они остаются в съемных квартирах, создавая дефицит предложения. Спрос давит на цену, а арендаторы вынуждены конкурировать кошельками за право занять ликвидную студию или компактную квартиру в спальном районе.

"Рынок недвижимости сейчас напоминает плотину: спрос на покупку заблокирован высокими ставками, и эта масса людей переливается в сегмент аренды. Мы видим, как россияне отказываются от покупки жилья, что неизбежно толкает арендные ставки вверх", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Инфляция в стенах: расходы арендодателей

Собственники жилья тоже находятся под давлением. Обслуживание недвижимости за год подорожало на 15-20%. Мебель, бытовая техника и услуги мастеров по ремонту съедают чистую прибыль от сдачи. Чтобы не работать в убыток, владельцы перекладывают возросшие издержки на плечи съемщиков, корректируя ценники в объявлениях в сторону повышения.

Причина роста Влияние на бюджет арендатора Дорогая ипотека Экстремально высокая конкуренция за лоты Рост цен на сервис Увеличение ставки на 1,5% ежемесячно

Важно учитывать и косвенные траты. Например, если в квартире прописан один человек, а фактически проживают трое, это провоцирует скрытый перерасход воды и рост ОДН. Собственники все чаще закладывают эти риски в фиксированную стоимость аренды, страхуясь от коммунальных разрывов.

"Стоимость владения квартирой выросла. Цены на смесители, запчасти для техники и даже банальные расходники для отделки подскочили. В июне владельцы будут активно "индексировать" свои ожидания по доходности", — подчеркнул специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Миграционный пресс мегаполисов

Лето — время трудовой миграции. В Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники устремляются потоки специалистов из регионов. Конкуренция за квадратные метры достигает пика. "В июне ставки по аренде прибавят еще примерно 1-1,5%. Желающих становится все больше, а свободных вариантов на всех не хватает", — констатировал бизнес-аналитик Александр Высоких.

Ответы на популярные вопросы об аренде

Стоит ли ждать снижения цен к июлю?

Нет, лето — период высокой деловой активности и подготовки к учебному сезону. Спрос будет только расти.

Почему ипотека влияет на стоимость съема?

При высоких ставках люди отказываются от покупки, оставаясь в съемных квартирах. Дефицит предложения толкает цены вверх.

На сколько подорожало обслуживание квартир?

Материалы и услуги мастеров выросли в цене на 15-20% за последний год.

В каких городах самый высокий рост ставок?

Традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и крупные промышленные центры, куда едут на заработки.

Читайте также