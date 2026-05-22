Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нина Захарова

Даже самые лучшие хозяйки забывают о них: какие неожиданные предметы в вашей квартире грязнее унитаза

Недвижимость

Чистота в доме — это не только глянцевые поверхности и отсутствие пыли на полках. Часто именно зоны, с которыми мы контактируем неосознанно, становятся колониями бактерий. Опасность кроется в местах, которые остаются вне поля зрения большинства хозяек.

Выключатель
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Выключатель

Скрытые очаги биологического загрязнения

Дверные ручки, особенно на входе, концентрируют максимум патогенов. Мы касаемся их сразу после улицы, перенося на фурнитуру всё, что собрали в транспорте или общественных местах. Аналогичная ситуация в санузлах: здесь риск передачи инфекции возрастает кратно.

Выключатели света — еще один недооцененный объект. Механический контакт происходит десятки раз за сутки. Регулярная очистка выключателей спиртовыми салфетками должна стать такой же привычкой, как мытье рук.

Кухонные принадлежности требуют особого внимания. Губки, щетки для раковин и салфетки — лидеры по уровню бактериальной обсемененности. Без своевременной дезинфекции и замены они превращаются в рассадники микроорганизмов.

Рабочая зона кухни и сливное отверстие раковины создают идеальную питательную среду для патогенов. Жир, остатки пищи и влага способствуют размножению микробов, которые впоследствии распределяются по воздуху и поверхностям. Стоит помнить, что устранение неприятных запахов — это лишь первый шаг, за которым должна следовать глубокая гигиеническая обработка всего узла.

"Мы привыкли концентрироваться на полах, забывая, что основной вектор заражения — это контактные поверхности. Мобильные телефоны сегодня являются, по сути, продолжением наших рук, но их гигиена в большинстве случаев приносится в жертву функциональности", — отметила специалист по организации пространства Марина Киселёва.

Мобильные устройства и пульты дистанционного управления собирают весь спектр бактерий. Мы берем их в туалет, а затем кладем на обеденный стол. Регулярная антисептическая обработка гаджетов — критически важная мера безопасности.

Зона риска Частота гигиенической обработки
Входные дверные ручки Ежедневно
Смартфоны 2-3 раза в день
Кухонные губки Замена каждые 3-4 дня

"Систематическое пренебрежение регулярной очисткой труднодоступных узлов приводит к формированию биопленок, которые крайне сложно удалить бытовыми средствами без специальной химии. Гигиена жилого пространства — это дисциплина, а не разовая акция", — предупредил специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы о чистоте

Почему губки для посуды опаснее унитаза?

Губка обладает пористой структурой, удерживающей влагу и органические частицы, что создает условия для размножения бактерий даже при минимальном использовании.

Как часто нужно дезинфицировать выключатели?

Оптимально проводить протирку контактных поверхностей не реже одного раза в два дня с использованием дезинфицирующих салфеток.

Вредит ли частая обработка спиртом экранам смартфонов?

Современные экраны имеют олеофобное покрытие, которое может разрушаться от слишком агрессивных составов, поэтому используйте специальные средства для электроники без абразивов.

Нужно ли мыть сливное отверстие внутри?

Да, именно в изгибах труб скапливаются органические отложения, провоцирующие развитие гнилостных процессов в помещении.

"Ошибка многих владельцев — попытка скрыть эстетические огрехи за счет декора, не устраняя первичные источники загрязнений. Важно понимать, как техническое проектирование инженерных узлов влияет на скорость накопления грязи в труднодоступных местах", — резюмировала клинер Алёна Тихонова.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по организации пространства Марина Киселёва, специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев, клинер Алёна Тихонова

Автор Нина Захарова
Нина Захарова — профессиональная домработница с 15-летним стажем. Объясняет стандарты ухода за домом и бытовыми поверхностями.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы уборка
Новости Все >
Золотое дно или финансовая ловушка: почему сдача квартиры перестала кормить владельцев
Россиянка купила дворец за 90 рублей
Зимний удар по лету: Бурятия борется с паводком и снежными заносами
Провал системы правосудия: в Теннесси больше часа не могли попасть в вены осуждённого
Высокий ЭКГ-рейтинг: Тамбовская область трансформирует бизнес-поддержку
Ягодный сезон задерживается: когда клубника станет дешевле?
Золотой аттестат: организация прощания со школой резко подорожала
Ловушка раскаленного воздуха: на столичный регион надвигаются смерчи
Опасные излишки: почему за ведро картофеля можно получить административный протокол
Праворульный статус под прицелом: зачем чиновникам переучивать полстраны
Сейчас читают
Ваш полив кормит слизней: 3 копеечных приема, после которых вредители уйдут с участка
Садоводство, цветоводство
Ваш полив кормит слизней: 3 копеечных приема, после которых вредители уйдут с участка
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Этот дачный миф стоит вам половины урожая: 10 растений, которые боятся золы как огня
Садоводство, цветоводство
Этот дачный миф стоит вам половины урожая: 10 растений, которые боятся золы как огня
Популярное
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка

Устранение агрессивного сорняка не всегда требует постоянной прополки или покупки дорогостоящих препаратов из специализированных магазинов.

Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
Провал системы правосудия: в Теннесси больше часа не могли попасть в вены осуждённого
Прощайте, тяжёлые чемоданы: почему утюг и чашку с ложкой опытные туристы оставляют дома
Больше не "дача у бабушки": как элегантно вписать русский орнамент в современный интерьер
Тюльпаны отцвели, но настоящий уход только начинается: 1 секрет для гигантских бутонов
Высокий ЭКГ-рейтинг: Тамбовская область трансформирует бизнес-поддержку
Ягодный сезон задерживается: когда клубника станет дешевле?
Золотой аттестат: организация прощания со школой резко подорожала
Зарплатная гонка века: узнайте, кто из специалистов сорвёт куш в условиях жесткого дефицита кадров
Ловушка раскаленного воздуха: на столичный регион надвигаются смерчи
Испания на вашей кухне: как обычный картофель превратить в изысканный деликатес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.