Старая мебель против строительных мешков: инструкция, куда нести мусор после ремонта

Ваш старый диван, переживший три переезда и атаку кота, — это мебель. А разбитая перегородка между кухней и гостиной — это строительный мусор. Разница между ними для вашего кошелька колоссальна. Если первый уедет на свалку бесплатно, то за второй придется заплатить из своего кармана, иначе штраф превратит экономию на ремонте в убыток.

Мусорные контейнеры

Диванная философия: что такое КГО

Крупногабаритные отходы (КГО) — это предметы, которые физически не влезают в стандартный бак, но являются частью обычного быта. К ним относятся шкафы, столы, кресла и даже старые велосипеды. По закону их вывоз уже оплачен вами в ежемесячной квитанции в строке "Обращение с ТКО".

Важно помнить, что даже для старого шкафа существуют правила. Его нельзя просто "бросить у подъезда". Существует специальная площадка для КГО — бетонный карман или огражденная зона. Если ее нет, предметы оставляют рядом с контейнерами, но не внутри них. В противном случае пресс мусоровоза может выйти из строя, что приведет к задержке вывоза мусора во всем квартале.

"Многие жильцы ошибочно полагают, что любые крупные предметы у контейнера — это забота УК. Если вы выставили старую стиральную машину, она КГО. Но если вы вынесли мешки с цементной пылью, это нарушение. Наша задача — следить за графиком вывоза, но мы не обязаны убирать плоды чьей-то перепланировки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

Бетонные джунгли: за что платит собственник

Строительный мусор — это отходы капительного ремонта. Кирпичи, обломки плит, куски арматуры, оконные рамы, дверные блоки и старый линолеум. Эти материалы не относятся к коммунальным отходам. Регоператор не имеет права утилизировать их по общему тарифу. Это промышленные отходы, требующие особого полигона.

Тип отходов Кто за это платит Крупногабаритная мебель и сантехника Уже включено в тариф ЖКХ Битый бетон, кирпич, строительные смеси Собственник (отдельный договор)

Для законной утилизации обломков стен необходимо нанять частную компанию, имеющую лицензию на перевозку таких грузов. Нередко владельцы квартир пытаются схитрить, подмешивая битый кирпич под обои в обычные мешки. Однако технический надзор легко вычисляет нарушителей по записям с камер наблюдения или перевесу контейнера, что ведет к судебным искам со стороны УК.

"Когда проводится капитальное обновление квартиры, инженерные системы и конструктив требуют особого внимания. Часто владельцы забывают, что строительный мусор загромождает пути эвакуации, если его просто вынести в коридор. Затраты на его вывоз — это такая же обязательная часть сметы, как покупка материалов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Как не получить штраф у мусорного бака

Сценарий прост: вы закончили отделку стен и потолка, гора мусора растет. Оставить ее во дворе — значит нарваться на административный штраф. В среднем по России санкции для физических лиц составляют от 2 до 3 тысяч рублей, но при повторном нарушении или создании стихийной свалки сумма растет. Главная опасность не в самом штрафе, а в риске повреждения общедомового имущества твердыми частями бетона.

Если вы заказываете спецмашину, убедитесь, что у компании есть договор с лицензированным полигоном. В противном случае ваш мусор может оказаться в ближайшем лесу, а след из чеков и старых газет приведет экологов к вашей двери. Помните, что чистота начинается не с клининга, а с грамотных инженерных решений на старте работ.

Ответы на популярные вопросы о вывозе мусора

Можно ли выносить старую раковину на площадку для крупногабарита?

Да. Сантехника (унитазы, раковины, ванны) относится к КГО, если это замена в рамках текущего бытового износа, а не результат демонтажа всех стен в квартире.

Куда девать старые покрышки при расчистке кладовки?

Автомобильные шины категорически запрещено выбрасывать в любые контейнеры. Это опасный отход 4 класса. Их нужно сдавать в специализированные пункты приема или на шиномонтаж.

Нужно ли разбирать шкаф перед тем, как вынести его к бакам?

Рекомендуется. В разобранном виде мебель занимает меньше места, что упрощает работу сотрудникам мусороуборочной компании и позволяет вместить больше отходов на площадку.

Обязана ли УК вывозить мусор после очистки подвала от хлама жильцов?

Если работы инициированы управляющей компанией в рамках обслуживания дома, то вывоз организуют они. Если вы очищаете свою личную кладовую в подвале — это ваша ответственность.

