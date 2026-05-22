Ваш старый диван, переживший три переезда и атаку кота, — это мебель. А разбитая перегородка между кухней и гостиной — это строительный мусор. Разница между ними для вашего кошелька колоссальна. Если первый уедет на свалку бесплатно, то за второй придется заплатить из своего кармана, иначе штраф превратит экономию на ремонте в убыток.
Крупногабаритные отходы (КГО) — это предметы, которые физически не влезают в стандартный бак, но являются частью обычного быта. К ним относятся шкафы, столы, кресла и даже старые велосипеды. По закону их вывоз уже оплачен вами в ежемесячной квитанции в строке "Обращение с ТКО".
Важно помнить, что даже для старого шкафа существуют правила. Его нельзя просто "бросить у подъезда". Существует специальная площадка для КГО — бетонный карман или огражденная зона. Если ее нет, предметы оставляют рядом с контейнерами, но не внутри них. В противном случае пресс мусоровоза может выйти из строя, что приведет к задержке вывоза мусора во всем квартале.
"Многие жильцы ошибочно полагают, что любые крупные предметы у контейнера — это забота УК. Если вы выставили старую стиральную машину, она КГО. Но если вы вынесли мешки с цементной пылью, это нарушение. Наша задача — следить за графиком вывоза, но мы не обязаны убирать плоды чьей-то перепланировки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.
Строительный мусор — это отходы капительного ремонта. Кирпичи, обломки плит, куски арматуры, оконные рамы, дверные блоки и старый линолеум. Эти материалы не относятся к коммунальным отходам. Регоператор не имеет права утилизировать их по общему тарифу. Это промышленные отходы, требующие особого полигона.
|Тип отходов
|Кто за это платит
|Крупногабаритная мебель и сантехника
|Уже включено в тариф ЖКХ
|Битый бетон, кирпич, строительные смеси
|Собственник (отдельный договор)
Для законной утилизации обломков стен необходимо нанять частную компанию, имеющую лицензию на перевозку таких грузов. Нередко владельцы квартир пытаются схитрить, подмешивая битый кирпич под обои в обычные мешки. Однако технический надзор легко вычисляет нарушителей по записям с камер наблюдения или перевесу контейнера, что ведет к судебным искам со стороны УК.
"Когда проводится капитальное обновление квартиры, инженерные системы и конструктив требуют особого внимания. Часто владельцы забывают, что строительный мусор загромождает пути эвакуации, если его просто вынести в коридор. Затраты на его вывоз — это такая же обязательная часть сметы, как покупка материалов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.
Сценарий прост: вы закончили отделку стен и потолка, гора мусора растет. Оставить ее во дворе — значит нарваться на административный штраф. В среднем по России санкции для физических лиц составляют от 2 до 3 тысяч рублей, но при повторном нарушении или создании стихийной свалки сумма растет. Главная опасность не в самом штрафе, а в риске повреждения общедомового имущества твердыми частями бетона.
Если вы заказываете спецмашину, убедитесь, что у компании есть договор с лицензированным полигоном. В противном случае ваш мусор может оказаться в ближайшем лесу, а след из чеков и старых газет приведет экологов к вашей двери. Помните, что чистота начинается не с клининга, а с грамотных инженерных решений на старте работ.
Да. Сантехника (унитазы, раковины, ванны) относится к КГО, если это замена в рамках текущего бытового износа, а не результат демонтажа всех стен в квартире.
Автомобильные шины категорически запрещено выбрасывать в любые контейнеры. Это опасный отход 4 класса. Их нужно сдавать в специализированные пункты приема или на шиномонтаж.
Рекомендуется. В разобранном виде мебель занимает меньше места, что упрощает работу сотрудникам мусороуборочной компании и позволяет вместить больше отходов на площадку.
Если работы инициированы управляющей компанией в рамках обслуживания дома, то вывоз организуют они. Если вы очищаете свою личную кладовую в подвале — это ваша ответственность.
Дискуссии вокруг статуса России в главной международной организации выходят на новый уровень, поднимая вопросы о рисках фундаментальной глобальной перестройки.