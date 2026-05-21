Квадратный метр на вес золота: "индекс миллиона" показал, что происходит с элитной недвижимостью в Москве

Рынок премиального жилья в столице стремительно меняет свою математику. За год покупательская способность владельцев крупного капитала сократилась, а привычные квадратные метры в исторических локациях превратились в дефицитный товар. Понять, куда движется этот сегмент, позволяет обновленный "индекс миллиона".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пентхаус с террасой в Москве

Динамика цен и сжатие метража

В первом квартале 2026 года сто миллионов рублей стали обеспечивать в среднем 44 квадратных метра жилья премиум-класса. Это на 9% меньше показателя годичной давности. Психологический барьер в миллион рублей за квадрат был преодолен рынком в 2021 году, а уже к началу 2025-го средние цены пробили отметку в 2 млн рублей. Сегодня средневзвешенная стоимость кв. м тяготеет к 2,3 млн рублей.

"Инвесторы и покупатели премиальных метров вынуждены адаптироваться под рост цен, так как эксклюзивные локации физически ограничены в предложении новых объектов", — констатировал в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Где дешевле всего жить в элите

Географический разрыв между районами становится все более заметным. Остоженка и Пречистенка удерживают статус самых дорогих локаций: здесь за сто миллионов можно позволить себе лишь 21 кв. м. Патриаршие пруды немногим доступнее — там бюджет покупки ограничен 25 квадратами. При этом наблюдаются локальные аномалии: в Чистых прудах "индекс миллиона" совершил скачок до 41 кв. м, а Хамовники демонстрируют относительную стабильность.

Локация Квадратные метры за 100 млн Остоженка / Пречистенка 21 кв. м Патриаршие пруды 25 кв. м Донской район 87 кв. м

Наибольшие перемены затронули Таганский район. Там индекс просел на 27%, остановившись на отметке 50 кв. м из-за выхода на рынок принципиально более дорогостоящих проектов. На другом полюсе Донской район — самый доступный вариант с показателем 87 кв. м.

"При выборе жилья премиум-класса критически важно проводить юридическую проверку объекта, чтобы цена квадратного метра не стала единственным критерием принятия решения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Мнение экспертов о рынке

Рост цен в элитном сегменте провоцирует пересмотр стратегий накопления. Сегодняшние покупатели ориентируются не только на престиж адреса (вроде Остоженки), но и на ликвидность квадратных метров в долгосрочной перспективе, учитывая дефицит участков под застройку.

"Снижение индекса — это прямое следствие исчерпания пятен под застройку, когда цена диктуется дефицитом, а не рыночной логикой спроса", — отметил в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости

Почему элитное жилье дорожает быстрее, чем рынок масс-маркета?

Стоимость элитной недвижимости напрямую завязана на ограниченности предложения в "золотых" локациях и высокой себестоимости отделочных материалов импортного производства.

Есть ли смысл ждать падения цен в премиум-сегменте?

Данная категория недвижимости крайне устойчива к колебаниям ставок, так как ориентирована на покупателей с собственным капиталом, а не на заемные ипотечные средства.

Что выгоднее: покупать квартиру сейчас или ждать выхода новых проектов?

Новые проекты часто стартуют по завышенным ценам, поэтому покупка на этапе сложившегося предложения в проверенных домах нередко оказывается более надежной инвестицией.

Как рассчитывается "индекс миллиона"?

Это аналитический показатель, который демонстрирует покупательную способность фиксированного бюджета (100 млн рублей) в условиях меняющейся средневзвешенной цены за квадратный метр в конкретном районе.

Читайте также