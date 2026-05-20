Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Киселёва

Можно ли стирать вашу подушку? 3 правила, чтобы она не превратилась в ком

Недвижимость

Ложитесь на любимую подушку, а от неё неуловимо пахнет явно не альпийской свежестью? Наволочки меняете постоянно, а ощущение "несвежести" и забитости пылью никуда не девается.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Самое логичное — закинуть подушку в стиральную машину. Но стоп! Неверный режим — и вместо пушистого облака вы достанете из барабана жесткий, сбившийся ком, который останется только выбросить. Без паники: разбираемся, как безопасно отстирать любую подушку и вернуть ей идеальную чистоту без деформации.

Типы наполнителей и их совместимость

Синтетические волокна вроде холлофайбера или экофайбера обладают высокой эластичностью. Они легко переносят контакт с водой и механическое воздействие барабана. Полиэфирные нити быстро отдают влагу, что упрощает процесс восстановления объема после высыхания. Такие изделия считаются наиболее практичными для регулярного гигиенического обслуживания.

"Сложные синтетические утеплители боятся высоких температур. Перегрев воды разрушает структуру волокон, лишая их упругости", — в беседе с Pravda. Ru. объяснила домработница Нина Захарова.

Натуральные материалы требуют принципиально иного подхода. Пух и перо гигроскопичны, они впитывают воду глубоко в структуру стержня. Если не обеспечить мгновенное удаление влаги, начинается процесс гниения органики. Латекс и мемори-пена вовсе не подлежат стирке, так как вода разрушает пористые мембраны, отвечающие за поддержку головы.

Механика безопасной стирки

Использование жидких гелей вместо порошков критично для объемных вещей. Частицы сухого порошка застревают в плотном наполнителе и плохо вымываются даже при многократном полоскании. Остатки химии внутри подушки провоцируют раздражение дыхательных путей и кожи лица. Процесс должен проходить при температуре не выше 40 градусов.

Тип наполнителя Рекомендуемый способ очистки
Холлофайбер Машинная стирка при 40°C, деликатный режим
Пух и перо Химчистка или ручная стирка в сетчатых мешках
Memory Foam Сухая чистка, стирка только съемного чехла
Бамбук Бережный цикл без интенсивного отжима

Важно учитывать загрузку барабана. Подушка при намокании тяжелеет в несколько раз, создавая дисбаланс. Для компенсации нагрузки рекомендуется класть в машину сразу две подушки или добавлять текстильные изделия. Это помогает сохранить объем изделия и защитить подшипники стиральной машины от преждевременного износа.

Технология сушки без деформации

Горизонтальное положение — единственный способ избежать смещения наполнителя вниз под тяжестью воды. Подушку укладывают на сушилку в проветриваемом помещении. Использование радиаторов отопления запрещено. Прямой нагрев делает натуральное перо ломким, а синтетику заставляет плавиться на молекулярном уровне.

Каждые два часа изделие необходимо интенсивно взбивать вручную. Это разбивает образующиеся комки и открывает доступ воздуха к сердцевине. Если пренебречь этим этапом, внутри останется "холодная зона" влажности. Именно она становится источником неприятного затхлого запаха, который невозможно вывести без повторной обработки.

"Желтые пятна на чистой подушке — явный маркер того, что вы переборщили с моющим средством или запустили слишком короткий цикл полоскания", — подчеркнула клинер Алёна Тихонова.

Для предотвращения образования пятен полезно использовать свойства лимонной кислоты при финальном полоскании. Она нейтрализует щелочную среду и смягчает волокна. Это особенно актуально для регионов с жесткой водопроводной водой, где минеральный налет делает ткань грубой и неприятной на ощупь.

Ответы на популярные вопросы

Как часто нужно стирать подушки?

Оптимальный интервал для синтетических моделей составляет один раз в три месяца. Пуховые изделия лучше подвергать профессиональной чистке раз в полгода. При наличии гипергидроза или аллергии частоту стоит увеличить.

Можно ли использовать кондиционер для белья?

Не рекомендуется. Пленка, которую создает кондиционер, склеивает тонкие ворсинки наполнителя. Это ведет к потере воздухопроницаемости и упругости. Лучше добавить уксусный раствор для мягкости.

Что делать, если пух внутри сбился в плотные шары?

Положите подушку в барабан с двумя теннисными мячиками и запустите режим сушки или отжима на низких оборотах. Мячи механически разобьют комки. Если это не помогло, наполнитель исчерпал свой ресурс эксплуатации.

Читайте также

Экспертная проверка: клинер Алёна Тихонова, домработница Нина Захарова.
Автор Марина Киселёва
Марина Киселёва — специалист по организации пространства с 14-летним стажем. Помогает наводить порядок в кухнях и кладовках.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом советы уборка лайфхаки квартира
Новости Все >
Минобороны получило право защищать россиян за рубежом
Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни
Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу
Нападения подростков в школах не возникают внезапно: спусковой крючок часто находится дома
Рынок труда под контролем: что изменится для мигрантов после новых мер?
В Южной Корее назревает катастрофа: что будет с мировой электроникой?
Напиток со вкусом грусти: эта привычка незаметно крадет фигуру и хорошее настроение
Руки тянутся к чипсам у монитора? Способ преодолеть взбесившийся аппетит
Нейросети рвутся в школы: дети уже обозначили красную линию для технологий
Опять сорвались на сладкое? Этот хитрый трюк навсегда выключит вечерний голод
Сейчас читают
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Садоводство, цветоводство
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Садоводство, цветоводство
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Всего 2 грамма на ведро — и томаты перестанут сбрасывать завязи даже в жару
Садоводство, цветоводство
Всего 2 грамма на ведро — и томаты перестанут сбрасывать завязи даже в жару
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Последние материалы
Цена одиночества: сколько платят за друзей на час?
Можно ли стирать вашу подушку? 3 правила, чтобы она не превратилась в ком
Минобороны получило право защищать россиян за рубежом
Слепая зона тонометра: учёные назвали тренировки, которые заставляют сосуды работать
Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни
Европейцы схватились за каски: им говорят про мир, а готовят к окопам
Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу
Спокойно выдержит сухой воздух квартиры: эта коллекционная хойя сама охотно идет в рост
Смертный приговор для всего рода: визит какой птицы считают началом катастрофы
"Тихие отличники" атакуют: эксперты бьют тревогу из-за новых угроз в школах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.