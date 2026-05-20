Вместо скидок — гибкий ход: какую лазейку придумали для покупателей квартир в Москве

Вы месяцами откладывали покупку квартиры, надеясь, что цены вот-вот упадут, а банки одумаются со своими ставками? Похоже, бесконечное ожидание отменяется. Свежая статистика Росреестра по Москве показывает, что затяжная "зимняя спячка" рынка недвижимости наконец-то закончилась, но её финал оказался весьма неожиданным. Покупатели и застройщики нашли лазейку, которая меняет ситуацию прямо сейчас. Что на самом деле происходит за закрытыми дверями отделов продаж?

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей от квартиры

Апрельская оттепель: цифры и факты

Рынок демонстрирует неоднородную динамику. Готовое жилье вырвалось вперед: число сделок увеличилось на 18% по сравнению с апрелем прошлого года. Ипотечное кредитование также показало рост — 9,7 тысячи сделок за месяц, что на 26% выше мартовских отметок. Статистика подтверждает, что покупатели, ранее выбиравшие вторичное жилье из-за недоступности рыночных ставок по кредитам, возвращаются к активности.

"Мы наблюдаем классический выход из зимней турбулентности. Спрос на новостройки перестал падать, а сегмент готового жилья уверенно перешел в положительную зону", — подчеркнула директор департамента аналитики и консалтинга компании "Метриум" Юлия Иванова.

Показатель Динамика к марту 2026 Новостройки +8% Ипотека +26%

Новостройки чувствуют себя сложнее. Несмотря на первый в году рост к предыдущему месяцу на 8%, годовое сравнение остается неутешительным: 4,1 тысячи сделок против 6,6 тысячи в прошлом году. Успех покупки сегодня часто зависит от юридической чистоты объекта и готовности сторон к диалогу.

Рассрочка как новый драйвер

Застройщики изменили тактику. Вместо агрессивного наращивания цен они делают ставку на рассрочки и гибкие планы платежей. Это позволяет удерживать клиентов, не готовых к высоким ставкам по ипотеке.

"Клиенты успешно адаптировались к новым правилам. Альтернативные способы оплаты, в частности рассрочка, стали ключевым инструментом, возвращающим покупательскую способность", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по девелопменту Артём Мельников.

Ценовой вектор также сменился. Вместо резких скачков наблюдается умеренная коррекция в пределах 0,5-1% в месяц. Рынок стабилизировался, и покупатели начали принимать решения, полагаясь на свои финансовые возможности, а не на страх перед грядущим подорожанием.

"Стабилизация стоимости квадратного метра — это сигнал к окончанию периода неопределенности. Рынок становится понятнее, и инвесторы снова начинают рассматривать недвижимость как надежный актив", — констатировал в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему рынок новостроек все еще проседает в годовом выражении?

Сравнение идет с ажиотажным периодом прошлого года, когда спрос стимулировался доступными льготными программами. Сейчас рынок проходит структурную перестройку.

Означает ли рост ипотеки, что кредиты стали дешевле?

Нет, рост связан с отложенным спросом и адаптацией покупателей к жестким условиям рынка, а не с изменением ключевой процентной ставки.

Стоит ли ожидать резкого обвала цен во втором полугодии?

Эксперты прогнозируют стабилизацию и умеренный плавный рост. Фундаментальных причин для резкого падения стоимости нет.

Как рассрочка влияет на итоговую стоимость квартиры?

Зачастую при рассрочке цена фиксируется без начисления банковских процентов, что делает инструмент выгодным для тех, кто планирует закрыть сделку в ближайший год.

Читайте также