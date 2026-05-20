Вместо скидок — гибкий ход: какую лазейку придумали для покупателей квартир в Москве

Вы месяцами откладывали покупку квартиры, надеясь, что цены вот-вот упадут, а банки одумаются со своими ставками? Похоже, бесконечное ожидание отменяется. Свежая статистика Росреестра по Москве показывает, что затяжная "зимняя спячка" рынка недвижимости наконец-то закончилась, но её финал оказался весьма неожиданным. Покупатели и застройщики нашли лазейку, которая меняет ситуацию прямо сейчас. Что на самом деле происходит за закрытыми дверями отделов продаж?
Рынок демонстрирует неоднородную динамику. Готовое жилье вырвалось вперед: число сделок увеличилось на 18% по сравнению с апрелем прошлого года. Ипотечное кредитование также показало рост — 9,7 тысячи сделок за месяц, что на 26% выше мартовских отметок. Статистика подтверждает, что покупатели, ранее выбиравшие вторичное жилье из-за недоступности рыночных ставок по кредитам, возвращаются к активности.
"Мы наблюдаем классический выход из зимней турбулентности. Спрос на новостройки перестал падать, а сегмент готового жилья уверенно перешел в положительную зону", — подчеркнула директор департамента аналитики и консалтинга компании "Метриум" Юлия Иванова.
|Показатель
|Динамика к марту 2026
|Новостройки
|+8%
|Ипотека
|+26%
Новостройки чувствуют себя сложнее. Несмотря на первый в году рост к предыдущему месяцу на 8%, годовое сравнение остается неутешительным: 4,1 тысячи сделок против 6,6 тысячи в прошлом году. Успех покупки сегодня часто зависит от юридической чистоты объекта и готовности сторон к диалогу.
Застройщики изменили тактику. Вместо агрессивного наращивания цен они делают ставку на рассрочки и гибкие планы платежей. Это позволяет удерживать клиентов, не готовых к высоким ставкам по ипотеке.
"Клиенты успешно адаптировались к новым правилам. Альтернативные способы оплаты, в частности рассрочка, стали ключевым инструментом, возвращающим покупательскую способность", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по девелопменту Артём Мельников.
Ценовой вектор также сменился. Вместо резких скачков наблюдается умеренная коррекция в пределах 0,5-1% в месяц. Рынок стабилизировался, и покупатели начали принимать решения, полагаясь на свои финансовые возможности, а не на страх перед грядущим подорожанием.
"Стабилизация стоимости квадратного метра — это сигнал к окончанию периода неопределенности. Рынок становится понятнее, и инвесторы снова начинают рассматривать недвижимость как надежный актив", — констатировал в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер Кирилл Фёдоров.
Сравнение идет с ажиотажным периодом прошлого года, когда спрос стимулировался доступными льготными программами. Сейчас рынок проходит структурную перестройку.
Нет, рост связан с отложенным спросом и адаптацией покупателей к жестким условиям рынка, а не с изменением ключевой процентной ставки.
Эксперты прогнозируют стабилизацию и умеренный плавный рост. Фундаментальных причин для резкого падения стоимости нет.
Зачастую при рассрочке цена фиксируется без начисления банковских процентов, что делает инструмент выгодным для тех, кто планирует закрыть сделку в ближайший год.
