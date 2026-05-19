Рынок недвижимости проснулся от спячки: почему надежды на дешёвые квартиры рухнули

Рынок недвижимости выходит из затяжного анабиоза, а надежды на обвал цен окончательно рухнули. Продавцы сворачивают щедрые дисконты, готовя покупателей к новой волне удорожания. Разбираемся, почему ипотечный парадокс бьет рекорды и что превратит вторичное жилье в зону "высоких чеков" уже с 1 июня.

Текущий расклад: цифры и аномалии спроса

Москва перенасыщена предложением, но это иллюзия выбора. В старых границах столицы экспонируется более 113 тысяч лотов. Объём вырос, однако ликвидные объекты вымываются за считанные недели. Цены застыли в шаге от рывка: квадратный метр в "старой" Москве уже пробил отметку в 291 300 рублей. Новая Москва не отстает, показывая годовой рост почти в 3%.

"Рынок недвижимости Москва перегрет ожиданиями. Сейчас мы видим классическую ситуацию: продавцы не хотят продешевить, а покупатели осознали, что стоимость столичных квартир вряд ли пойдет вниз в условиях инфляции", — констатировал в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Региональные рынки демонстрируют схожую динамику. Медианная цена в миллионниках достигла 156 000 рублей за "квадрат". Пока рост кажется плавным — около 1% в месяц. Но под капотом этих цифр скрывается готовность людей переплачивать за готовое жилье, чтобы избежать рисков долгостроя и инфляции материалов.

Локация / Параметр Средняя цена за 1 кв. м Старая Москва 291 300 ₽ (+2,4% год) Новая Москва (ТиНАО) 212 800 ₽ (+2,7% год) Города-миллионники (РФ) 156 000 ₽ (+1,4% месяц)

Ипотечный парадокс: почему сделок стало больше

Доля ипотеки на "вторичке" подпрыгнула до 26%. Год назад этот показатель едва дотягивал до 10%. Психологический барьер сломлен. Люди привыкли к двузначным ставкам. Сценарий прост: берется минимальный кредит на доплату в 1-3 млн рублей при обмене старого жилья на новое.

"Инвесторы и обычные семьи начали фиксировать убытки от аренды. Когда платеж за съем сравнивается с ипотечным, выбор падает на свои стены. Даже высокая ставка не пугает тех, кто планирует рефинансироваться в будущем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Заградительные условия банков больше не работают как стоп-кран. Спрос перетекает с первичного рынка, где льготные программы закручивают гайки. Вторичное жилье выигрывает за счет возможности заехать "здесь и сейчас". Это особенно актуально для тех, кто ищет качественный дизайн интерьера без необходимости два года жить в шуме перфораторов.

Прогноз после 1 июня: от стагнации до взлета

Оптимисты от девелопмента прочат рынку настоящий пожар. Прогноз роста на 20-22% до конца 2026 года выглядит пугающе, но имеет под собой почву. Дефицит качественных "евродвушек" в Москве толкает цены вверх уже сегодня. С 1 июня тренд может усилиться на фоне сезонного оживления.

"Любая серьезная сделка сегодня должна начинаться с жесткой проверки обременений. На фоне роста цен активизировались мошеннические схемы с 'быстрой продажей' по заниженной цене", — предупредила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Умеренные аналитики ждут плавного дрейфа — по 1-2% в месяц. Сдерживающим фактором остается скрытый торг. Почти половина продавцов в миллионниках все еще готова скинуть около 4% от номинала. Однако этот зазор стремительно сужается по мере того, как пустеют базы объявлений.

Золотой стандарт выбора: что сметут с рынка первым

Хит сезона — "свежая вторичка". Квартиры в домах, сданных 3-5 лет назад, с готовой отделкой. Покупатель не хочет возиться со сметами и закупками материалов. Ему нужен готовый продукт. Малогабаритные лоты в Москве за 20 млн рублей — это "крипта" от мира недвижимости: ликвидность максимальная, риск просесть минимальный.

Рынок окончательно стал рынком продавца. Время на раздумья сократилось до нескольких дней. Если объект юридически чист и не требует капитального вмешательства в инженерные системы, он уйдет в июне на 500-700 тысяч дороже, чем в апреле.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Стоит ли ждать снижения цен к концу 2026 года?

Предпосылок для обвала нет. Инфляция и высокая себестоимость строительства поддерживают вторичный рынок. Стагнация возможна только в депрессивных регионах.

Какая недвижимость сейчас самая выгодная для инвестиций?

Однокомнатные квартиры и студии в пешей доступности от метро. Эти лоты быстрее всего растут в цене и всегда востребованы в аренде.

Безопасно ли покупать квартиру с обременением по ипотеке?

Да, если сделка проходит через банк-кредитор. Это распространенная практика, позволяющая выкупить объект по цене чуть ниже рыночной.

Что выгоднее: снимать или покупать по текущим ставкам?

При наличии 50% первоначального взноса покупка становится выгоднее аренды в перспективе 3 лет за счет капитализации объекта.

